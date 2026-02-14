Следы исчезнувшего мира: откуда на Эвересте обитатели океана возрастом 420 млн лет

На высоте почти девяти километров, на вершине горы, которая кажется далёкой от всего живого, можно встретить следы древнего моря. Окаменелости морских организмов, скрытые в породах Эвереста, рассказывают историю Земли, где континенты дрейфовали, а океаны возникали и исчезали. Эти находки стали ключом к пониманию того, как морское дно оказалось на высочайшей точке планеты. Об этом сообщает TechInsider. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Gozitano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эверест

Когда вершина мира была морским дном

Сегодня Эверест известен как высочайшая гора на Земле высотой 8848 метров. Но миллионы лет назад на его месте плескались воды океана Тетис. В тёплом мелководье накапливались раковины трилобитов, морских лилий и других организмов, слой за слоем формируя осадочные породы. Именно такие фрагменты известняка и нашли участники британской экспедиции 1924 года, когда геолог Ноэль Оделл собрал первые образцы окаменелостей.

Позднее, с развитием теории тектоники плит в 1960-х годах, стало понятно, как морские породы оказались на высоте, недоступной даже птицам.

"С точки зрения геологии это не сенсация, а наглядное подтверждение того, что земная кора постоянно перерабатывается и перемещается, поднимая древние слои туда, где мы их никак не ожидаем увидеть" — считает геолог, обозреватель Pravda.Ru Алексей Трофимов.

Как морские породы поднялись на высоту почти девяти километров

Возраст найденных окаменелостей оценивают примерно в 420 миллионов лет. Тогда между древними континентами Лавразией и Гондваной располагался океан Тетис. На его дне медленно оседали известковые остатки: скелеты микроорганизмов, раковины, ил. Со временем они уплотнялись и превращались в известняк.

Ситуация изменилась около 150 миллионов лет назад, когда Индия начала движение на север. Сначала её скорость была близка к 20 сантиметрам в год, затем замедлилась, но всё же оставалась слишком высокой, чтобы столкновение прошло мягко. В итоге индийская плита врезалась в Азию, и огромные массы пород вздымались вверх, формируя Гималаи.

Так древнее морское дно оказалось на вершинах гор. Вместе с ним туда "поднялись" и окаменевшие обитатели Тетиса:

трилобиты;

морские лилии;

брахиоподы;

кораллы, участвовавшие в образовании известняка.

Как менялась Земля и почему океан исчез

Столкновение континентов стало продолжением долгого процесса распада суперконтинента Пангея. Индия, отколовшись от Гондваны, прошла тысячи километров и достигла Азии, окончательно закрыв океан Тетис. Местность, где миллионы лет находилось морское дно, начала подниматься, а осадочные породы преобразовывались под давлением, сообщает TechInsider.ru.

Эти процессы продолжаются до сих пор: Эверест ежегодно увеличивается на несколько миллиметров, поскольку плиты продолжают движение. Земля медленно, но неизбежно меняет собственный рельеф.

"Важно понимать, что такие столкновения не только создают горы, но и формируют зоны повышенной сейсмической активности, где накапливается колоссальная энергия" — считает сейсмолог, обозреватель Pravda. ru Виктор Андреев.

Популярные вопросы

Как учёные установили возраст окаменелостей

Возраст определяют по видам организмов, живших в конкретный период. Трилобиты, к примеру, характерны для ордовика.

Почему окаменелости не разрушились при подъёме гор

Подъём происходил медленно. Породы деформировались, но многие фрагменты сохранились внутри известняка.

Есть ли подобные примеры в других горах

Да, следы древних морей находят в Альпах, Кавказе, Урале и Андах — везде, где происходили столкновения тектонических плит.