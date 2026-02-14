Планеты выстроились неправильно: новая система опровергает космические законы

Необычное открытие астрономов поставило под сомнение устоявшиеся представления о том, как рождаются планеты. В 116 световых годах от Земли обнаружена система, чья структура выглядит почти невозможной с точки зрения современной науки. Она нарушает привычную логику расположения миров вокруг звезды и уже привлекла внимание исследователей по всему миру. Об этом сообщает "Стерлеград".

Что известно о загадочной системе LHS 1903

В центре исследования оказалась звезда LHS 1903 — красный карлик, вокруг которого обращаются сразу четыре планеты. На первый взгляд система кажется обычной, однако её внутреннее устройство удивило даже опытных астрономов. Порядок планет оказался прямо противоположным тому, что наблюдается в большинстве известных систем.

Ближе всего к звезде расположена каменистая планета. За ней следуют сразу два газовых гиганта, состоящие преимущественно из водорода и гелия. Самое неожиданное — на самой дальней орбите снова обнаружен твёрдый, каменистый мир. Такая конфигурация противоречит базовым моделям космогонии и ставит под вопрос универсальность существующих теорий.

Почему открытие считается "невозможным"

Согласно общепринятым представлениям, планетные системы формируются так, что тяжёлые газовые гиганты возникают вдали от звезды, где достаточно вещества и низкие температуры. Каменистые планеты, напротив, появляются ближе к светилу. Именно такую картину демонстрирует и Солнечная система.

В случае LHS 1903 эта логика нарушена. Наличие массивной каменистой планеты за орбитами газовых гигантов выглядит аномалией. Учёные подчёркивают, что подобное расположение ранее не фиксировалось ни в одной подтверждённой системе.

Мнение учёных и значение находки

Доцент Университета Уорика Томас Уилсон назвал систему беспрецедентной для современной астрономии.

"Теория формирования планет категорически исключает возможность появления массивной каменистой планеты за пределами орбит газовых гигантов", — отметил доцент Университета Уорика Томас Уилсон.

По его словам, сочетание столь разных типов планет в нетипичном порядке делает LHS 1903 идеальным объектом для дальнейших наблюдений. Планета земного типа, находящаяся на периферии системы рядом с газовыми гигантами, может указать на ранее неизвестные процессы миграции планет или альтернативные сценарии их формирования.

Какие вопросы теперь стоят перед астрономами

Открытие заставляет пересмотреть базовые допущения о ранних этапах эволюции звёздных систем. Учёные рассматривают несколько гипотез, включая сложные гравитационные взаимодействия, миграцию планет и влияние внешних факторов на протопланетный диск.

"Когда мы сталкиваемся с конфигурацией, которая нарушает базовую иерархию масс и расстояний, это не ошибка природы, а сигнал о том, что наши модели неполны", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. Ru Алексей Руднев.

В ближайшие годы система LHS 1903, вероятно, станет объектом пристального изучения с использованием телескопов NASA и Европейского космического агентства. Эти наблюдения могут дать новые данные о том, насколько разнообразными бывают планетные системы во Вселенной.

Сравнение: система LHS 1903 и Солнечная система

Сопоставление двух систем наглядно показывает масштаб аномалии. В Солнечной системе сначала идут каменистые планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Далее располагаются газовые гиганты — Юпитер и Сатурн, а затем ледяные миры. В системе LHS 1903 этот порядок нарушен, что делает её уникальной лабораторией для астрофизики.

