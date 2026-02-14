Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Планеты выстроились неправильно: новая система опровергает космические законы

Наука

Необычное открытие астрономов поставило под сомнение устоявшиеся представления о том, как рождаются планеты. В 116 световых годах от Земли обнаружена система, чья структура выглядит почти невозможной с точки зрения современной науки. Она нарушает привычную логику расположения миров вокруг звезды и уже привлекла внимание исследователей по всему миру. Об этом сообщает "Стерлеград".

Фото: Pravda.Ru by Павел Громов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что известно о загадочной системе LHS 1903

В центре исследования оказалась звезда LHS 1903 — красный карлик, вокруг которого обращаются сразу четыре планеты. На первый взгляд система кажется обычной, однако её внутреннее устройство удивило даже опытных астрономов. Порядок планет оказался прямо противоположным тому, что наблюдается в большинстве известных систем.

Ближе всего к звезде расположена каменистая планета. За ней следуют сразу два газовых гиганта, состоящие преимущественно из водорода и гелия. Самое неожиданное — на самой дальней орбите снова обнаружен твёрдый, каменистый мир. Такая конфигурация противоречит базовым моделям космогонии и ставит под вопрос универсальность существующих теорий.

Почему открытие считается "невозможным"

Согласно общепринятым представлениям, планетные системы формируются так, что тяжёлые газовые гиганты возникают вдали от звезды, где достаточно вещества и низкие температуры. Каменистые планеты, напротив, появляются ближе к светилу. Именно такую картину демонстрирует и Солнечная система.

В случае LHS 1903 эта логика нарушена. Наличие массивной каменистой планеты за орбитами газовых гигантов выглядит аномалией. Учёные подчёркивают, что подобное расположение ранее не фиксировалось ни в одной подтверждённой системе.

Мнение учёных и значение находки

Доцент Университета Уорика Томас Уилсон назвал систему беспрецедентной для современной астрономии.

"Теория формирования планет категорически исключает возможность появления массивной каменистой планеты за пределами орбит газовых гигантов", — отметил доцент Университета Уорика Томас Уилсон.

По его словам, сочетание столь разных типов планет в нетипичном порядке делает LHS 1903 идеальным объектом для дальнейших наблюдений. Планета земного типа, находящаяся на периферии системы рядом с газовыми гигантами, может указать на ранее неизвестные процессы миграции планет или альтернативные сценарии их формирования.

Какие вопросы теперь стоят перед астрономами

Открытие заставляет пересмотреть базовые допущения о ранних этапах эволюции звёздных систем. Учёные рассматривают несколько гипотез, включая сложные гравитационные взаимодействия, миграцию планет и влияние внешних факторов на протопланетный диск.

"Когда мы сталкиваемся с конфигурацией, которая нарушает базовую иерархию масс и расстояний, это не ошибка природы, а сигнал о том, что наши модели неполны", — считает астрофизик, обозреватель Pravda. Ru Алексей Руднев.

В ближайшие годы система LHS 1903, вероятно, станет объектом пристального изучения с использованием телескопов NASA и Европейского космического агентства. Эти наблюдения могут дать новые данные о том, насколько разнообразными бывают планетные системы во Вселенной.

Сравнение: система LHS 1903 и Солнечная система

Сопоставление двух систем наглядно показывает масштаб аномалии. В Солнечной системе сначала идут каменистые планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Далее располагаются газовые гиганты — Юпитер и Сатурн, а затем ледяные миры. В системе LHS 1903 этот порядок нарушен, что делает её уникальной лабораторией для астрофизики.

Популярные вопросы

Что делает эту систему уникальной?

Необычный порядок планет, где каменистый мир расположен за газовыми гигантами.

На каком расстоянии она находится от Земли?

Около 116 световых лет.

Может ли это открытие изменить теории планетообразования?

Да, оно уже ставит под сомнение универсальность существующих моделей.

