Ограничения растут, слухи множатся: что выбрать взамен, если Telegram всё-таки рухнет

Сбои, жалобы, заявления чиновников и предупреждения о штрафах — вокруг Telegram в России снова нарастает напряжение. Мессенджер в последние дни работает нестабильно на фоне ограничительных мер со стороны Роскомнадзора.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разговор, полный смысла

Что происходит с Telegram

9 февраля в ряде российских регионов пользователи столкнулись с массовыми сбоями: не отправлялись сообщения, не загружались файлы, чаще всего проблемы возникали в мобильной версии. Уже 10 февраля был зафиксирован новый масштабный сбой, затронувший и десктопные версии. Приложение в отдельных случаях не запускалось вовсе.

О поэтапном замедлении приложения еще в январе говорил сенатор Артем Шейкин. Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что к сентябрю 2026 года Telegram может быть полностью заблокирован. 10 февраля Роскомнадзор официально заявил о продолжении замедления работы мессенджера в связи с нарушением законодательства РФ.

Создатель приложения Павел Дуров публично отреагировал на ситуацию.

"Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением, — уверен Дуров. — Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление.", — говорит он.

Альтернативы для личного общения

На фоне нестабильной работы Telegram пользователи начали искать другие платформы. В числе наиболее обсуждаемых — отечественный Max, который позиционируется как основной аналог. По данным разработчиков, аудитория приложения уже достигла около 50 млн человек. В приложении доступны аудио- и видеозвонки, пересылка файлов до 4 Гб, встроенный ИИ-помощник GigaChat от Сбера и интеграция с Госуслугами.

VK-мессенджер ориентирован на пользователей экосистемы ВКонтакте. Он поддерживает чаты, звонки и отправку файлов, работает в веб-версии и мобильном формате, а в России демонстрирует стабильную работу. "ТамТам", также принадлежащий VK, предлагает облачное хранение переписки, вход без номера телефона и автоматическую оптимизацию качества связи.

Среди зарубежных мессенджеров упоминаются BiP турецкой компании Turkcell, анонимный Session, браузерный Imo и Confide с функцией защиты от скриншотов и самоуничтожающимися сообщениями. Эти решения делают ставку на приватность и шифрование.

Решения для рабочих коммуникаций

Для корпоративного общения рассматриваются специализированные платформы. Яндекс Мессенджер интегрирован с почтой, документами и диском компании, поддерживает видеоконференции до 40 участников и публичные каналы. "Пачка" от компании "Примавера" ориентирована на бизнес-интеграцию, группировку сотрудников по тегам и контроль действий внутри системы.

Приложение eXpress позволяет создавать конференции более чем на 250 участников, обмениваться файлами и геолокацией. Compass с открытым исходным кодом можно развернуть на собственных серверах компании; он поддерживает разделение рабочих пространств и конференции до 1000 человек, сообщает gorod55.ru.