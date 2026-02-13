Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ограничения растут, слухи множатся: что выбрать взамен, если Telegram всё-таки рухнет

Наука

Сбои, жалобы, заявления чиновников и предупреждения о штрафах — вокруг Telegram в России снова нарастает напряжение. Мессенджер в последние дни работает нестабильно на фоне ограничительных мер со стороны Роскомнадзора.

Разговор, полный смысла
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разговор, полный смысла

Что происходит с Telegram

9 февраля в ряде российских регионов пользователи столкнулись с массовыми сбоями: не отправлялись сообщения, не загружались файлы, чаще всего проблемы возникали в мобильной версии. Уже 10 февраля был зафиксирован новый масштабный сбой, затронувший и десктопные версии. Приложение в отдельных случаях не запускалось вовсе.

О поэтапном замедлении приложения еще в январе говорил сенатор Артем Шейкин. Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что к сентябрю 2026 года Telegram может быть полностью заблокирован. 10 февраля Роскомнадзор официально заявил о продолжении замедления работы мессенджера в связи с нарушением законодательства РФ.

Создатель приложения Павел Дуров публично отреагировал на ситуацию.

"Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением, — уверен Дуров. — Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление.", — говорит он.

Альтернативы для личного общения

На фоне нестабильной работы Telegram пользователи начали искать другие платформы. В числе наиболее обсуждаемых — отечественный Max, который позиционируется как основной аналог. По данным разработчиков, аудитория приложения уже достигла около 50 млн человек. В приложении доступны аудио- и видеозвонки, пересылка файлов до 4 Гб, встроенный ИИ-помощник GigaChat от Сбера и интеграция с Госуслугами.

VK-мессенджер ориентирован на пользователей экосистемы ВКонтакте. Он поддерживает чаты, звонки и отправку файлов, работает в веб-версии и мобильном формате, а в России демонстрирует стабильную работу. "ТамТам", также принадлежащий VK, предлагает облачное хранение переписки, вход без номера телефона и автоматическую оптимизацию качества связи.

Среди зарубежных мессенджеров упоминаются BiP турецкой компании Turkcell, анонимный Session, браузерный Imo и Confide с функцией защиты от скриншотов и самоуничтожающимися сообщениями. Эти решения делают ставку на приватность и шифрование.

Решения для рабочих коммуникаций

Для корпоративного общения рассматриваются специализированные платформы. Яндекс Мессенджер интегрирован с почтой, документами и диском компании, поддерживает видеоконференции до 40 участников и публичные каналы. "Пачка" от компании "Примавера" ориентирована на бизнес-интеграцию, группировку сотрудников по тегам и контроль действий внутри системы.

Приложение eXpress позволяет создавать конференции более чем на 250 участников, обмениваться файлами и геолокацией. Compass с открытым исходным кодом можно развернуть на собственных серверах компании; он поддерживает разделение рабочих пространств и конференции до 1000 человек, сообщает gorod55.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука россия соцсети экономика технологии
Новости Все >
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Сейчас читают
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Последние материалы
Внутреннее бедро теряет тонус: найден скрытый триггер, который мешает подтяжке
Яд в постели: названы вещества, которые вместо страсти вызывают отказ почек
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
ДТП не случаются внезапно: правила, которые вытаскивают из опасной ситуации
Спортивный ВАЗ за копейки: одна редкая модель на рынке способна унизить иномарки
Окаменевшая спина оживает: мягкие методики, которые снимают глубокие спазмы
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Организм включает режим вернуть всё назад: как остановить откат после похудения
Вода превращается в ловушку: как рыбы, дельфины и киты тонут даже в родной стихии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.