Риск для цивилизации растёт: вокруг Ледника Апокалипсиса фиксируют тревожные изменения

Один из крупнейших ледников Антарктиды стремительно теряет массу, вызывая всё большую тревогу у учёных. Ледник Туэйтс, известный как "Ледник Апокалипсиса", тает быстрее, чем предполагали прежние модели. Это может ускорить рост уровня мирового океана в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Euronews.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трещина в леднике

Почему ледник Туэйтс называют Апокалипсисом

Ледник Туэйтс расположен в Западной Антарктиде и занимает площадь около 192 тысяч квадратных километров — сопоставимую с территорией Великобритании. Его значение для климатической системы планеты трудно переоценить.

Уже сейчас таяние ледника, по оценкам специалистов, вносит около 4% в ежегодное повышение уровня мирового океана. Если ледяной массив утратит устойчивость, уровень моря может подняться примерно на 65 сантиметров. Это создаст серьёзную угрозу для прибрежных городов и сотен миллионов жителей.

Новые данные: лёд исчезает быстрее прогнозов

Британские и южнокорейские учёные смогли добраться до ранее недоступной части ледника. Они пробурили скважину во льду и установили датчики на глубине около 1000 метров.

Теперь специалисты получают данные в режиме реального времени. Впервые удалось напрямую зафиксировать воздействие тёплой океанической воды на основание ледника — именно там происходит скрытое подводное таяние.

По информации Euronews, наблюдения подтвердили: скорость потери льда выше, чем предполагали климатические модели. Это усиливает опасения относительно темпов роста уровня моря в будущем.

Инженерная идея: подводный барьер

Чтобы замедлить разрушение ледника, исследователи рассматривают нестандартное решение — создание океанического барьера. Проект предполагает установку мягкой конструкции, закреплённой на дне океана.

Предполагаемая высота барьера — около 152 метров, протяжённость — до 80 километров перед ледником. Его задача — частично перекрыть доступ тёплых течений к основанию ледяного массива.

Согласно анализу Interesting Engineering, проект остаётся экспериментальным. Он связан с техническими, экологическими и политическими трудностями. Тем не менее, идея отражает новый подход: выиграть время, пока продолжаются усилия по сокращению выбросов парниковых газов.

Сравнение: естественное таяние и ускоренное потеплением

Ледники всегда подвержены естественным колебаниям массы. Однако нынешняя динамика отличается масштабом и скоростью. В отличие от естественных циклов, современное таяние напрямую связано с ростом концентрации CO₂ в атмосфере.

Повышение температуры океана усиливает подводное разрушение ледниковых шельфов. Именно этот процесс сейчас наблюдается у Туэйтса, что делает его особенно уязвимым.

"Инженерные идеи могут замедлить отдельные процессы, но без снижения выбросов эффект будет временным: океан и атмосфера всё равно продолжат разогревать систему, и риск для побережий останется высоким", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис .

Популярные вопросы о леднике Туэйтс

Почему Туэйтс так важен для всего мира?

Он содержит огромные объёмы льда и играет ключевую роль в стабильности ледяного покрова Западной Антарктиды.

Может ли таяние вызвать резкий скачок уровня моря?

Полный коллапс ледника способен привести к значительному повышению уровня океана, что создаст угрозу для прибрежных территорий.

Поможет ли подводный барьер остановить процесс?

Он может замедлить поступление тёплой воды, но не заменяет сокращение глобальных выбросов.