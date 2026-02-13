Риск для цивилизации растёт: вокруг Ледника Апокалипсиса фиксируют тревожные изменения

Один из крупнейших ледников Антарктиды стремительно теряет массу, вызывая всё большую тревогу у учёных. Ледник Туэйтс, известный как "Ледник Апокалипсиса", тает быстрее, чем предполагали прежние модели. Это может ускорить рост уровня мирового океана в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Euronews.
Ледник Туэйтс расположен в Западной Антарктиде и занимает площадь около 192 тысяч квадратных километров — сопоставимую с территорией Великобритании. Его значение для климатической системы планеты трудно переоценить.
Уже сейчас таяние ледника, по оценкам специалистов, вносит около 4% в ежегодное повышение уровня мирового океана. Если ледяной массив утратит устойчивость, уровень моря может подняться примерно на 65 сантиметров. Это создаст серьёзную угрозу для прибрежных городов и сотен миллионов жителей.
Британские и южнокорейские учёные смогли добраться до ранее недоступной части ледника. Они пробурили скважину во льду и установили датчики на глубине около 1000 метров.
Теперь специалисты получают данные в режиме реального времени. Впервые удалось напрямую зафиксировать воздействие тёплой океанической воды на основание ледника — именно там происходит скрытое подводное таяние.
По информации Euronews, наблюдения подтвердили: скорость потери льда выше, чем предполагали климатические модели. Это усиливает опасения относительно темпов роста уровня моря в будущем.
Чтобы замедлить разрушение ледника, исследователи рассматривают нестандартное решение — создание океанического барьера. Проект предполагает установку мягкой конструкции, закреплённой на дне океана.
Предполагаемая высота барьера — около 152 метров, протяжённость — до 80 километров перед ледником. Его задача — частично перекрыть доступ тёплых течений к основанию ледяного массива.
Согласно анализу Interesting Engineering, проект остаётся экспериментальным. Он связан с техническими, экологическими и политическими трудностями. Тем не менее, идея отражает новый подход: выиграть время, пока продолжаются усилия по сокращению выбросов парниковых газов.
Ледники всегда подвержены естественным колебаниям массы. Однако нынешняя динамика отличается масштабом и скоростью. В отличие от естественных циклов, современное таяние напрямую связано с ростом концентрации CO₂ в атмосфере.
Повышение температуры океана усиливает подводное разрушение ледниковых шельфов. Именно этот процесс сейчас наблюдается у Туэйтса, что делает его особенно уязвимым.
"Инженерные идеи могут замедлить отдельные процессы, но без снижения выбросов эффект будет временным: океан и атмосфера всё равно продолжат разогревать систему, и риск для побережий останется высоким", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис .
Почему Туэйтс так важен для всего мира?
Он содержит огромные объёмы льда и играет ключевую роль в стабильности ледяного покрова Западной Антарктиды.
Может ли таяние вызвать резкий скачок уровня моря?
Полный коллапс ледника способен привести к значительному повышению уровня океана, что создаст угрозу для прибрежных территорий.
Поможет ли подводный барьер остановить процесс?
Он может замедлить поступление тёплой воды, но не заменяет сокращение глобальных выбросов.
Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.