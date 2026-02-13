Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Риск для цивилизации растёт: вокруг Ледника Апокалипсиса фиксируют тревожные изменения

Наука

Один из крупнейших ледников Антарктиды стремительно теряет массу, вызывая всё большую тревогу у учёных. Ледник Туэйтс, известный как "Ледник Апокалипсиса", тает быстрее, чем предполагали прежние модели. Это может ускорить рост уровня мирового океана в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Euronews.

Трещина в леднике
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трещина в леднике

Почему ледник Туэйтс называют Апокалипсисом

Ледник Туэйтс расположен в Западной Антарктиде и занимает площадь около 192 тысяч квадратных километров — сопоставимую с территорией Великобритании. Его значение для климатической системы планеты трудно переоценить.

Уже сейчас таяние ледника, по оценкам специалистов, вносит около 4% в ежегодное повышение уровня мирового океана. Если ледяной массив утратит устойчивость, уровень моря может подняться примерно на 65 сантиметров. Это создаст серьёзную угрозу для прибрежных городов и сотен миллионов жителей.

Новые данные: лёд исчезает быстрее прогнозов

Британские и южнокорейские учёные смогли добраться до ранее недоступной части ледника. Они пробурили скважину во льду и установили датчики на глубине около 1000 метров.

Теперь специалисты получают данные в режиме реального времени. Впервые удалось напрямую зафиксировать воздействие тёплой океанической воды на основание ледника — именно там происходит скрытое подводное таяние.

По информации Euronews, наблюдения подтвердили: скорость потери льда выше, чем предполагали климатические модели. Это усиливает опасения относительно темпов роста уровня моря в будущем.

Инженерная идея: подводный барьер

Чтобы замедлить разрушение ледника, исследователи рассматривают нестандартное решение — создание океанического барьера. Проект предполагает установку мягкой конструкции, закреплённой на дне океана.

Предполагаемая высота барьера — около 152 метров, протяжённость — до 80 километров перед ледником. Его задача — частично перекрыть доступ тёплых течений к основанию ледяного массива.

Согласно анализу Interesting Engineering, проект остаётся экспериментальным. Он связан с техническими, экологическими и политическими трудностями. Тем не менее, идея отражает новый подход: выиграть время, пока продолжаются усилия по сокращению выбросов парниковых газов.

Сравнение: естественное таяние и ускоренное потеплением

Ледники всегда подвержены естественным колебаниям массы. Однако нынешняя динамика отличается масштабом и скоростью. В отличие от естественных циклов, современное таяние напрямую связано с ростом концентрации CO₂ в атмосфере.

Повышение температуры океана усиливает подводное разрушение ледниковых шельфов. Именно этот процесс сейчас наблюдается у Туэйтса, что делает его особенно уязвимым.

"Инженерные идеи могут замедлить отдельные процессы, но без снижения выбросов эффект будет временным: океан и атмосфера всё равно продолжат разогревать систему, и риск для побережий останется высоким", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис .

Популярные вопросы о леднике Туэйтс

Почему Туэйтс так важен для всего мира?
Он содержит огромные объёмы льда и играет ключевую роль в стабильности ледяного покрова Западной Антарктиды.

Может ли таяние вызвать резкий скачок уровня моря?
Полный коллапс ледника способен привести к значительному повышению уровня океана, что создаст угрозу для прибрежных территорий.

Поможет ли подводный барьер остановить процесс?
Он может замедлить поступление тёплой воды, но не заменяет сокращение глобальных выбросов.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат экология антарктида глобальное потепление
Новости Все >
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Садоводство, цветоводство
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Популярное
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали

Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.

Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Риск для цивилизации растёт: вокруг Ледника Апокалипсиса фиксируют тревожные изменения
Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий
Свет фар может обернуться ловушкой: скрытые риски замены галогена на светодиоды
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Красивые ягодицы без спортзала: упражнения, после которых рельеф появляется быстро
Планета подходит к черте: седьмая граница готова рухнуть и изменить ход цивилизации
Балкон перестаёт быть складом: продуманная система хранения меняет всё пространство
Сигнализация молчит — детали исчезают: проверьте, не в этом ли списке ваше авто
Панировка превращает рис в золотые колобки: ленивые суши, которые заменяют доставку
Соседи не поверят: дорожка с видом дорогой плитки создаётся из подручных материалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.