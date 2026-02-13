Планета подходит к черте: седьмая граница готова рухнуть и изменить ход цивилизации

Учёные предупреждают: Земля всё ближе к ещё одной опасной черте, за которой стабильность экосистем может серьёзно пошатнуться. Речь идёт о закислении океана — процессе, который развивается на фоне роста выбросов углекислого газа. По оценкам исследователей, седьмая планетарная граница может быть превышена уже в ближайшие годы. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пузырьки углекислого газа в океане

Что такое планетарные границы и почему они важны

Концепция планетарных границ была предложена около 15 лет назад. Учёные выделили девять ключевых экологических порогов — пределов, которые человечество не должно пересекать, чтобы оставаться в так называемом "безопасном рабочем пространстве" для развития цивилизации.

Эти границы определяют состояние атмосферы, океанов, пресной воды, биосферы и биогеохимических циклов. Их превышение увеличивает риск резких и необратимых изменений в природных системах.

По данным последнего отчёта "Проверка состояния планеты", уже шесть из девяти границ нарушены. Теперь под угрозой находится седьмая — закисление океана.

Почему океан становится кислее

Главная причина — избыток углекислого газа в атмосфере. Около 30% CO₂, образующегося в результате человеческой деятельности, поглощается океанами. Это временно замедляет рост температуры воздуха, но приводит к химическим изменениям в морской воде.

Когда углекислый газ растворяется в воде, её pH снижается. Среда становится менее благоприятной для кораллов, моллюсков, планктона и других организмов, формирующих основу морской пищевой цепи.

Кроме того, по мере закисления океан теряет способность эффективно поглощать углекислый газ, что ослабляет один из важнейших природных механизмов сдерживания климатических изменений.

"Мы совершаем своего рода саморазрушение из-за чрезмерного использования химикатов, уничтожения природы, повышения температуры и растущего загрязнения окружающей среды. Необходимо обратить этот процесс вспять", — подчёркивают авторы исследования.

Даже сокращение выбросов не даст мгновенного эффекта

Сегодня концентрация CO₂ в атмосфере примерно на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху. По словам одного из авторов исследования Бориса Сакшевского, даже резкое сокращение выбросов не остановит процесс закисления сразу.

"Даже если выбросы сократятся быстро, определенный уровень закисления океана может сохраниться из-за уже выброшенного CO2 и замедленной реакции океанической системы", — объясняет один из ведущих авторов исследования Борис Сакшевский.

Это означает, что превышение порогового значения закисления в ближайшие годы остаётся вполне вероятным сценарием.

Шесть границ уже превышены

За последние годы человечество вышло за пределы безопасных значений сразу по нескольким направлениям.

К числу уже нарушенных границ относятся:

Изменение климата. Утрата биоразнообразия. Вырубка лесов. Распространение синтетических химикатов. Истощение пресной воды. Нарушение азотного цикла.

Согласно докладу, ситуация по большинству этих направлений продолжает ухудшаться.

"Когда речь идёт о планетарных границах, важно понимать: экосистема не "ломается” мгновенно, но после определённого порога запускается каскад изменений, который уже почти невозможно остановить обычными мерами", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей .

Популярные вопросы о закислении океана

Что такое закисление океана простыми словами?

Это снижение уровня pH морской воды из-за растворения углекислого газа, что делает среду менее благоприятной для морских организмов.

Можно ли остановить процесс полностью?

Полная остановка возможна только при значительном сокращении выбросов, но даже тогда эффект будет проявляться постепенно.

Почему это опасно для человека?

Разрушение морских экосистем влияет на рыболовство, продовольственную безопасность и климатическую устойчивость.