Алексей Трофимов

6 тонн песчаника и 465 миль пути: кто решился на невозможное в каменном веке

Наука

Тайна одного из самых загадочных мегалитов Британии получила неожиданное продолжение. Огромный Алтарный камень в центре Стоунхенджа весом около шести тонн оказался не тем, за кого его принимали десятилетиями. Новые данные меняют представление о возможностях неолитических обществ и их связях. Об этом сообщает Earth.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

От Уэльса к Шотландии: пересмотр происхождения

Долгое время считалось, что Алтарный камень прибыл из Уэльса — так же, как и знаменитые "голубые камни" Стоунхенджа. Однако анализ минеральных зерен показал иную картину. Ученые изучили возраст и химический состав фрагментов песчаника и выявили характерный "отпечаток", совпадающий с породами северо-востока Шотландии, в частности Оркадского бассейна.

Возраст отдельных зерен варьируется от 1000 до 2000 миллионов лет, тогда как другие минералы сформировались около 450 миллионов лет назад. Такое сочетание создает уникальную геохимическую подпись, указывающую на источник, расположенный минимум в 750 километрах от Стоунхенджа.

Алтарный камень длиной около 16 футов и толщиной примерно 20 дюймов находится в самом центре мегалитического круга в Уилтшире. Если его действительно доставили из Шотландии около 2600 года до н. э., расстояние перевозки составило примерно 465 миль.

Неолитическая логистика: как это было возможно

Перемещение шеститонного блока без современной техники — задача, сопоставимая с транспортировкой крупной строительной плиты или промышленного оборудования. Даже сегодня для подобных операций используют спецтехнику и тщательно просчитанные маршруты.

Открытие заставляет пересмотреть уровень организации древних обществ. Вероятно, транспортировка происходила не только по суше, но и морским путем вдоль побережья Британии. Это указывает на существование дальних торговых и культурных связей, а также на развитую систему взаимодействия между регионами.

Масштаб такого проекта напоминает другие крупные древние стройки, где требовалась сложная координация и объединение ресурсов — например, инженерные решения, обсуждаемые в материале о строительстве пирамид.

Почему именно этот камень

Многолетняя гипотеза о валлийском происхождении больше не выглядит убедительной. Геохимические данные показывают, что камень имеет отчетливую северную "подпись".

Хотя теперь можно говорить о шотландском происхождении, точное место добычи на северо-востоке Шотландии еще предстоит установить. Это открывает новое направление для исследований.

Неожиданность результатов подчеркивает, насколько сильно они меняют прежние представления. Стоунхендж оказывается не просто ритуальным центром, а символом связей между удаленными регионами острова.

Сравнение: валлийская и шотландская версии происхождения

Ранее доминировала валлийская гипотеза, основанная на сходстве с голубыми камнями и логике уже известных маршрутов.

Шотландская версия опирается на точный геохимический анализ и возраст минералов. Она расширяет карту контактов и предполагает более масштабные коммуникации.

Подобные пересмотры географии древних связей происходят и в других регионах, когда новые данные радикально меняют картину прошлого — как это случилось при изучении Императорской дороги Цинь, где археологи обнаружили куда более сложную инфраструктуру, чем предполагалось ранее.

Если валлийский вариант выглядел географически удобным, то шотландский подчеркивает сложность древней логистики и уровень координации, сопоставимый с крупными строительными проектами бронзового века.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Новая версия происхождения имеет свои сильные и спорные стороны.

К ее преимуществам относятся:

Геохимическая точность анализа минералов.
Расширение представлений о торговых и культурных связях неолита.
Логичное объяснение уникальности Стоунхенджа как межрегионального проекта.

Однако остаются вопросы:

Точный маршрут доставки пока не установлен.
Конкретный карьер в Шотландии не определен.
Механизм транспортировки требует дополнительных археологических подтверждений.

Популярные вопросы о происхождении Алтарного камня

Как выбрать между валлийской и шотландской версией?

Ориентироваться следует на результаты геохимических исследований, которые сегодня указывают на шотландский след.

Сколько весит Алтарный камень?

Около 13 000 фунтов, что соответствует примерно шести тоннам песчаника.

Что лучше объясняет уникальность Стоунхенджа?

Гипотеза о межрегиональном проекте объединения лучше согласуется с данными о "импортированных" камнях из разных частей Британии.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
