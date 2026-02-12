Физики заставили тепло течь вспять: тепловые вихри в графите изменят охлаждение процессоров

В современной электронике стоит проблема отвода тепла. Компактность транзисторов в современных процессорах такова, что выделяемая ими энергия не успевает рассеиваться традиционными способами.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Тепловые вихри в граффите

В рамках классической физики тепло рассматривается как хаотичное движение микрочастиц, которое подчиняется закону Фурье: оно всегда распространяется равномерно и только в сторону уменьшения температуры. Однако новые исследования показывают, что наше понимание этого процесса было неполным.

Группа физиков из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Гарвардского университета опубликовала работу, в которой описывается принципиально иной механизм переноса энергии — гидродинамический.

В определенных условиях тепло перестает вести себя как облако газа и начинает проявлять свойства вязкой жидкости. Оно способно образовывать вихри, течь по инерции и даже двигаться в обратном направлении — от холодного участка к горячему.

Фононный транспорт: от хаоса к коллективному движению

Чтобы понять природу этого явления, необходимо проанализировать поведение фононов. В физике твердого тела фонон — это квазичастица, описывающая коллективное колебание атомов в кристаллической решетке. Именно фононы являются основными носителями тепловой энергии в диэлектриках и полупроводниках.

В большинстве материалов перенос тепла ограничен процессами рассеяния. Фононы сталкиваются с дефектами структуры, примесями или границами кристалла. При каждом таком столкновении импульс теряется, а движение энергии становится хаотичным. Этот процесс называется диффузией. Температура в системе при этом распределяется линейно, без каких-либо сложных динамических структур.

Однако в сверхчистых кристаллах, таких как графит или синтетические алмазы, возникает иной режим. При определенных температурах фононы сталкиваются преимущественно друг с другом, при этом их суммарный импульс сохраняется. Такое поведение называется гидродинамическим. В этом состоянии система фононов начинает функционировать как единая среда, обладающая инерцией и вязкостью.

Математический прорыв: уравнения вязкого тепла

До недавнего времени описание гидродинамического переноса тепла было крайне сложной вычислительной задачей. Ученые использовали линеаризованное уравнение транспорта Больцмана, которое требовало огромных мощностей для моделирования даже простых систем. Исследователи из EPFL предложили новый аналитический подход, упростив уравнения вязкого теплопереноса.

Они доказали, что вязкий поток тепла можно описать через те же математические принципы, которые применяются в классической аэродинамике. Поток разделяется на две составляющие:

потенциальная часть, связанная со сжимаемостью фононной среды;

вихревая часть, определяющая вращательные движения потока.

Ученые применили метод декомпозиции, представив скорость дрейфа фононов через два потенциала. Это позволило свести сложную задачу к решению модифицированных бигармонических уравнений. Теперь физики могут рассчитывать поведение тепла в материалах любой формы, используя стандартные методы математического анализа.

Это открывает возможность для точного проектирования систем охлаждения на микроуровне.

Парадокс обратного потока и отрицательное сопротивление

Самым значимым открытием исследования стало теоретическое обоснование и моделирование тепловых вихрей. В эксперименте с двумерной полоской графита было показано, что при нагнетании теплового потока через узкий контакт энергия ведет себя нелинейно.

Из-за внутренней вязкости фононной жидкости возникают зоны трения о границы материала. Это приводит к формированию замкнутых линий тока — вихрей. В этих областях тепло движется не от источника к стоку, а по круговой траектории. В результате возникают участки с "отрицательным локальным термическим сопротивлением".

Это означает, что в определенных точках устройства тепловой поток направлен против градиента температур. Энергия возвращается к горячему источнику. Данный эффект невозможен в классической диффузионной модели, но является естественным следствием вязкости фононного газа.

Обнаружение таких зон критически важно: если разместить чувствительный компонент микросхемы в области такого вихря, он будет перегреваться гораздо сильнее, чем предсказывают стандартные расчеты, или, наоборот, окажется в зоне аномального охлаждения.

Инженерные перспективы: управление теплом на наноуровне

Гидродинамический режим теплопроводности наблюдается в графите даже при комнатной температуре, что делает его крайне перспективным для практического применения. Понимание механики тепловых вихрей позволяет полностью изменить подход к конструированию электроники.

Направленные потоки: вместо того чтобы пассивно ждать рассеивания тепла, инженеры могут создавать геометрии, которые направляют энергию в нужную сторону, используя ее инерцию.

Изотопическая очистка: исследование показало, что использование изотопически чистого графита (углерод-12) значительно усиливает гидродинамические эффекты. Это позволяет создавать сверхэффективные теплоотводы для мощных лазеров и процессоров.

Термические диоды: возможность создавать области, где тепло течет только в одном направлении или зацикливается, позволяет разрабатывать логические элементы, работающие на тепловой энергии, а не на электрическом токе.

Для наблюдения этих эффектов требуются высокие скорости дрейфа фононов — до 20 000 метров в секунду. Это огромные значения, однако они достижимы в современных наноустройствах.

Новая парадигма термодинамики

Работа коллектива EPFL и Гарварда меняет статус тепловой энергии. Тепло становится структурированной динамической средой, которой можно управлять так же эффективно, как мы управляем потоками жидкостей в гидравлических системах или движением электронов в проводниках.

Мы переходим от эпохи борьбы с перегревом к эпохе проектирования тепловых потоков. Математические инструменты, представленные в исследовании, позволяют моделировать поведение фононов с высокой точностью. Это изменение вектора развития технологий: от экстенсивного наращивания площади радиаторов к интенсивному управлению внутренней динамикой носителей энергии.

В будущем это приведет к созданию компьютеров, чья производительность не будет ограничена тепловым барьером, и к появлению новых классов материалов с программируемыми термическими свойствами.