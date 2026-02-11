Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Земля замёрзла, но времена года не сдались: ледяная планета продолжала жить

Наука

Ледяной панцирь, сковавший планету сотни миллионов лет назад, не превратил её в неподвижный и "мертвый" шар. Даже в эпоху глобального оледенения на Земле продолжали сменяться сезоны и действовали климатические циклы. Новые данные показывают, что океан и атмосфера сохраняли взаимодействие, несмотря на экстремальный холод.

Ледяная поверхность земли
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов is licensed under publiс domain
Ледяная поверхность земли

Как "Земля-снежок" сохранила смену сезонов

Около 700 миллионов лет назад Земля пережила период, известный как "Земля-снежок". Лёд тогда доходил до тропиков, а средние температуры оставались стабильно низкими. Долгое время считалось, что климат в этот период был почти полностью статичен.

Анализ тонкослоистых пород формации Порт-Аскайг в Шотландии позволил по-новому взглянуть на ситуацию. Учёные изучили 2640 варвов — годичных слоёв осадочных пород. Каждый слой отражает условия конкретного года, что делает такие разрезы своеобразным "геологическим архивом". Подобные климатические парадоксы обсуждаются и в контексте климатического потепления на Земле может случиться уже к 2070 году, где рассматриваются резкие сценарии изменения температур.

Чередование светлых и тёмных полос указывает на регулярные циклы замерзания и оттаивания. Светлые слои формировались в более тёплые сезоны, тёмные — в холодные. Это подтверждает, что сезонность сохранялась даже при почти полном ледяном покрове.

Солнечные циклы и океанические колебания

Помимо годовых ритмов, исследователи выявили многолетние и вековые циклы. Их структура совпадает с изменениями солнечной активности и колебаниями, похожими на современные процессы типа Эль-Ниньо. Это означает, что климатическая система оставалась чувствительной к астрономическим и океаническим факторам.

Вероятно, в тропических широтах сохранялись участки открытой воды. Именно там происходил обмен теплом и влагой между океаном и атмосферой. Это поддерживало климатическую изменчивость даже на фоне экстремально низких температур. Вопрос влияния солнечных вспышек на процессы на планете поднимается и в материале о том, как На Солнце снова произошла мощная вспышка.

Почему геология помогает прогнозировать будущее

Такие находки важны не только для реконструкции прошлого. Они помогают точнее настраивать климатические модели и учитывать экстремальные сценарии развития событий. Понимание древних ледниковых эпох дополняет исследования, посвящённые изменению длительности суток и динамике планеты, о чём говорится в публикации о сдвиге времени в 2029 году из-за ускорения вращения планеты. Об этом сообщает ScienceDaily.

"Геологическая летопись — это инструмент проверки климатических гипотез. Если модель не объясняет прошлое, она вряд ли точно предскажет будущее", — отмечает геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Изучение варвов позволяет проследить устойчивость климатической системы в экстремальных условиях. Это важно для оценки современных рисков, включая изменения температуры океана, таяние ледников и перераспределение атмосферной циркуляции.

Эпоха "Земли-снежка" и современный климат

Эпоха глобального оледенения отличалась экстремально низкими температурами и масштабным распространением ледников. Современный климат характеризуется повышением средних температур и ростом концентрации парниковых газов.

Общим остаётся наличие сезонности, влияние солнечной активности и роль океанических процессов. Различие в том, что сегодня существенным фактором выступает антропогенное воздействие, влияющее на баланс системы.

Популярные вопросы о Земле-снежке

Как определяют возраст слоёв?

Используют стратиграфию, радиометрические методы и сопоставление с другими геологическими разрезами.

Могла ли жизнь существовать во время глобального оледенения?

Предполагается, что микроорганизмы сохранялись в районах открытой воды и под ледяным покровом.

Что лучше отражает климат прошлого — ледяные керны или осадочные породы?

Оба источника дополняют друг друга: керны дают данные о составе атмосферы, а варвы фиксируют сезонные изменения.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
