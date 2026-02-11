Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса

Наука

Космос кажется бездонной чёрной пустотой, но это лишь то, что способен уловить человеческий глаз. На самом деле пространство вокруг нас заполнено излучением, просто значительная его часть скрыта от обычного зрения. Причины такой "темноты" кроются не только в вакууме, но и в устройстве самой Вселенной.

Темнота в космосе
Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain
Темнота в космосе

Почему вакуум не светится

Главное объяснение связано с почти идеальной разреженностью космического пространства. В земной атмосфере солнечный свет сталкивается с молекулами воздуха и рассеивается — поэтому небо днём выглядит голубым. В вакууме же частиц чрезвычайно мало, и свет звёзд и галактик распространяется практически по прямой линии, не заполняя пространство равномерным сиянием.

Иначе говоря, между источником света и наблюдателем нет "посредников", которые могли бы рассеять лучи во все стороны. Мы видим отдельные яркие точки — звёзды, планеты, туманности, — но фон между ними остаётся тёмным. Даже мощное излучение далёких галактик не превращает космос в светящийся "экран", потому что свет не отражается и не рассеивается повсеместно.

"Чёрный цвет космоса — это не отсутствие света, а отсутствие среды, которая могла бы его рассеять и сделать фон светлым", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Лапшин Дмитрий Николаевич.

Похожий эффект можно наблюдать и при изучении вспышек на Солнце, когда яркие выбросы плазмы видны лишь на контрасте тёмного фона, о чём ранее сообщалось в материале о мощной вспышке.

Роль расширяющейся Вселенной

На восприятие цвета космоса влияет и космологический фактор. Вселенная расширяется, причём для сверхдальних объектов скорость удаления может превышать скорость света. Из-за этого их излучение растягивается и смещается в длинноволновую часть спектра — инфракрасную, микроволновую и радиодиапазон.

Если бы человеческий глаз воспринимал микроволны, пространство выглядело бы иначе. Оно было бы заполнено остаточным свечением Большого взрыва — космическим микроволновым фоном. Этот эффект лежит в основе многих современных наблюдений, в том числе исследований, посвящённых тому, в созвездии Ориона скоро взорвётся звезда.

"Когда мы говорим, что галактики "убегают", важно понимать: меняется не только расстояние, но и длина волны света, который до нас доходит", — отмечает астрофизик, обозреватель Pravda. ru Руднев Алексей Михайлович.

Не совсем чёрная бездна

Несмотря на визуальную темноту, космос нельзя назвать абсолютно чёрным. Космический аппарат NASA "Новые горизонты", который находится за орбитой Плутона вдали от светового загрязнения внутренней части Солнечной системы, измерил фоновое свечение Вселенной. Оно оказалось примерно вдвое ярче, чем можно было бы объяснить суммарным светом всех известных галактик.

Это открывает пространство для новых гипотез и наблюдений. Некоторые космические явления, включая риск столкновения небесных тел, как в истории с потенциальным столкновением с Луной, помогают лучше понять структуру и эволюцию Вселенной. Об этом сообщает Gismeteo.

Космос и земная атмосфера

Чтобы понять разницу, полезно сопоставить космический вакуум и атмосферу Земли. В атмосфере свет активно рассеивается молекулами кислорода и азота, что создаёт голубой оттенок неба и яркие закаты. В космосе почти нет частиц, поэтому рассеяние минимально, а фон остаётся тёмным.

Различаются и диапазоны излучения. Земной наблюдатель видит в основном оптический спектр, тогда как значительная часть космической энергии приходится на инфракрасные и микроволновые волны. Для их изучения применяются радиотелескопы и орбитальные обсерватории.

Популярные вопросы о чёрном космосе

Почему днём в космосе тоже темно?

Из-за отсутствия атмосферы свет не рассеивается, поэтому даже при ярком Солнце фон остаётся чёрным, а освещены лишь поверхности объектов.

Можно ли увидеть космический микроволновый фон?

Невооружённым глазом — нет. Для этого используются радиотелескопы и специальные приборы, фиксирующие микроволновое излучение.

Что лучше изучает "цвет" космоса — оптический телескоп или радиотелескоп?

Для видимого света подходит оптический телескоп, а для инфракрасных и микроволновых диапазонов — радиотелескоп. Они дополняют друг друга, создавая более полную картину Вселенной.

Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы nasa наука космос астрономия
Новости Все >
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Сейчас читают
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Новости спорта
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Красота и стиль
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса
Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему
Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
Бессонница приходит вместе с тревогой: приём, который останавливает оба состояния
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.