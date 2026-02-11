Челябинская разработка взбудоражила автопром: новый материал экономит миллиарды

Материал, созданный на Южном Урале, оказался востребован там, где цена ошибки особенно высока, — в автопроме. Об этом сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области, рассказывая о внедрении полимера "Аркаим", разработанного челябинским НПО "Урал", в производство российских автозаводов.

Рабочий процесс на предприятии

В чем особенность Аркаима

Инновационный материал отличается повышенной ударной вязкостью. Это означает, что детали при нагрузке не разрушаются, а упруго деформируются, сохраняя целостность конструкции. Такой эффект особенно важен для техники, работающей в условиях постоянных вибраций и механических воздействий.

Создатели подчеркивают, что полимер значительно легче стали, не подвержен коррозии и устойчив к воздействию химических веществ. Кроме того, он обладает пониженным коэффициентом трения, снижает уровень шума и вибраций. Ресурс деталей из "Аркаима", по утверждению разработчиков, вдвое превышает срок службы традиционных металлических аналогов.

Первые внедрения и экономический результат

Первым крупным предприятием, внедрившим разработку, стал КамАЗ. В грузовиках уже используются около двух десятков деталей, выполненных из нового полимера. Это позволило проверить материал в реальных условиях эксплуатации тяжелой техники.

"Уговорить завод попробовать новый материал оказалось непросто, проводили много испытаний", — отметил гендиректор НПО "Урал" Виталий Павлов.

По его словам, замена бронзы всего в одной детали дала экономию в 1,5 млрд рублей, что стало весомым аргументом в пользу дальнейшего применения "Аркаима".

Интерес со стороны других заводов

Экономический эффект привлек внимание Ярославского моторного завода. Там испытания деталей из полимера продолжались более двух лет. После завершения тестов предприятие приступило к внедрению новых компонентов в производство.

Разработка стала еще одним примером технологических решений, создаваемых в Челябинске. Ранее в городе был представлен двигатель для высокоскоростных поездов, который уже прошел испытания и готовится к переходу на серийный выпуск.

Испытания в реальных условиях эксплуатации

Переход от лабораторных тестов к серийному применению потребовал длительной проверки характеристик материала. Детали из "Аркаима" испытывали под нагрузками, приближенными к условиям работы грузовой техники, чтобы оценить их устойчивость к износу и перепадам температур. Только после подтверждения расчетных показателей предприятия приняли решение о внедрении.

Такая практика демонстрирует осторожный подход автозаводов к новым материалам. Для отрасли важна не только экономия, но и предсказуемость поведения компонентов в долгосрочной перспективе. Именно комплексные испытания стали ключевым этапом перед масштабированием производства.

Потенциал для дальнейшего расширения применения

С учетом заявленных свойств полимера его использование может выйти за пределы отдельных узлов и агрегатов. Снижение массы деталей и увеличение их ресурса открывают возможности для оптимизации конструкции автомобилей в целом. Это особенно актуально в условиях необходимости повышения эффективности и снижения затрат, сообщает kursdela.biz.

Интерес со стороны крупных предприятий показывает, что разработка способна занять устойчивое место в производственных цепочках. Расширение применения "Аркаима" может стать фактором технологического обновления в смежных отраслях машиностроения.