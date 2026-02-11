Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км

Она стала символом научной смелости и инженерного упорства XX века. Кольская сверхглубокая скважина превзошла все мировые рекорды, достигнув глубины более 12 километров. Этот проект задумывался не ради нефти или газа, а ради знания — чтобы заглянуть в самые древние слои земной коры. Об этом рассказывает Nkj.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему Кольская сверхглубокая стала легендой

За десятилетия в мире пробурили сотни тысяч скважин, но именно Кольская сверхглубокая (СГ) стала уникальной. Её бурили исключительно в научных целях — для изучения строения континентальной коры и процессов, происходящих в древнейших породах.

Работы стартовали в 1970 году на Балтийском щите, в районе Кольского полуострова. Здесь на поверхность выходят изверженные породы возрастом около 3 миллиардов лет. Учёные рассчитывали подтвердить сейсмические модели, согласно которым на глубине около 5 км граниты сменяются базальтами. Однако реальность оказалась иной — подобные расхождения между теорией и практикой уже не раз заставляли пересматривать взгляды на строение земной коры.

История бурения и главные трудности

Первые 7 километров прошли сравнительно спокойно. Затем начались серьёзные технические сложности: трещиноватые гнейсы, каверны, обвалы и многочисленные аварии. В 1984 году произошла крупнейшая катастрофа — обрыв колонны труб, в скважине осталось около 5 км оборудования.

После восстановления работ к отметке 12 км вернулись только через шесть лет. В 1990 году была достигнута максимальная глубина — 12 262 метра. Дальнейшее продвижение оказалось невозможным из-за экстремальных условий: температура приблизилась к 200 °C, давление превысило 1000 атмосфер.

Бурение прекратили в 1992 году.

Неожиданные научные открытия

Результаты СГ радикально изменили представления о строении земной коры.

Во-первых, на глубине не обнаружили ожидаемого базальтового слоя. Вместо него вскрыли древние архейские гнейсы. Это заставило пересмотреть интерпретацию сейсмических данных.

Во-вторых, на глубинах 9-12 км были найдены трещиноватые породы с минерализованными водами — возможным источником глубинного рудообразования.

В-третьих, измеренный температурный градиент оказался выше прогнозируемого: около 20 °C на километр вместо ожидаемых 16 °C. Половина теплового потока имела радиогенную природу. Подобные исследования глубинного тепла сегодня активно обсуждаются и в контексте того, как мантия влияет на поверхность планеты.

Сравнение: Кольская сверхглубокая и другие мировые проекты

Зарубежные скважины достигали глубин 9-9,6 км, но ни одна не превзошла российский рекорд. Немецкий проект планировал установить новый максимум, однако бурение также было остановлено из-за аварий и технических ограничений.

По масштабу задач сверхглубокое бурение сравнивают с космической экспедицией. Образцы керна с глубины 12 км по научной ценности сопоставимы с лунным грунтом.

Плюсы и минусы сверхглубокого бурения

Проект дал бесценные научные данные и стал технологическим прорывом. Были разработаны новые буровые установки, термобаростойкие приборы, методы ликвидации аварий.

Однако работа сопровождалась огромными затратами, износом оборудования и постоянным риском аварий. Каждая ошибка означала потерю лет труда.

Популярные вопросы о Кольской сверхглубокой

Зачем бурили так глубоко?
Чтобы изучить строение древней континентальной коры и проверить геофизические модели.

Почему бурение остановили?
Из-за аварий, экстремальных температур и исчерпания технических возможностей.

Нашли ли что-то ценное?
Помимо нового рудного горизонта медно-никелевых руд, были получены уникальные данные о составе и температурном режиме глубин.

Можно ли возобновить проект?
Теоретически — да, но для этого потребуются новые технологии и значительные инвестиции.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
