Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Земля живёт по таймеру: каждые 36 млн лет запускается опасный сценарий

Наука

Примерно раз в десятки миллионов лет на Земле происходит масштабное, но почти незаметное для человека явление, которое влияет на развитие жизни. Учёные выяснили, что эти процессы напрямую связаны с движением тектонических плит и колебаниями уровня моря. Именно они запускают долгосрочные волны роста и спада биоразнообразия на планете. Об этом сообщает SciencePost.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Как работают тектонические плиты

Литосфера Земли разделена на несколько крупных и малых плит, которые медленно перемещаются по более пластичному слою — астеносфере. Эти плиты состоят из земной коры и верхней части мантии и постоянно взаимодействуют друг с другом.

Учёные выделяют три основных типа границ плит. На конвергентных границах плиты сближаются: континентальные столкновения формируют горные цепи, а океаническая плита может уходить под континентальную, образуя зоны субдукции и вулканические дуги. На дивергентных границах плиты расходятся, и в океанах формируется новая кора вдоль срединно-океанических хребтов. Трансформные границы характеризуются боковым скольжением плит, создающим разломы вроде знаменитого Сан-Андреаса.

Именно такие глубинные процессы лежат в основе масштабных изменений, описываемых в исследованиях о том, как тектоника меняет континенты.

Почему движение плит влияет на жизнь

Медленное «танго» тектонических плит меняет рельеф дна океанов. В одних районах морское дно поднимается, в других — опускается. Эти изменения напрямую отражаются на уровне моря в глобальном масштабе.

Когда уровень моря повышается, затапливаются прибрежные зоны и континентальные шельфы, формируя обширные мелководья. Такие участки становятся идеальной средой для появления и развития новых морских организмов. При понижении уровня моря среды обитания сжимаются, и часть видов исчезает, уступая место другим.

Цикл в 36 миллионов лет

Исследователи обнаружили, что за последние 250 миллионов лет изменения уровня моря, вызванные тектоникой, повторялись с периодичностью около 36 миллионов лет. Эти фазы совпадают с последующими всплесками морского биоразнообразия, которые фиксируются в ископаемых остатках через 6–8 миллионов лет после самих геологических изменений.

Работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает: глобальные колебания уровня океана, обусловленные движением плит, играют ключевую роль в эволюции морской жизни, создавая новые экологические ниши.

Современная ситуация и влияние человека

С точки зрения этого геологического цикла Земля сейчас находится в фазе относительно низкого уровня моря, что соответствует периоду менее выраженного морского биоразнообразия. Однако тектоника — не единственный фактор, влияющий на океаны.

Современное изменение климата, связанное с деятельностью человека, ускоряет таяние ледников и ледяных щитов. Это приводит к росту уровня моря по совершенно другому механизму и может изменить привычный ритм, сформированный за миллионы лет. Похожие процессы уже фиксировались в исследованиях о том, как глубинное тепло влияет на ледники, усиливая потерю массы ледникового щита.

Влияние циклов на сушу

Тектонические процессы отражаются не только на морях. Столкновения плит формируют горные системы и плато, которые меняют распределение осадков и температур. В результате возникают новые наземные экосистемы, где развиваются эндемичные виды, приспособленные к уникальным условиям.

Таким образом, циклы движения плит формируют биологическое разнообразие не только в океанах, но и на континентах, влияя на облик жизни в глобальном масштабе.

Сравнение факторов, влияющих на биоразнообразие

Тектонические циклы действуют медленно, но системно, создавая долгосрочные условия для эволюции. Климатические изменения, включая антропогенные, работают быстрее и могут усиливать или нарушать естественные ритмы. Совместное влияние этих факторов определяет, какие экосистемы получают шанс на развитие, а какие — оказываются под угрозой.

Плюсы и минусы тектонических циклов для жизни

С одной стороны, такие циклы создают новые среды обитания и стимулируют появление видов. С другой — они же приводят к исчезновению организмов, не успевающих адаптироваться к изменениям. В этом и заключается естественный баланс эволюции.

Популярные вопросы о 36-миллионном цикле Земли

Что именно повторяется каждые 36 миллионов лет?
Глобальные изменения уровня моря, вызванные движением тектонических плит.

Как это связано с биоразнообразием?
Подъёмы и спады уровня моря создают и уничтожают среды обитания, стимулируя эволюцию.

Можно ли увидеть этот цикл сегодня?
Напрямую — нет, но его следы заметны в геологической и палеонтологической летописи.

Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые космос
Новости Все >
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Сейчас читают
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Красота и стиль
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Еда и рецепты
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Садоводство, цветоводство
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Последние материалы
В Швеции недовольны идеей Макрона покупать европейское
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Снег в квартире растаял: вместо белого пришли оттенки, которые согревают стены
Цветут как розы, кормят как огород: эти кустарники заменяют половину посадок
Корочка хрустит, начинка сочится: запеканка, которая делает любой ужин особенным
Ржавчина превращает автомобиль в решето: эти способы спасают кузов без замены детали
Кухня перестаёт быть операционной: 5 оттенков, которые оживляют интерьер
Красивый с виду, капризный на плите: этот перец чаще всего подводит при готовке
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь
Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.