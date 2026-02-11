Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке

Спустя более чем полторы тысячи лет под водой остатки Александрийского маяка впервые вернулись на поверхность в почти полном виде. Археологи подняли массивные каменные элементы, которые позволяют по-новому взглянуть на устройство одного из семи чудес древнего мира. Находка не только уточняет облик маяка, но и меняет представления о причинах его разрушения. Об этом сообщает Earth.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ маяк на скалах во время шторма

Возвращение входа Александрийского маяка

Из восточной гавани Александрии были подняты тяжёлые архитектурные блоки, относящиеся к главному входу маяка. Работы проходили под научным руководством археолога и архитектора Изабель Эри из Национального центра научных исследований Франции. Именно эти элементы — перемычки, боковые камни и порог — формировали "отправную точку" всей постройки, хорошо знакомой по описаниям античных авторов и другим находкам, связанным с подводными раскопками Александрии.

Фрагменты пролежали на дне со времён серии средневековых землетрясений, которые постепенно разрушали башню. Их подъём впервые даёт твёрдую опору для реконструкции и ограничивает прежние гипотезы, основанные лишь на текстовых источниках.

Что показали поднятые блоки

Всего извлекли 22 блока из гранита и известняка, каждый весом около 77 тонн. По стилю резьбы исследователи увидели сочетание египетских традиций и греческих строительных приёмов. Это подтверждает, что маяк был продуктом культурного синтеза эпохи эллинизма — явления, характерного для многих памятников Древнего Египта, где до сих пор остаются вопросы, сопоставимые с загадками вроде тайн происхождения Сфинкса.

Дверные элементы особенно ценны: они задают точные размеры основания и помогают понять пропорции всей башни, снижая количество догадок при дальнейшей реконструкции.

Как изучали дно гавани

Ещё до подъёма камней команды CNRS подробно картировали морское дно. К 2014 году было зафиксировано около 3 000 блоков, а позднее их число приблизилось к 5 000. Фрагменты разбросаны по площади около 1,6 гектара, а мутная вода и волны усложняли работу дайверов.

Именно эта карта позволила быстро определить, какие элементы относятся к входной зоне, и провести подъём без "слепых" поисков.

От фотографий к цифровой модели

Каждый блок тщательно фотографировали со всех сторон, фиксируя следы инструментов, сколы и отверстия. С помощью фотограмметрии из этих снимков создавали точные 3D-модели. Затем инженеры собрали цифровой "двойник" маяка, где можно проверять стыковку деталей и моделировать устойчивость конструкции.

Такой подход позволяет тестировать разные версии облика башни и сценарии её разрушения, не перемещая физические камни.

Почему маяк разрушился

Маяк был построен в ранний эллинистический период и столетиями служил ориентиром для судов. Повторяющиеся землетрясения ослабляли конструкцию, и она рушилась поэтапно. Известняк позже активно использовали в других стройках, поэтому до наших дней лучше сохранились именно гранитные элементы.

На поверхности камней обнаружены пазы и гнёзда для металлических креплений. Это говорит о том, что строители активно применяли металлические скобы, ускоряя возведение башни.

Сравнение подходов к реконструкции памятников

Традиционная физическая реконструкция требует перемещения камня и несёт риск повреждений. Цифровая модель позволяет безопасно тестировать гипотезы и демонстрировать результат публике. Подводное хранение, в свою очередь, иногда лучше сохраняет камень, чем контакт с воздухом.

Плюсы и минусы цифровой реконструкции

Цифровой формат даёт наглядность, доступность и защиту оригиналов. Однако он зависит от полноты данных: утраченные фрагменты навсегда оставят пробелы в модели.

Популярные вопросы об Александрийском маяке

Почему находки так долго оставались под водой?

Из-за поэтапного разрушения маяка и оседания фрагментов в гавани.

Можно ли восстановить маяк полностью?

Полная физическая реконструкция маловероятна, но цифровая модель возможна.

Зачем нужны 3D-модели?

Они позволяют изучать и показывать памятник без риска для оригиналов.