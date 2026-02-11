Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Власов

Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке

Наука

Спустя более чем полторы тысячи лет под водой остатки Александрийского маяка впервые вернулись на поверхность в почти полном виде. Археологи подняли массивные каменные элементы, которые позволяют по-новому взглянуть на устройство одного из семи чудес древнего мира. Находка не только уточняет облик маяка, но и меняет представления о причинах его разрушения. Об этом сообщает Earth.

маяк на скалах во время шторма
Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
маяк на скалах во время шторма

Возвращение входа Александрийского маяка

Из восточной гавани Александрии были подняты тяжёлые архитектурные блоки, относящиеся к главному входу маяка. Работы проходили под научным руководством археолога и архитектора Изабель Эри из Национального центра научных исследований Франции. Именно эти элементы — перемычки, боковые камни и порог — формировали "отправную точку" всей постройки, хорошо знакомой по описаниям античных авторов и другим находкам, связанным с подводными раскопками Александрии.

Фрагменты пролежали на дне со времён серии средневековых землетрясений, которые постепенно разрушали башню. Их подъём впервые даёт твёрдую опору для реконструкции и ограничивает прежние гипотезы, основанные лишь на текстовых источниках.

Что показали поднятые блоки

Всего извлекли 22 блока из гранита и известняка, каждый весом около 77 тонн. По стилю резьбы исследователи увидели сочетание египетских традиций и греческих строительных приёмов. Это подтверждает, что маяк был продуктом культурного синтеза эпохи эллинизма — явления, характерного для многих памятников Древнего Египта, где до сих пор остаются вопросы, сопоставимые с загадками вроде тайн происхождения Сфинкса.

Дверные элементы особенно ценны: они задают точные размеры основания и помогают понять пропорции всей башни, снижая количество догадок при дальнейшей реконструкции.

Как изучали дно гавани

Ещё до подъёма камней команды CNRS подробно картировали морское дно. К 2014 году было зафиксировано около 3 000 блоков, а позднее их число приблизилось к 5 000. Фрагменты разбросаны по площади около 1,6 гектара, а мутная вода и волны усложняли работу дайверов.

Именно эта карта позволила быстро определить, какие элементы относятся к входной зоне, и провести подъём без "слепых" поисков.

От фотографий к цифровой модели

Каждый блок тщательно фотографировали со всех сторон, фиксируя следы инструментов, сколы и отверстия. С помощью фотограмметрии из этих снимков создавали точные 3D-модели. Затем инженеры собрали цифровой "двойник" маяка, где можно проверять стыковку деталей и моделировать устойчивость конструкции.

Такой подход позволяет тестировать разные версии облика башни и сценарии её разрушения, не перемещая физические камни.

Почему маяк разрушился

Маяк был построен в ранний эллинистический период и столетиями служил ориентиром для судов. Повторяющиеся землетрясения ослабляли конструкцию, и она рушилась поэтапно. Известняк позже активно использовали в других стройках, поэтому до наших дней лучше сохранились именно гранитные элементы.

На поверхности камней обнаружены пазы и гнёзда для металлических креплений. Это говорит о том, что строители активно применяли металлические скобы, ускоряя возведение башни.

Сравнение подходов к реконструкции памятников

Традиционная физическая реконструкция требует перемещения камня и несёт риск повреждений. Цифровая модель позволяет безопасно тестировать гипотезы и демонстрировать результат публике. Подводное хранение, в свою очередь, иногда лучше сохраняет камень, чем контакт с воздухом.

Плюсы и минусы цифровой реконструкции

Цифровой формат даёт наглядность, доступность и защиту оригиналов. Однако он зависит от полноты данных: утраченные фрагменты навсегда оставят пробелы в модели.

Популярные вопросы об Александрийском маяке

Почему находки так долго оставались под водой?
Из-за поэтапного разрушения маяка и оседания фрагментов в гавани.

Можно ли восстановить маяк полностью?
Полная физическая реконструкция маловероятна, но цифровая модель возможна.

Зачем нужны 3D-модели?
Они позволяют изучать и показывать памятник без риска для оригиналов.

Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Еда и рецепты
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Новости спорта
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Последние материалы
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Цветочный салют без перерывов: многолетники взрывают клумбу красками до осени
Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля
Не смыли вовремя — готовьтесь к ремонту: мелочь, которая съедает блеск машины
Неожиданные формы и оттенки: наперстянки, которые задают саду новый ритм
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Яркий макияж тихо уходит со сцены: что россиянки выбирают вместо него в 2026 году
Розы, превращающие участок в сказку: кусты растут как на дрожжах и тонут в бутонах
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.