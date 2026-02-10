Глубины плачут: человечество запускает процесс, который может уничтожить океан

Глубины океана долгое время оставались последним почти нетронутым пространством на планете, но теперь под угрозой оказался и этот рубеж. Всё чаще в новостях звучит термин "глубоководная добыча полезных ископаемых", который экологи называют одной из самых рискованных практик XXI века. Речь идёт не просто о промышленном проекте, а о вмешательстве в экосистемы, о которых человечество знает пугающе мало. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Что такое глубоководная добыча полезных ископаемых

Глубоководная добыча полезных ископаемых — это промышленное извлечение минеральных образований со дна океана на глубине 4-5 километров. Основная цель таких работ — полиметаллические конкреции. По данным Национального музея естественной истории Франции (MNHN), это округлые "металлические шары", сформированные за миллионы лет.

Внутри этих конкреций содержатся редкие и стратегически важные металлы: кобальт, никель, марганец и другие элементы, которые используются при производстве смартфонов, ноутбуков, аккумуляторов электромобилей и другой современной электроники. Именно растущий спрос на такие материалы и подталкивает государства и корпорации к освоению океанского дна.

"С инженерной точки зрения морское дно — это среда, где ошибка проектирования или недооценка выбросов может привести к эффектам, которые невозможно локализовать или быстро устранить", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Почему интерес к морскому дну резко вырос

Редкие металлы добываются и на суше, но многие месторождения уже близки к истощению. При этом потребление технологий продолжает расти, а переход на "зелёную" энергетику требует ещё большего количества аккумуляторов и компонентов.

В конце апреля 2025 года Дональд Трамп подписал распоряжение, разрешающее компаниям заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых. Более того, речь идёт не только о территориальных водах США: документ позволяет вести работы и в международных водах. Это фактически открывает путь к промышленному освоению океанского дна в глобальном масштабе.

Как именно добывают минералы на глубине

Вопреки фантазиям, на дно океана не отправляют людей с инструментами. Для этого используют специализированные подводные машины, которые MNHN сравнивает с комбайнами. Эти устройства движутся по морскому дну, срезая верхний слой грунта и собирая конкреции.

Собранные минералы по трубам поднимаются на добывающую платформу на поверхности. Всё остальное — ил, микроорганизмы и органические остатки — либо уничтожается, либо сбрасывается обратно в воду, создавая мощные мутные шлейфы загрязнения.

Чем это опасно для океана

Главная проблема заключается в том, что морское дно остаётся одной из наименее изученных сред на Земле. Учёные до сих пор не знают, сколько видов живых организмов там обитает и какую роль они играют в глобальных экосистемах.

Глубоководная добыча означает не просто сбор минералов, а физическое уничтожение среды обитания. Многие организмы на дне океана выполняют роль "санитаров", перерабатывая органические остатки и поддерживая баланс экосистемы. Их исчезновение может иметь последствия, выходящие далеко за пределы одного региона.

"Если восстановление возможно, оно займет много времени, и на данный момент у нас нет необходимых данных, чтобы определить, займет ли это 100 или 1000 лет", — пояснил ученый из Ифремера Жозе Саррацин.

Экологические последствия, которые вызывают тревогу

Специалисты выделяют сразу несколько рисков, связанных с глубоководной добычей. Речь идёт не об одной проблеме, а о цепочке взаимосвязанных последствий.

Среди них:

разрушение экосистем морского дна;

потеря биоразнообразия, в том числе неизвестных науке видов;

выбросы углерода и дополнительное потепление воды;

шумовое загрязнение, влияющее на морских животных;

распространение взвешенных частиц и загрязнение воды.

Особую тревогу вызывает тот факт, что пока нет уверенности, способно ли морское дно восстановиться после прохождения техники.

Популярные вопросы о глубоководной добыче полезных ископаемых

Что именно добывают на морском дне?

Полиметаллические конкреции, содержащие кобальт, никель, марганец и другие редкие металлы.

Почему эта практика считается опасной?

Потому что она разрушает экосистемы, о которых наука знает крайне мало, и последствия могут быть необратимыми.

Можно ли восстановить морское дно после добычи?

Пока нет точных данных. Учёные предполагают, что восстановление может занять от сотен до тысяч лет.