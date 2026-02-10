Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Глубины плачут: человечество запускает процесс, который может уничтожить океан

Наука

Глубины океана долгое время оставались последним почти нетронутым пространством на планете, но теперь под угрозой оказался и этот рубеж. Всё чаще в новостях звучит термин "глубоководная добыча полезных ископаемых", который экологи называют одной из самых рискованных практик XXI века. Речь идёт не просто о промышленном проекте, а о вмешательстве в экосистемы, о которых человечество знает пугающе мало. Об этом сообщает Science & Vie.

Что такое глубоководная добыча полезных ископаемых

Глубоководная добыча полезных ископаемых — это промышленное извлечение минеральных образований со дна океана на глубине 4-5 километров. Основная цель таких работ — полиметаллические конкреции. По данным Национального музея естественной истории Франции (MNHN), это округлые "металлические шары", сформированные за миллионы лет.

Внутри этих конкреций содержатся редкие и стратегически важные металлы: кобальт, никель, марганец и другие элементы, которые используются при производстве смартфонов, ноутбуков, аккумуляторов электромобилей и другой современной электроники. Именно растущий спрос на такие материалы и подталкивает государства и корпорации к освоению океанского дна.

"С инженерной точки зрения морское дно — это среда, где ошибка проектирования или недооценка выбросов может привести к эффектам, которые невозможно локализовать или быстро устранить", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Почему интерес к морскому дну резко вырос

Редкие металлы добываются и на суше, но многие месторождения уже близки к истощению. При этом потребление технологий продолжает расти, а переход на "зелёную" энергетику требует ещё большего количества аккумуляторов и компонентов.

В конце апреля 2025 года Дональд Трамп подписал распоряжение, разрешающее компаниям заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых. Более того, речь идёт не только о территориальных водах США: документ позволяет вести работы и в международных водах. Это фактически открывает путь к промышленному освоению океанского дна в глобальном масштабе.

Как именно добывают минералы на глубине

Вопреки фантазиям, на дно океана не отправляют людей с инструментами. Для этого используют специализированные подводные машины, которые MNHN сравнивает с комбайнами. Эти устройства движутся по морскому дну, срезая верхний слой грунта и собирая конкреции.

Собранные минералы по трубам поднимаются на добывающую платформу на поверхности. Всё остальное — ил, микроорганизмы и органические остатки — либо уничтожается, либо сбрасывается обратно в воду, создавая мощные мутные шлейфы загрязнения.

Чем это опасно для океана

Главная проблема заключается в том, что морское дно остаётся одной из наименее изученных сред на Земле. Учёные до сих пор не знают, сколько видов живых организмов там обитает и какую роль они играют в глобальных экосистемах.

Глубоководная добыча означает не просто сбор минералов, а физическое уничтожение среды обитания. Многие организмы на дне океана выполняют роль "санитаров", перерабатывая органические остатки и поддерживая баланс экосистемы. Их исчезновение может иметь последствия, выходящие далеко за пределы одного региона.

"Если восстановление возможно, оно займет много времени, и на данный момент у нас нет необходимых данных, чтобы определить, займет ли это 100 или 1000 лет", — пояснил ученый из Ифремера Жозе Саррацин.

Экологические последствия, которые вызывают тревогу

Специалисты выделяют сразу несколько рисков, связанных с глубоководной добычей. Речь идёт не об одной проблеме, а о цепочке взаимосвязанных последствий.

Среди них:

  • разрушение экосистем морского дна;
  • потеря биоразнообразия, в том числе неизвестных науке видов;
  • выбросы углерода и дополнительное потепление воды;
  • шумовое загрязнение, влияющее на морских животных;
  • распространение взвешенных частиц и загрязнение воды.

Особую тревогу вызывает тот факт, что пока нет уверенности, способно ли морское дно восстановиться после прохождения техники.

Популярные вопросы о глубоководной добыче полезных ископаемых

Что именно добывают на морском дне?

Полиметаллические конкреции, содержащие кобальт, никель, марганец и другие редкие металлы.

Почему эта практика считается опасной?

Потому что она разрушает экосистемы, о которых наука знает крайне мало, и последствия могут быть необратимыми.

Можно ли восстановить морское дно после добычи?

Пока нет точных данных. Учёные предполагают, что восстановление может занять от сотен до тысяч лет.

Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
