Климат меняется быстрее прогноза: найден фактор, который тихо разогревал планету

В последние годы океан и суша нагреваются особенно быстро, и среди версий ускорения потепления после 2020 года часто называют сокращение судовых выбросов серы, якобы усилившее нагрев из-за уменьшения облаков. Однако французский исследователь пришёл к выводу, что влияние этого фактора реально, но слишком мало, чтобы объяснить нынешнее ускорение потепления. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тающий ледник

Почему серу вообще связали с глобальным потеплением

Сера в атмосфере влияет не только на загрязнение, но и на облака и солнечное излучение. Серные аэрозоли усиливают облачность, которая отражает часть солнечных лучей в космос, создавая временный эффект "охлаждения".

Поэтому резкое сокращение выбросов серы могло привести к тому, что Земля стала получать больше солнечной энергии, а океан начал нагреваться быстрее.

"Часто люди ищут один резкий фактор, но климатическая система почти никогда не меняется из-за одной причины — она реагирует на сочетание процессов в атмосфере и океане", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Что изменилось после IMO2020

В 2020 году Международная морская организация IMO ввела новые нормы для судового топлива, снизив содержание серы с 3,5% до 0,5%. Мера была направлена на улучшение качества воздуха и защиту здоровья людей.

За три года выбросы серы над океанами сократились примерно на 80%. Регламент IMO2020 привлёк внимание учёных, поскольку совпал по времени с рекордной жарой в Атлантике.

Что выяснил французский учёный из Météo France

Тибо Гинальдо, исследователь из Météo France и специалист по морским волнам тепла, проанализировал ситуацию и пришёл к выводу: снижение выбросов серы действительно могло повлиять на морскую жару 2023 года, но вклад оказался минимальным.

По его оценкам, IMO2020 привело к:

"слабому дополнительному радиационному воздействию (от 0,06 до 0,13 Вт м⁻²)";

"заметному, но умеренному глобальному потеплению (0,05 °C), что намного ниже общего наблюдаемого потепления (+0,27 °C за период с 2015 по 2024 год)".

"Эффект существует. Он устойчив. Но он вторичен", — говорит исследователь.

"IMO2020 может объяснить лишь малую часть аномалии, наблюдавшейся во время аномальной жары в 2023 году. Это не основной фактор и не достаточное условие для объяснения интенсивности и продолжительности этого явления".

Таким образом, серные выбросы могли добавить небольшой "тепловой бонус", но не стали причиной рекордного перегрева океана.

Главная причина ускорения потепления — всё та же

По словам учёного, гораздо важнее учитывать:

внутреннюю изменчивость климата;

предшествующее состояние океана;

стратификацию воды;

и прежде всего антропогенное изменение климата.

Иными словами, океан нагрелся не потому, что небо стало "чище" над торговыми судами, а потому что общий фон потепления уже достиг критической стадии, и любые дополнительные факторы усиливают эффект.

"Подобная интерпретация, как правило, отвлекает внимание от того, что действительно важно", — добавляет он.

Почему вернуть серу — не решение

Интерес к сере часто всплывает в обсуждениях геоинжиниринга. Некоторые считают, что если распылять серу в атмосфере, можно искусственно охладить планету. Но исследование подчёркивает: даже если серные аэрозоли способны частично влиять на радиационный баланс, это не решает других ключевых проблем.

Сера не остановит:

закисление океана;

разрушение экосистем;

падение биоразнообразия;

последствия для здоровья человека.

Кроме того, даже небольшие изменения в концентрации аэрозолей могут нарушить климатический баланс и привести к непредсказуемым эффектам.

Что такое радиационный баланс и почему он важен

Радиационный баланс — это разница между энергией, которую Земля получает от Солнца, и энергией, которую планета излучает обратно в атмосферу и космос.

Когда баланс равен нулю, температура остаётся стабильной. Но если поступает больше энергии, чем уходит, возникает избыток тепла — и начинается нагрев.

Исчезновение серных облаков действительно могло слегка увеличить приток солнечного тепла, но, как подчёркивает исследователь, этот вклад несопоставим с воздействием парниковых газов.

Популярные вопросы о сере и глобальном потеплении

Почему серные выбросы вообще охлаждали климат?

Аэрозоли способствуют образованию облаков, которые отражают солнечный свет и уменьшают нагрев поверхности.

Что является главным фактором глобального потепления?

Антропогенные выбросы парниковых газов остаются основной причиной роста температуры на планете.