Максим Орлов

Животные застыли, будто время выключили: какая сила накрыла Аргентину

Наука

Леденящие кадры с аргентинских площадей облетели соцсети за считаные часы: дикие животные лежат неподвижно, словно время остановилось. Для страны, где зима обычно мягче европейской, такие сцены стали шоком даже для местных жителей. Причина оказалась не в одном морозном дне, а в редком и опасном погодном явлении. Об этом сообщает Science & Vie.

Лиса зимой
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиса зимой

Что произошло в Аргентине в разгар зимы

С начала июля на юге Аргентины установилась затяжная волна аномального холода. Да, в стране сейчас зима, но температура опустилась значительно ниже климатической нормы. В Буэнос-Айресе в начале месяца утром фиксировали около 0 °C, тогда как обычно в это время года столбик термометра держится в диапазоне 8-10 °C.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Патагонии и провинции Санта-Крус. Здесь морозы держатся уже более двух недель, нарушено транспортное сообщение, возникли перебои с поставками продовольствия, погибло большое количество сельскохозяйственных животных. Жители начали снимать происходящее на видео — кадры с застывшими лисами, утками и другими дикими животными вызвали широкий резонанс. Подобные сцены резко контрастируют с тем, как в нормальных условиях фауна демонстрирует устойчивость к холоду, например у видов с особыми механизмами выживания, описываемыми в материале о животных, приспособленных к морозам.

Почему животные буквально замерзали на месте

На первый взгляд может показаться, что животные просто не успели укрыться. Однако специалисты объясняют: причина куда глубже и связана с особенностями атмосферных процессов. Резкое и длительное похолодание застало фауну врасплох, а сильный ветер и отсутствие привычных укрытий усилили воздействие холода.

Для диких животных особенно опасны не столько кратковременные морозы, сколько резкое падение температуры на фоне влажности и ветра. В таких условиях организм теряет тепло значительно быстрее, что может приводить к гибели даже относительно выносливых видов. Биологи отмечают, что в подобных условиях ломаются привычные поведенческие сценарии, и животные не успевают перейти в режим экономии энергии.

Самый холодный регион планеты — неожиданно

Национальная метеорологическая служба Аргентины заявила, что в течение нескольких дней страна стала самым холодным регионом на Земле — холоднее, чем отдельные районы Антарктиды. В городе Сан-Себастьян температура опускалась до -10 °C, и там частично замёрзло прибрежное море, что для этих широт считается крайне редким явлением.

В более отдалённых районах показатели могли быть ещё ниже, но из-за малого числа метеостанций точные данные получить сложно. Тем не менее масштаб происходящего сомнений не вызывает.

Холодный купол: ключ к разгадке

Источником экстремального холода стала мощная область высокого атмосферного давления, сформировавшаяся между Патагонией и Антарктическим полуостровом. Из-за особенностей циркуляции ветров ледяной воздух с Южного полюса начал активно продвигаться на север.

Однако вместо того чтобы быстро рассеяться, холод оказался "заперт" в зоне высокого давления. Так над регионом образовался так называемый холодный купол — атмосферная ловушка, в которой морозный воздух удерживается у поверхности земли в течение длительного времени.

"С точки зрения экологии это один из самых тяжёлых сценариев: холод действует не как стресс, а как постоянный фактор, истощающий ресурсы организма до критического уровня", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Именно этот эффект привёл к затяжным морозам, парализовал инфраструктуру и стал смертельно опасным для животных.

Популярные вопросы о холодном куполе

Что такое холодный купол простыми словами?

Это ситуация, когда морозный воздух "застревает" над регионом из-за высокого давления и не может быстро уйти.

Почему он опаснее обычного похолодания?

Из-за длительности и отсутствия притока тёплого воздуха холод действует непрерывно и усиливается.

Может ли такое явление повториться?

Да, особенно в южных широтах и при определённых атмосферных условиях.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука погода климат животные аргентина
