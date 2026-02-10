Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами

Наука

Мир океана скрывает места, где привычные законы будто перестают работать, а давление и темнота достигают пределов, немыслимых для человека. Именно таким местом остаётся Марианская впадина — самая глубокая точка на Земле, которая десятилетиями притягивает учёных и исследователей. Эта подводная бездна не только поражает цифрами, но и заставляет по-новому взглянуть на возможности жизни и ответственность человечества. Об этом сообщает Science & Vie.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Где находится самая глубокая точка планеты

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана, к востоку от Марианских островов в Микронезии. Это гигантская подводная борозда протяжённостью около 2500 километров, сформированная в зоне тектонической субдукции. Здесь Тихоокеанская плита медленно уходит под Филиппинскую, погружаясь в мантию Земли.

Именно этот процесс создал экстремальный рельеф океанского дна. Максимальная глубина впадины превышает 10 900 метров, а её самая нижняя точка получила название Глубина Челленджера. Для наглядности: если поместить гору Эверест на дно впадины, её вершина всё равно не поднялась бы над уровнем океана — настолько экстремальной остаётся Марианская впадина.

Как и когда была открыта Марианская впадина

Первые измерения глубины в этом районе были проведены ещё в XIX веке. В 1875 году британское судно HMS Challenger зафиксировало рекордные показатели, и именно в его честь позже была названа самая глубокая точка впадины.

Однако по-настоящему точные данные стали доступны лишь с развитием современных технологий — эхолотов, глубоководных аппаратов и батискафов. Они позволили не только измерить глубину, но и изучить геологическую структуру дна и условия существования жизни на экстремальных отметках.

Пионеры, достигшие дна океана

В 1960 году батискаф "Триест" доставил на дно Глубины Челленджера двух исследователей — Жака Пикара и Дона Уолша. Этот спуск стал переломным моментом в истории океанологии и доказал, что человек способен добраться даже до самых труднодоступных мест планеты.

Более полувека спустя, в 2012 году, экспедицию повторил режиссёр и исследователь Джеймс Кэмерон. На подводном аппарате Deepsea Challenger он не только достиг дна, но и провёл фото- и видеосъёмку, благодаря которой миллионы людей смогли увидеть этот подводный мир и задуматься о его хрупкости.

Жизнь в условиях экстремального давления

Долгое время считалось, что на таких глубинах жизнь невозможна. Однако исследования опровергли это предположение. Даже в условиях колоссального давления и полной темноты обнаружены живые организмы, в том числе морские огурцы и микроорганизмы, питающиеся органическими частицами.

Эти находки стали важным аргументом в пользу теории о высокой приспособляемости жизни и расширили представления учёных о возможных формах существования организмов — не только на Земле, но и в других экстремальных экосистемах, подобных тем, что изучаются в работах о глубоководной эволюции.

"Факт существования жизни под таким давлением показывает, насколько биологические системы способны адаптироваться к среде, которую мы раньше считали абсолютно враждебной", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Экологический след человека на дне океана

Даже Марианская впадина не осталась нетронутой деятельностью человека. Во время экспедиций на глубине Челленджера были обнаружены пластиковые отходы. Это стало тревожным сигналом для научного сообщества.

Присутствие пластика в самых удалённых точках океана подчёркивает масштаб глобального загрязнения и заставляет говорить о необходимости пересмотра подходов к потреблению и утилизации отходов.

"Обнаружение мусора в таких местах наглядно показывает, что у планеты больше не осталось по-настоящему изолированных экосистем", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Популярные вопросы о Марианской впадине

Насколько глубока Марианская впадина на самом деле?

Современные измерения показывают глубину более 10 900 метров, однако данные могут незначительно корректироваться по мере развития технологий.

Почему именно это место самое глубокое?

Из-за тектонической субдукции, при которой одна литосферная плита уходит под другую, формируя глубокую океанскую борозду.

Опасно ли погружаться в Глубину Челленджера?

Да, давление там превышает 1000 атмосфер, поэтому погружения возможны только на специально разработанных аппаратах.

Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука экология
Новости Все >
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Сейчас читают
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Садоводство, цветоводство
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Последние материалы
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Урожай без сюрпризов и сезон без болезней: эта вишня в огороде набирает популярность
Эти даты творят чудеса: томаты взрываются урожаем, если посеять строго по графику
Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты
Томятся в сливках и тают во рту: куриные сердечки, которые подают как деликатес
Хруст слышно сразу: сырные палочки для тёплого вечера и хорошей компании
Лук пошёл в стрелку? Ошибка начинается при покупке — как выбрать севок без сюрпризов
Обуви много, места нет? Японский подход расширяет прихожую без ремонта
Курортный рай на шести сотках: южные красавцы, цветут пышнее роз и не боятся морозов
Этот трикотажный хит ворует внимание: любой образ с ним выглядит в три раза дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.