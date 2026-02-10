Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами

Мир океана скрывает места, где привычные законы будто перестают работать, а давление и темнота достигают пределов, немыслимых для человека. Именно таким местом остаётся Марианская впадина — самая глубокая точка на Земле, которая десятилетиями притягивает учёных и исследователей. Эта подводная бездна не только поражает цифрами, но и заставляет по-новому взглянуть на возможности жизни и ответственность человечества. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Где находится самая глубокая точка планеты

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана, к востоку от Марианских островов в Микронезии. Это гигантская подводная борозда протяжённостью около 2500 километров, сформированная в зоне тектонической субдукции. Здесь Тихоокеанская плита медленно уходит под Филиппинскую, погружаясь в мантию Земли.

Именно этот процесс создал экстремальный рельеф океанского дна. Максимальная глубина впадины превышает 10 900 метров, а её самая нижняя точка получила название Глубина Челленджера. Для наглядности: если поместить гору Эверест на дно впадины, её вершина всё равно не поднялась бы над уровнем океана — настолько экстремальной остаётся Марианская впадина.

Как и когда была открыта Марианская впадина

Первые измерения глубины в этом районе были проведены ещё в XIX веке. В 1875 году британское судно HMS Challenger зафиксировало рекордные показатели, и именно в его честь позже была названа самая глубокая точка впадины.

Однако по-настоящему точные данные стали доступны лишь с развитием современных технологий — эхолотов, глубоководных аппаратов и батискафов. Они позволили не только измерить глубину, но и изучить геологическую структуру дна и условия существования жизни на экстремальных отметках.

Пионеры, достигшие дна океана

В 1960 году батискаф "Триест" доставил на дно Глубины Челленджера двух исследователей — Жака Пикара и Дона Уолша. Этот спуск стал переломным моментом в истории океанологии и доказал, что человек способен добраться даже до самых труднодоступных мест планеты.

Более полувека спустя, в 2012 году, экспедицию повторил режиссёр и исследователь Джеймс Кэмерон. На подводном аппарате Deepsea Challenger он не только достиг дна, но и провёл фото- и видеосъёмку, благодаря которой миллионы людей смогли увидеть этот подводный мир и задуматься о его хрупкости.

Жизнь в условиях экстремального давления

Долгое время считалось, что на таких глубинах жизнь невозможна. Однако исследования опровергли это предположение. Даже в условиях колоссального давления и полной темноты обнаружены живые организмы, в том числе морские огурцы и микроорганизмы, питающиеся органическими частицами.

Эти находки стали важным аргументом в пользу теории о высокой приспособляемости жизни и расширили представления учёных о возможных формах существования организмов — не только на Земле, но и в других экстремальных экосистемах, подобных тем, что изучаются в работах о глубоководной эволюции.

"Факт существования жизни под таким давлением показывает, насколько биологические системы способны адаптироваться к среде, которую мы раньше считали абсолютно враждебной", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Экологический след человека на дне океана

Даже Марианская впадина не осталась нетронутой деятельностью человека. Во время экспедиций на глубине Челленджера были обнаружены пластиковые отходы. Это стало тревожным сигналом для научного сообщества.

Присутствие пластика в самых удалённых точках океана подчёркивает масштаб глобального загрязнения и заставляет говорить о необходимости пересмотра подходов к потреблению и утилизации отходов.

"Обнаружение мусора в таких местах наглядно показывает, что у планеты больше не осталось по-настоящему изолированных экосистем", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Популярные вопросы о Марианской впадине

Насколько глубока Марианская впадина на самом деле?

Современные измерения показывают глубину более 10 900 метров, однако данные могут незначительно корректироваться по мере развития технологий.

Почему именно это место самое глубокое?

Из-за тектонической субдукции, при которой одна литосферная плита уходит под другую, формируя глубокую океанскую борозду.

Опасно ли погружаться в Глубину Челленджера?

Да, давление там превышает 1000 атмосфер, поэтому погружения возможны только на специально разработанных аппаратах.