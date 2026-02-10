Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Ивaнов

Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху

Наука » Технологии

Сто лет назад в мире началась эра телевидения. Многие историки привыкли отсчитывать её с 26 января 1926 года, когда состоялась первая публичная демонстрация передачи движущегося изображения на расстоянии.

Джон Бэрд экспериментирует с новой моделью
Фото: "The Televisor" in Popular Radio magazine by Orrin Dunlap, Jr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джон Бэрд экспериментирует с новой моделью

Телевидение из шляпной коробки

Это было ещё не телевидение в привычном нам смысле слова. В аппарате шотландского инженера Джона Бэрда использовался механический принцип передачи изображения. Свой первый прототип, который он назвал "Телевизор", Бэрд построил в прямом смысле слова из подручных материалов — старой шляпной коробки, ножниц, штопальных игл, линз от велосипедных фонарей и ящика из-под чайника.

Впервые Бэрд смог передать движущиеся силуэты двумя годами ранее — в феврале 1924 года. В октябре 1925 он впервые успешно передал узнаваемое движущееся изображение человеческого лица. Героем трансляции стал офисный работник Уильям Тейнтон. Фактически, это первый человек в истории нашей цивилизации, динамическое изображение лица которого было передано на расстояние.

А в конце января 1926 года состоялась уже упомянутая публичная демонстрация механического телевидения Бэрда перед членами Королевского института и журналистами. На этот раз демонстрировалась кукла чревовещателя. То есть речь, по нашим меркам, шла о первом телевизионном спектакле.

30 строк на Луне

Работала система Бэрда так: вращающийся диск с 30 отверстиями сканировал объект. Свет, проходящий через отверстия, попадал на фотоэлемент и преобразовывался в электрические сигналы разной интенсивности. Второй такой же диск синхронно вращался на принимающей стороне.

Электрические сигналы модулировали свет от лампы, и диск восстанавливал изображение на экране. Изображение было очень низкого разрешения — всего 30 строк, что давало лишь смутный, мерцающий черно-белый образ. Но это было движущееся изображение, передаваемое в прямом эфире.

Бэрд не остановился на черно-белом механическом ТВ и продолжил эксперименты. Он первым публично продемонстрировал систему цветного телевидения в 1928 году, используя вращающийся диск с сине-зелеными и красными фильтрами.

Эта технология позже использовалась НАСА для трансляций с Луны. Он разработал систему для записи телевизионных программ на диски, которую назвал "фоновидение". И в том же 1928 году Бэрд осуществил первую трансляцию телевизионного сигнала между Лондоном и Нью-Йорком по коротковолновому радиоканалу.

Вклад шотландского инженера в развитие технологии передачи движущихся картин на расстояние значителен. Однако Бэрд всего лишь собрал рабочую конструкцию аппарата, руководствуясь идеями немецкого инженера Пауля Нипкова, который запатентовал так называемый "Электрический телескоп" 6 января 1884 года. Нипков быстро потерял интерес к передаче изображений, и его патент истек к началу XX века. А в середине 1930-х нацисты назвали в честь Нипикова первую в мире телестанцию с регулярным вещанием.

Как бы там ни было, система шотландца Бэрда стала первой коммерчески доступной для широких слоёв граждан (модель "The Televisor" продавалась в 1930 году) и использовалась BBC для первых регулярных экспериментальных трансляций. Однако её технические ограничения) привели к тому, что к 1937 году BBC полностью перешла на превосходящую электронную систему, разработанную конкурентами Marconi-EMI, которая использовала изобретения нашего соотечественника Владимира Зворыкина.

Офицер-инженер-эмигрант

Владимир Кузьмич Зворыкин прожил богатую событиями жизнь. Он родился 29 июля 1888 г. в городе Муром Владимирской губернии Российской империи в семье купца 1-й гильдии.

После получения диплома Технологического института на два года отправился на стажировку в Париж. В начале Первой мировой войны вернулся в Россию, прошел обучение в Офицерской электротехнической школе, а затем занимался армейской радиосвязью.

В мае 1918 г. Зворыкин, узнав, что в ЧК выписан ордер на его арест как бывшего офицера, принял решение уехать в Омск, который в те годы был столицей "Белой Сибири" и резиденцией адмирала Колчака.

Однако по пути в Омск Зворыкин был арестован большевиками в Екатеринбурге и посажен в местную тюрьму. 25 июля его вместе с другими заключенными освободили вошедшие в город части Временного сибирского правительства и Чехословацкого корпуса.

Зворыкин предложил Колчаку наладить связь с западноевропейскими государствами по реке Обь и далее — через Северный морской путь. Эта инициатива нашла поддержку: Зворыкина отправили в Европу. Там ему удалось договориться об обмене европейских товаров на сельскохозяйственную продукцию Сибири. Возвращаться в Омск Зворыкину пришлось через Америку и Дальний Восток. В общем, получилась почти "кругосветка".

Затем Зворыкин отправился в Америку, чтобы вести там сбор и анализ экономической информации, а также торговые переговоры. Однако, к тому моменту Колчак потерял Омск, а Владимир Зворыкин — свой официальный статус. Теперь он был рядовым эмигрантом, и Владимиру Кузьмичу пришлось думать о том, как прокормить семью.

"Русский подарок Америке"

В 1923 г. Зворыкин подал патент на передающую электроннолучевую телевизионную трубку, которую он назвал иконоскопом. А через год запатентовал уже кинескоп, т. е. воспроизводящую изображение трубку. Именно иконоскоп и кинескоп стали основой всех телевизионных систем в мире.

По сути, Зворыкин придумал принцип накопления заряда. Внутри вакуумной трубки находилась пластина, покрытая миллионами микроскопических капелек серебра и цезия. Каждая капля работала как крошечный конденсатор. Когда свет из объектива падал на пластину, каждая капля накапливала электрический заряд, пропорциональный яркости света в этой точке.

Сзади по пластине "пробегал" тонкий пучок электронов (сканировал её строчка за строчкой). Он по очереди "снимал" заряд с каждой капли, превращая картинку в непрерывный поток электрических импульсов. Именно этот принцип позволил передавать четкое изображение даже при обычном освещении, а не под палящими прожекторами.

Американцы довольно быстро осознали коммерческий потенциал изобретения. От Radio Corporation of America (RCA) Владимир Кузьмич получил на свои проекты порядка 50 млн долларов. В 1929 г. Он был назначен руководителем лаборатории электроники этой корпорации, а через несколько лет получил и американский паспорт.

После установления в 1933 г. дипломатических отношений с США советское правительство предложило Зворыкину вернуться на родину, однако он ответил отказом. Вместе с тем, в том же году Зворыкин совершил поездку в Советский Союз, где прочитал курс лекций и познакомился с работой ряда научных лабораторий. Первый советский телевизор был создан по документации, полученной от RCA.

За всю свою жизнь Владимир Зворыкин стал автором 120 изобретений, среди которых помимо кинескопа наиболее широкое распространение получили факс, сканер, цветное телевидение, приборы ночного видения, электронный микроскоп.

Уже в пожилом возрасте он ещё несколько раз побывал в Союзе. В частности, в 1967 г. Зворыкину удалось нелегально посетить свой родной Муром, который в тот период времени имел статус "закрытого" города. Там Владимир Кузьмич (видимо, шутки ради) оставил запись в музейной книге отзывов.

В США Владимира Зворыкина называют "русским подарком Америке". Он был избран почетным членом многих мировых академий и обществ, включая Национальную академию наук. Имя Зворыкина внесено в Национальный зал славы изобретателей (National Inventors Hall of Fame).

Возвращение на Родину

В Муроме сохранилась родовая усадьба Зворыкиных. Теперь это музей. Несколько лет тому назад там были проведены реставрационные работы и обновили экспозицию.

В Москве есть памятник Зворыкину. Он находится в парке "Останкино" возле телецентра. Скульптура включает в себя телевизор, через пустой экран которого видна Останкинская телебашня.

Национальной ассоциацией телерадиовещателей была учреждена Премия имени Владимира Зворыкина. Она ежегодно вручается за выдающиеся заслуги в области телетехнологий. Лауреатом 2025 года стал советский и российский инженер, журналист, педагог и общественный деятель Генрих Юшкявичюс.

Автор Сергей Ивaнов
Сергей Иванов — журналист, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история технологии телевидение
Новости Все >
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Сейчас читают
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Еда и рецепты
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Последние материалы
Масленица с банановым кремом: блинный торт, который взорвёт вкусовые рецепторы
Зацветает в мае и держит клумбу до осени: многолетник, который меняется всё лето
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Гости проголосовали рублём и отзывами: какие отели Уфы стали легендами сервиса
Секрет идеальной дачи: хвойные, которые не ранят, не капризничают и живут полвека
Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки
Стиль будущего, или модный позор? Новый гибрид обуви расколол интернет на два лагеря
Простой, густой и удивительно сытный: фасолевый суп с характером Средиземноморья
Посеяли в мае — клумба взорвалась цветами в июле: растение для нетерпеливых дачников
Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.