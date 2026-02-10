Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху

Сто лет назад в мире началась эра телевидения. Многие историки привыкли отсчитывать её с 26 января 1926 года, когда состоялась первая публичная демонстрация передачи движущегося изображения на расстоянии.

Фото: "The Televisor" in Popular Radio magazine by Orrin Dunlap, Jr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джон Бэрд экспериментирует с новой моделью

Телевидение из шляпной коробки

Это было ещё не телевидение в привычном нам смысле слова. В аппарате шотландского инженера Джона Бэрда использовался механический принцип передачи изображения. Свой первый прототип, который он назвал "Телевизор", Бэрд построил в прямом смысле слова из подручных материалов — старой шляпной коробки, ножниц, штопальных игл, линз от велосипедных фонарей и ящика из-под чайника.

Впервые Бэрд смог передать движущиеся силуэты двумя годами ранее — в феврале 1924 года. В октябре 1925 он впервые успешно передал узнаваемое движущееся изображение человеческого лица. Героем трансляции стал офисный работник Уильям Тейнтон. Фактически, это первый человек в истории нашей цивилизации, динамическое изображение лица которого было передано на расстояние.

А в конце января 1926 года состоялась уже упомянутая публичная демонстрация механического телевидения Бэрда перед членами Королевского института и журналистами. На этот раз демонстрировалась кукла чревовещателя. То есть речь, по нашим меркам, шла о первом телевизионном спектакле.

30 строк на Луне

Работала система Бэрда так: вращающийся диск с 30 отверстиями сканировал объект. Свет, проходящий через отверстия, попадал на фотоэлемент и преобразовывался в электрические сигналы разной интенсивности. Второй такой же диск синхронно вращался на принимающей стороне.

Электрические сигналы модулировали свет от лампы, и диск восстанавливал изображение на экране. Изображение было очень низкого разрешения — всего 30 строк, что давало лишь смутный, мерцающий черно-белый образ. Но это было движущееся изображение, передаваемое в прямом эфире.

Бэрд не остановился на черно-белом механическом ТВ и продолжил эксперименты. Он первым публично продемонстрировал систему цветного телевидения в 1928 году, используя вращающийся диск с сине-зелеными и красными фильтрами.

Эта технология позже использовалась НАСА для трансляций с Луны. Он разработал систему для записи телевизионных программ на диски, которую назвал "фоновидение". И в том же 1928 году Бэрд осуществил первую трансляцию телевизионного сигнала между Лондоном и Нью-Йорком по коротковолновому радиоканалу.

Вклад шотландского инженера в развитие технологии передачи движущихся картин на расстояние значителен. Однако Бэрд всего лишь собрал рабочую конструкцию аппарата, руководствуясь идеями немецкого инженера Пауля Нипкова, который запатентовал так называемый "Электрический телескоп" 6 января 1884 года. Нипков быстро потерял интерес к передаче изображений, и его патент истек к началу XX века. А в середине 1930-х нацисты назвали в честь Нипикова первую в мире телестанцию с регулярным вещанием.

Как бы там ни было, система шотландца Бэрда стала первой коммерчески доступной для широких слоёв граждан (модель "The Televisor" продавалась в 1930 году) и использовалась BBC для первых регулярных экспериментальных трансляций. Однако её технические ограничения) привели к тому, что к 1937 году BBC полностью перешла на превосходящую электронную систему, разработанную конкурентами Marconi-EMI, которая использовала изобретения нашего соотечественника Владимира Зворыкина.

Офицер-инженер-эмигрант

Владимир Кузьмич Зворыкин прожил богатую событиями жизнь. Он родился 29 июля 1888 г. в городе Муром Владимирской губернии Российской империи в семье купца 1-й гильдии.

После получения диплома Технологического института на два года отправился на стажировку в Париж. В начале Первой мировой войны вернулся в Россию, прошел обучение в Офицерской электротехнической школе, а затем занимался армейской радиосвязью.

В мае 1918 г. Зворыкин, узнав, что в ЧК выписан ордер на его арест как бывшего офицера, принял решение уехать в Омск, который в те годы был столицей "Белой Сибири" и резиденцией адмирала Колчака.

Однако по пути в Омск Зворыкин был арестован большевиками в Екатеринбурге и посажен в местную тюрьму. 25 июля его вместе с другими заключенными освободили вошедшие в город части Временного сибирского правительства и Чехословацкого корпуса.

Зворыкин предложил Колчаку наладить связь с западноевропейскими государствами по реке Обь и далее — через Северный морской путь. Эта инициатива нашла поддержку: Зворыкина отправили в Европу. Там ему удалось договориться об обмене европейских товаров на сельскохозяйственную продукцию Сибири. Возвращаться в Омск Зворыкину пришлось через Америку и Дальний Восток. В общем, получилась почти "кругосветка".

Затем Зворыкин отправился в Америку, чтобы вести там сбор и анализ экономической информации, а также торговые переговоры. Однако, к тому моменту Колчак потерял Омск, а Владимир Зворыкин — свой официальный статус. Теперь он был рядовым эмигрантом, и Владимиру Кузьмичу пришлось думать о том, как прокормить семью.

"Русский подарок Америке"

В 1923 г. Зворыкин подал патент на передающую электроннолучевую телевизионную трубку, которую он назвал иконоскопом. А через год запатентовал уже кинескоп, т. е. воспроизводящую изображение трубку. Именно иконоскоп и кинескоп стали основой всех телевизионных систем в мире.

По сути, Зворыкин придумал принцип накопления заряда. Внутри вакуумной трубки находилась пластина, покрытая миллионами микроскопических капелек серебра и цезия. Каждая капля работала как крошечный конденсатор. Когда свет из объектива падал на пластину, каждая капля накапливала электрический заряд, пропорциональный яркости света в этой точке.

Сзади по пластине "пробегал" тонкий пучок электронов (сканировал её строчка за строчкой). Он по очереди "снимал" заряд с каждой капли, превращая картинку в непрерывный поток электрических импульсов. Именно этот принцип позволил передавать четкое изображение даже при обычном освещении, а не под палящими прожекторами.

Американцы довольно быстро осознали коммерческий потенциал изобретения. От Radio Corporation of America (RCA) Владимир Кузьмич получил на свои проекты порядка 50 млн долларов. В 1929 г. Он был назначен руководителем лаборатории электроники этой корпорации, а через несколько лет получил и американский паспорт.

После установления в 1933 г. дипломатических отношений с США советское правительство предложило Зворыкину вернуться на родину, однако он ответил отказом. Вместе с тем, в том же году Зворыкин совершил поездку в Советский Союз, где прочитал курс лекций и познакомился с работой ряда научных лабораторий. Первый советский телевизор был создан по документации, полученной от RCA.

За всю свою жизнь Владимир Зворыкин стал автором 120 изобретений, среди которых помимо кинескопа наиболее широкое распространение получили факс, сканер, цветное телевидение, приборы ночного видения, электронный микроскоп.

Уже в пожилом возрасте он ещё несколько раз побывал в Союзе. В частности, в 1967 г. Зворыкину удалось нелегально посетить свой родной Муром, который в тот период времени имел статус "закрытого" города. Там Владимир Кузьмич (видимо, шутки ради) оставил запись в музейной книге отзывов.

В США Владимира Зворыкина называют "русским подарком Америке". Он был избран почетным членом многих мировых академий и обществ, включая Национальную академию наук. Имя Зворыкина внесено в Национальный зал славы изобретателей (National Inventors Hall of Fame).

Возвращение на Родину

В Муроме сохранилась родовая усадьба Зворыкиных. Теперь это музей. Несколько лет тому назад там были проведены реставрационные работы и обновили экспозицию.

В Москве есть памятник Зворыкину. Он находится в парке "Останкино" возле телецентра. Скульптура включает в себя телевизор, через пустой экран которого видна Останкинская телебашня.

Национальной ассоциацией телерадиовещателей была учреждена Премия имени Владимира Зворыкина. Она ежегодно вручается за выдающиеся заслуги в области телетехнологий. Лауреатом 2025 года стал советский и российский инженер, журналист, педагог и общественный деятель Генрих Юшкявичюс.