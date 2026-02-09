Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей

Традиционная физика конденсированного состояния на протяжении десятилетий исходила из постулата: структура вещества определяется балансом сил.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Программирование материи

Чтобы заставить молекулы или наночастицы выстроиться в сложный порядок, необходим специфический набор инструкций — электростатических зарядов, магнитных моментов или химических связей. Мы привыкли считать сложность результатом направленного притяжения или отталкивания.

Однако исследование физиков из Утрехтского университета, опубликованное в журнале Nature Communications, смещает акцент в сторону чистой геометрии. Ученые доказали, что материя способна создавать структуры предельной сложности — такие как гироиды или холестерические спирали — вообще не используя никаких сил, кроме физического ограничения объема.

Это явление, называемое энтропийной самосборкой, демонстрирует, что форма частиц сама по себе является носителем информации, достаточной для построения архитектуры наноуровня.

Энтропия против хаоса: парадокс исключенного объема

В обыденном понимании энтропия синоним беспорядку. Однако в термодинамике твердых частиц энтропия выступает организующим началом. Когда частицы находятся в ограниченном пространстве и не могут проникать друг в друга, возникает феномен исключенного объема. Это фундаментальное понятие статистической механики, описывающее пространство, которое становится недоступным для одной частицы из-за присутствия другой.

При повышении плотности свободного места для каждой отдельной частицы становится меньше. В определенный момент системе становится выгоднее упорядочиться. Выстраиваясь в ряды или слои, частицы высвобождают небольшое количество дополнительного пространства для микродвижений — трансляций и вращений. Это увеличивает количество доступных микросостояний системы, а значит — и ее энтропию.

Таким образом, порядок рождается не из желания частиц слипнуться, а из статистической необходимости найти наиболее эффективный способ сосуществования в тесноте. Этот механизм, впервые описанный физиком Ларсом Онзагером в середине двадцатого века, сегодня находит подтверждение на качественно новом уровне сложности.

Главный вопрос исследования заключался в следующем: каков предел сложности структур, которые можно получить, манипулируя только формой частиц и не прибегая к химическим манипуляциям?

Искаженный тетраэдр: инструмент геометрической фрустрации

Объектом исследования стал искаженный тетраэдр. В отличие от идеальной пирамиды, у этой фигуры разные длины ребер, что делает ее биаксиальной — то есть обладающей тремя различными осями симметрии. В ходе компьютерных экспериментов авторы работы варьировали три ключевых параметра: длину, ширину и толщину частицы.

Выбор такой формы не случаен. Геометрия искаженного тетраэдра естественным образом навязывает окружающим частицам специфический способ ориентации, который в физике жидких кристаллов называют дельта-модой, или седловидным изгибом. В этой конфигурации соседние частицы пытаются одновременно наклониться и развернуться друг относительно друга в разных плоскостях.

Здесь возникает ключевое понятие — геометрическая фрустрация. Математически доказано, что невозможно равномерно заполнить трехмерное пространство, используя исключительно седловидный изгиб. Эта деформация противоречит топологии плоского евклидова пространства. Система оказывается в ловушке: локально частицы хотят расположиться одним способом, но глобально такая укладка невозможна без возникновения пустот или критических разрывов.

Чтобы разрешить этот конфликт, система вынуждена искать компромиссные решения. Она разбавляет невыгодный седловидный изгиб другими режимами деформации, такими как кручение или веерное расхождение. Именно этот поиск выхода из топологического тупика приводит к возникновению сверхсложных мезофаз.

Спектр решений: от спиралей до лабиринтов

Проведя масштабные симуляции методом Монте-Карло с использованием десятков тысяч частиц, исследователи обнаружили, что тип возникающей структуры жестко предопределен геометрическими дескрипторами тетраэдра. Ученые ввели параметр формы Сигма, который описывает степень анизотропии — то есть отклонение фигуры от симметричного идеала.

Вытянутые частицы (положительное значение Сигма): когда тетраэдр сильно вытянут в длину, он стремится к формированию нематической фазы, где все частицы направлены вдоль одной оси. Однако накопленная геометрическая фрустрация заставляет систему перейти в холестерическую фазу. Это структура, в которой направление ориентации частиц начинает вращаться в пространстве, образуя спираль.

Самое важное открытие здесь — спонтанное нарушение симметрии. Сами частицы ахиральны, то есть у них нет врожденной "правой" или "левой" формы. Но создаваемая ими структура обладает хиральностью. Система сама выбирает направление закручивания спирали просто потому, что это единственный способ снять напряжение, вызванное формой частиц.

Сплюснутые частицы (отрицательное значение Сигма): тетраэдры, напоминающие по форме пластины, ведут себя иначе. Они склонны к деформации расхождения. При низких плотностях они образуют нематик, но при сжатии переходят в гексагональную колончатую фазу.

Частицы собираются в кольцевые структуры, которые затем складываются в вертикальные колонны, расположенные в узлах шестиугольной решетки. Эти колонны проникают друг в друга, создавая плотную и стабильную упаковку, минимизирующую пустые зазоры.

Умеренно анизотропные частицы (значение Сигма близко к нулю): это наиболее сложный и интересный случай. Когда частица не является ни явной "палочкой", ни явным "диском", она находит решение в формировании гироида. Гироид — это сложнейшая трижды периодическая минимальная поверхность, которая делит объем на два независимых, зеркально симметричных лабиринта каналов.

В этой фазе тетраэдры выстраиваются перпендикулярно поверхности гироида. Каждая локальная группа частиц пытается реализовать свой седловидный изгиб, и общая поверхность изгибается в ответ на эти требования, создавая бесконечный периодический лабиринт.

Это первая научная работа, доказывающая, что столь сложную топологическую структуру можно получить из простых твердых частиц исключительно за счет энтропийных факторов.

Динамика в порядке: парадокс диффузии

Одним из самых неожиданных результатов стало поведение частиц внутри гироида и колончатых фаз. Традиционно считается, что высокоорганизованные фазы с доменными стенками — то есть границами между областями с разной ориентацией — должны ограничивать движение материи. Логично предположить, что частица застрянет внутри своего домена, как в клетке.

Однако симуляции показали обратное. Даже в жестко заданной структуре гироида частицы сохраняют способность к свободной диффузии. Они беспрепятственно пересекают границы доменов, просто вращаясь вокруг своей длинной оси в момент перехода. Это означает, что система одновременно является и высокоупорядоченной на макроуровне, и динамически подвижной на микроуровне.

Это свойство крайне важно для материаловедения: оно позволяет создавать структуры, которые могут эффективно транспортировать молекулы или самовосстанавливаться при повреждениях.

Последствия для науки и технологий

Работа Суберта и Дейкстры переводит проектирование материалов на новый уровень абстракции. Если раньше для создания метаматериалов — структур с необычными оптическими или механическими свойствами — ученые искали сложные способы химического синтеза, то теперь акцент смещается на вычислительную геометрию.

Фотонные кристаллы: способность ахиральных частиц собираться в холестерики и гироиды открывает путь к созданию дешевых и стабильных оптических фильтров. Структура гироида обладает уникальными свойствами взаимодействия со светом, и возможность получить ее путем простой самосборки наночастиц нужной формы — это огромный технологический шаг.

Наноархитектура: исследование дает четкие геометрические правила, которые позволяют предсказать, во что превратится массив частиц при сжатии. Это избавляет инженеров от метода проб и ошибок. Мы получаем возможность программировать свойства материала еще на этапе выбора формы его отдельных компонентов.

Биологические аналогии: многие структуры в живой природе — от клеточных мембран до светоотражающих чешуек на крыльях бабочек — идентичны фазам, полученным в данном исследовании. Вероятно, эволюция нашла способ использовать геометрическую фрустрацию для создания сложности, минимизируя энергетические затраты организма.

Заключение: архитектура без архитектора

Главный вывод этого исследования звучит почти философски: сложность не требует сложного управления. Мы привыкли думать, что для построения лабиринта нужен чертеж, а для создания спирали — закручивающая внешняя сила. Но физика мягкого вещества доказывает, что достаточно лишь правильно выбрать геометрию базового элемента.

Все многообразие мезофаз, обнаруженных учеными — от простых слоев до экзотических гироидных сетей — является лишь способом, которым материя решает пространственную задачу, поставленную формой отдельной частицы.