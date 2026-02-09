Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Столица в ожидании чуда: когда же тёплый удар наконец выкинет зиму за порог

Погодная зима в столице постепенно приближается к своему переломному моменту, однако говорить о скором приходе устойчивого тепла пока рано.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обозначила ориентировочные сроки наступления климатической весны в Москве и дала оценку дальнейшему развитию зимней погоды. Речь идёт не о субъективном ощущении потепления, а о чётком критерии — переходе среднесуточной температуры через нулевую отметку.

Что считается климатической весной

Климатическая весна фиксируется тогда, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. Это означает, что в течение суток среднее значение температур превышает ноль градусов, а не ограничивается кратковременными оттепелями днём при ночных заморозках. Такой подход позволяет отделить временные колебания от реальной смены сезона.

"Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной, как правило начинается в последней декаде марта. Пока рано говорить о точных сроках этого года", — отметила Татьяна Позднякова.

Таким образом, ориентиром для Москвы остаётся конец марта. При этом специалист подчёркивает, что каждый год имеет свои особенности. Даже если в отдельные дни воздух прогревается выше нуля, это ещё не означает окончательный переход к весеннему режиму. Для устойчивого результата необходимо сохранение положительных значений на протяжении определённого времени.

Подобная осторожность в формулировках объясняется изменчивостью атмосферных процессов. Зима нередко демонстрирует возвраты холода уже после первых оттепелей, поэтому преждевременные выводы о наступлении весны могут оказаться ошибочными.

Морозы: повторения экстремума не ожидается

Отдельно специалист остановилась на перспективах дальнейших похолоданий. По её словам, пик холодов традиционно приходится на стык января и февраля. Именно в этот период, как правило, фиксируются наиболее низкие температурные показатели сезона.

В этом году наиболее выраженное похолодание уже наблюдалось в начале февраля. По оценке синоптика, повторения столь же сильных морозов ожидать не стоит. Речь идёт не о полном отсутствии отрицательных температур, а об отсутствии экстремальных значений, сопоставимых с недавними минимумами.

"Таких морозов, как в начале февраля, уже ждать не стоит", — подчеркнула Татьяна.

Это означает, что оставшаяся часть зимнего периода будет проходить без резких температурных скачков в сторону серьёзного похолодания. Возможны колебания, характерные для сезона, однако выраженного морозного пика, аналогичного уже пройденному, не прогнозируется, сообщает сайт aif.ru.

В совокупности это формирует достаточно сдержанную картину завершения зимы: без резких аномалий, но и без преждевременного наступления устойчивого тепла. Переход к положительным среднесуточным температурам ожидается ближе к последней декаде марта, и именно тогда можно будет говорить о фактическом приходе климатической весны в столицу.

зима весна погода москва климат температура
