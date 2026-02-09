Трещины Гренландии пробивают защиту планеты: океан готовит неприятный сюрприз

Гренландия долго считалась ледяным гигантом, который меняется медленно и предсказуемо. Но новые спутниковые данные показывают тревожную картину: ледяной щит трескается быстрее, чем ожидали ученые, а трещины становятся глубже и шире. Это ускоряет потерю льда и может резко повлиять на уровень мирового океана. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Лёд

Почему трещины в ледниках стали такой проблемой

На первый взгляд трещины на поверхности льда выглядят как обычные разломы. Но на деле они запускают цепную реакцию. Талая вода с поверхности уходит вглубь этих трещин и быстрее попадает к основанию ледника. Там она работает как "смазка", уменьшая трение льда о каменное основание.

В результате лед начинает двигаться быстрее и активнее стекать в океан. Чем быстрее ледник уходит в море, тем больше он разрушается и тем активнее образуются новые трещины.

"Если талая вода быстро достигает основания ледника, это резко ускоряет движение ледяной массы и делает процесс потери льда не линейным, а лавинообразным", — считает инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Ученые отмечают: такой механизм долго недооценивали, хотя именно он способен ускорить рост уровня моря сильнее, чем предполагают старые модели.

Что показали спутниковые наблюдения ArcticDEM

Исследователи использовали данные проекта ArcticDEM — цифровые модели местности с разрешением 2 метра. Благодаря этому удалось получить детальную трехмерную картину трещин по всей территории таяния Гренландии.

Ученые сравнили более 8000 карт за период с 2016 по 2021 год и изучили изменения почти на 89% площади ледяного покрова.

Вывод оказался неожиданным: в некоторых районах объем трещин вырос на 25% всего за пять лет. Это означает, что процессы, которые раньше занимали десятилетия, теперь развиваются в несколько раз быстрее.

"Самое удивительное — это скорость этого явления. То, что когда-то занимало десятилетия, теперь происходит за пять лет", — отмечает Том Чадли из Даремского университета.

Где трещины растут быстрее всего

Спутниковые данные показали, что средний объем трещин в целом вырос на 4,3% за пять лет. Однако ситуация сильно отличается по регионам.

Наибольший рост наблюдается у ледников, которые напрямую выходят в океан. Особенно быстро трещины расширяются в юго-восточной и восточно-центральной части Гренландии. Эти зоны считаются уязвимыми из-за теплых океанических течений, которые ослабляют ледяные фронты.

Когда морские ледники истончаются, их структура становится менее устойчивой. Возникает порочный круг: трещины ускоряют разрушение, разрушение увеличивает количество трещин.

Почему в одном районе трещин стало меньше

Интересно, что в центрально-западной части Гренландии, где расположен ледник Сермек-Куджаллек (Якобсхавн-Исбре), объем трещин сократился на 14%.

Причина — временное утолщение ледника, которое снизило внутреннее напряжение. Однако исследователи отмечают, что это может быть лишь короткая передышка: ледник снова начинает истончаться и ускоряться, а значит трещины могут вновь пойти в рост.

Как Гренландия влияет на уровень моря

С 1992 года таяние гренландского льда уже повысило уровень моря на 14 мм. Прогнозы показывают, что вклад Гренландии может достигнуть 30 см к 2100 году.

Ученые также предупреждают: если тенденция потепления продолжится, полное таяние Гренландии и Антарктиды в течение тысячелетий способно поднять океан на 12-20 метров.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые климатические модели плохо учитывают процессы динамической нестабильности. По словам Чадли, такие механизмы могут привести к росту уровня моря на 1 метр уже к 2100 году и на 10 метров к 2300 году.

Популярные вопросы о трещинах в Гренландии

Почему трещины ускоряют таяние льда?

Потому что через них талая вода проникает к основанию ледника и снижает трение, заставляя лед быстрее стекать в океан.

Где ситуация самая опасная?

На морских ледниках юго-востока и восточно-центральной Гренландии, где трещины за пять лет выросли на 25%.

Значит ли это, что уровень моря поднимется быстрее?

Да, ученые считают, что текущие модели могут недооценивать темпы роста уровня моря.