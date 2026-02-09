Что Земля скрывала под пеплом динозавров? Новые данные намекают на неожиданный финал

66 миллионов лет назад Земля пережила катастрофу, которая изменила ход эволюции. Однако новые данные показывают: восстановление жизни могло начаться гораздо быстрее, чем считалось. Ключ к разгадке скрывался не в породах, а в космической пыли. Об этом сообщает журнал Geology.
Астероид диаметром около 14 километров врезался в район современной Мексики и вызвал глобальную катастрофу. Пыль и сажа в атмосфере привели к резкому похолоданию, разрушению экосистем и исчезновению примерно 75% видов, включая нептичьих динозавров.
Особенно пострадали морские организмы. По оценкам исследователей, до 90% планктонных фораминифер — микроскопических существ с известковыми раковинами — исчезли. Вместе с ними вымерли крупные морские рептилии, такие как мозазавры и плезиозавры.
"Массовые вымирания — это не только биологический, но и геологический процесс: меняется состав осадков, химия океана и структура экосистем", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Белов Сергей Николаевич.
Планктонные фораминиферы обитают у поверхности океана и строят раковины из карбоната кальция. Эти микрофоссилии служат своеобразным "архивом" состояния древних морей: их химический состав и структура отражают температуру воды, кислотность и доступность питательных веществ.
"Если вы действительно хотите понять всю экосистему, обратите внимание на фораминифер, — говорит Крис Лоури, микропалеонтолог из Техасского университета в Остине и ведущий автор исследования.
Ранее считалось, что новые виды этих организмов появились примерно через 30 тысяч лет после падения астероида. Такой вывод базировался на анализе осадочных пород и предположении о стабильной скорости их накопления.
Однако скорость осадконакопления после глобальной катастрофы могла существенно меняться. Леса были уничтожены, эрозия усилилась, а климат оставался нестабильным. Это ставило под сомнение прежние оценки.
В новой работе учёные использовали иной подход. Они измерили концентрацию изотопов гелия в осадках с шести участков, сформированных до и после удара. Гелий связан с космической пылью, которая оседает на Землю с относительно постоянной скоростью и может служить независимым хронометром.
"Использование космической пыли как временного маркера показывает, насколько важно сочетать методы из разных областей — от астрофизики до геохимии", — считает учёный-физик (популярные физические явления), обозреватель Pravda. ru Лапшин Дмитрий Николаевич.
Результаты оказались неожиданными: активное восстановление фораминифер в некоторых регионах началось уже через 2000 лет после катастрофы. Это в десятки раз быстрее прежних оценок. По словам Лоури, если бы аналогичное вымирание произошло во времена Римской империи, сегодня мы уже наблюдали бы появление новых видов.
Разница подчёркивает, насколько важны точные методы датирования в палеонтологии и геологии.
Их раковины хорошо сохраняются в породах и позволяют точно реконструировать древние морские условия.
Новые данные показывают, что базовые формы жизни способны адаптироваться в течение тысячелетий, а не десятков тысяч лет.
Да, анализ космической пыли и изотопов может использоваться для уточнения сроков других геологических событий.
