Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Операция против конца света: под Антарктидой готовят барьер, которого ещё не видел мир

Наука

Ледник, который называют "спусковым крючком" глобального потепления, тает быстрее прогнозов. Учёные всерьёз обсуждают установку гигантской подводной завесы длиной 80 километров, чтобы сдержать катастрофический рост уровня моря. Проект звучит как фантастика, но за ним стоят ведущие университеты мира, сообщает Sciencepost.

Ледяной обрыв
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледяной обрыв

Ледник Туэйтса: угроза глобального масштаба

В центре внимания — ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. Его площадь сопоставима с территорией Великобритании — около 192 тысяч квадратных километров. В нём сосредоточено столько пресной воды, что при полном разрушении уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров.

Опасность связана не только с объёмом льда. Туэйтс выполняет роль своеобразной "пробки", удерживающей массивы Западной Антарктиды. Если ледник утратит устойчивость, это способно запустить цепную реакцию и привести к повышению уровня моря на несколько метров. Для прибрежных городов, портовой инфраструктуры, жилых кварталов и транспортных узлов такие изменения будут крайне чувствительными.

Главный фактор риска — тёплые глубинные течения. Они подмывают ледник снизу, размывая так называемую линию заземления — участок, где лёд опирается на скальное основание. Именно её отступление вызывает наибольшую тревогу у климатологов.

Подводная завеса как инженерный барьер

Инициатива, которую продвигают специалисты из Кембриджского университета и Массачусетского технологического института, предполагает создание гибкой подводной конструкции. Речь идёт не о бетонной стене, а о плавучей завесе высотой около 152 метров и длиной примерно 80 километров.

Конструкция должна быть закреплена на морском дне и удерживаться вертикально за счёт собственной плавучести. Её задача — блокировать тёплые глубинные потоки, одновременно пропуская более холодные поверхностные воды. Такой пассивный "тепловой экран" теоретически способен замедлить таяние шельфового ледника даже при продолжающемся росте температур.

"Любой проект в столь экстремальной среде требует расчёта на аварийные сценарии — от разрыва конструкции до её смещения под действием течений и айсбергов", — отмечает сейсмолог, обозреватель Pravda. ru Андреев Виктор Леонидович.

Прототипы уже разрабатываются для испытаний в норвежских фьордах. Первоначальный бюджет исследований оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Сейчас ледник Туэйтса обеспечивает около 4% ежегодного повышения глобального уровня моря.

Экстремальные условия и научная разведка

Реализация проекта в Антарктиде сопряжена с серьёзными техническими вызовами. Конструкция должна выдерживать высокое давление, подводные течения и движение айсбергов, которые регулярно откалываются от ледника. Даже сторонники инициативы признают, что развертывание в полном масштабе может занять годы или десятилетия.

Параллельно ведутся прямые исследования на леднике. Британско-корейская команда бурит лёд на глубину до 1000 метров с помощью струй горячей воды, чтобы установить датчики. Эти приборы фиксируют взаимодействие океана и ледяного массива в реальном времени. Полученные данные помогут определить, способна ли подводная завеса стабилизировать ситуацию или процесс уже перешёл критическую черту.

Популярные вопросы о леднике Туэйтса

Сколько может стоить строительство такой завесы

Точные оценки отсутствуют, но речь может идти о миллиардах долларов с учётом логистики, материалов и обслуживания в Антарктиде.

Что лучше: инженерные барьеры или сокращение выбросов

Большинство специалистов считают, что барьер может быть лишь дополнением к глобальной климатической политике, а не её заменой.

Когда возможна реализация проекта

Даже при успешных испытаниях прототипов полномасштабное внедрение может занять годы или десятилетия.

Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые климат антарктида исследование глобальное потепление
Новости Все >
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Сейчас читают
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Шторы уходят в историю: на смену приходят решения, что делают окна невидимыми
Недвижимость
Шторы уходят в историю: на смену приходят решения, что делают окна невидимыми
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Последние материалы
Операция против конца света: под Антарктидой готовят барьер, которого ещё не видел мир
Шоколадный кремовый торт без выпечки: эффектный десерт из простых продуктов
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Эти помидоры называют золотыми не ради цвета: проверенные фавориты для щедрых грядок
Капнули — и атмосфера сменилась: ароматы для дома, которые настраивают на богатство
Апельсиновая магия в духовке: пирог, который согревает даже в лютый мороз
Сад загорается жёлтым пламенем: кустарник, который работает как солнце весь сезон
Кофе без сладкого больше не проблема: воздушное суфле, которое спасает перекусы
Бермудский треугольник лишили магии: предложено объяснение, которое рушит легенду
Сюда едут ради страха: Молёбка притягивает тех, кто хочет столкнуться с необъяснимым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.