Операция против конца света: под Антарктидой готовят барьер, которого ещё не видел мир

Ледник, который называют "спусковым крючком" глобального потепления, тает быстрее прогнозов. Учёные всерьёз обсуждают установку гигантской подводной завесы длиной 80 километров, чтобы сдержать катастрофический рост уровня моря. Проект звучит как фантастика, но за ним стоят ведущие университеты мира, сообщает Sciencepost.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной обрыв

Ледник Туэйтса: угроза глобального масштаба

В центре внимания — ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. Его площадь сопоставима с территорией Великобритании — около 192 тысяч квадратных километров. В нём сосредоточено столько пресной воды, что при полном разрушении уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров.

Опасность связана не только с объёмом льда. Туэйтс выполняет роль своеобразной "пробки", удерживающей массивы Западной Антарктиды. Если ледник утратит устойчивость, это способно запустить цепную реакцию и привести к повышению уровня моря на несколько метров. Для прибрежных городов, портовой инфраструктуры, жилых кварталов и транспортных узлов такие изменения будут крайне чувствительными.

Главный фактор риска — тёплые глубинные течения. Они подмывают ледник снизу, размывая так называемую линию заземления — участок, где лёд опирается на скальное основание. Именно её отступление вызывает наибольшую тревогу у климатологов.

Подводная завеса как инженерный барьер

Инициатива, которую продвигают специалисты из Кембриджского университета и Массачусетского технологического института, предполагает создание гибкой подводной конструкции. Речь идёт не о бетонной стене, а о плавучей завесе высотой около 152 метров и длиной примерно 80 километров.

Конструкция должна быть закреплена на морском дне и удерживаться вертикально за счёт собственной плавучести. Её задача — блокировать тёплые глубинные потоки, одновременно пропуская более холодные поверхностные воды. Такой пассивный "тепловой экран" теоретически способен замедлить таяние шельфового ледника даже при продолжающемся росте температур.

"Любой проект в столь экстремальной среде требует расчёта на аварийные сценарии — от разрыва конструкции до её смещения под действием течений и айсбергов", — отмечает сейсмолог, обозреватель Pravda. ru Андреев Виктор Леонидович.

Прототипы уже разрабатываются для испытаний в норвежских фьордах. Первоначальный бюджет исследований оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Сейчас ледник Туэйтса обеспечивает около 4% ежегодного повышения глобального уровня моря.

Экстремальные условия и научная разведка

Реализация проекта в Антарктиде сопряжена с серьёзными техническими вызовами. Конструкция должна выдерживать высокое давление, подводные течения и движение айсбергов, которые регулярно откалываются от ледника. Даже сторонники инициативы признают, что развертывание в полном масштабе может занять годы или десятилетия.

Параллельно ведутся прямые исследования на леднике. Британско-корейская команда бурит лёд на глубину до 1000 метров с помощью струй горячей воды, чтобы установить датчики. Эти приборы фиксируют взаимодействие океана и ледяного массива в реальном времени. Полученные данные помогут определить, способна ли подводная завеса стабилизировать ситуацию или процесс уже перешёл критическую черту.

Популярные вопросы о леднике Туэйтса

Сколько может стоить строительство такой завесы

Точные оценки отсутствуют, но речь может идти о миллиардах долларов с учётом логистики, материалов и обслуживания в Антарктиде.

Что лучше: инженерные барьеры или сокращение выбросов

Большинство специалистов считают, что барьер может быть лишь дополнением к глобальной климатической политике, а не её заменой.

Когда возможна реализация проекта

Даже при успешных испытаниях прототипов полномасштабное внедрение может занять годы или десятилетия.