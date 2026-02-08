Бермудский треугольник лишили магии: предложено объяснение, которое рушит легенду

Легенды о таинственных исчезновениях в Атлантике десятилетиями подпитывали споры о природе Бермудского треугольника. Новая версия предлагает объяснение без мистики и сверхъестественных сил. Исследователи попытались взглянуть на известные инциденты через призму физики и океанологии. Об этом сообщает What If Science.

Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штормовой луч над океаном

Метан вместо мистики

По гипотезе команды Рональда Каппера из What If Science, часть громких историй могла быть связана с редким совпадением природных условий в Атлантическом океане. Речь идёт о выбросах метана со дна моря, которые теоретически способны влиять на плотность воды и свойства воздуха над поверхностью.

Суть идеи в том, что крупные пузыри газа, поднимаясь со дна, временно снижают плотность воды. В такой среде судно может потерять плавучесть, особенно если речь идёт о небольших кораблях или катерах. Аналогичные процессы обсуждаются и в контексте других районов мирового океана, где зафиксированы газогидраты.

Кроме того, газовый шлейф над поверхностью воды способен ухудшать работу двигателей лёгких самолётов, летящих на небольшой высоте. Смесь воздуха с метаном меняет параметры горения топлива, что потенциально отражается на работе авиационных систем. Авторы подчёркивают, что подобный механизм рассматривался и ранее, однако теперь его предлагают связать именно с "треугольником".

Где проходит треугольник

Сам Бермудский треугольник не является официально признанной географической зоной. Обычно его границы условно обозначают точками у Майами, Бермудских островов и Пуэрто-Рико.

Термин закрепился в массовой культуре в 1964 году после статьи Винсента Гаддиса в журнале Argosy. Ранее интерес к теме подогревали публикации журналиста Эдварда Ван Винкл Джонса в начале 1950-х годов. С тех пор регион стал частью массовой культуры — от документалистики до художественных фильмов.

Важно учитывать, что этот район Атлантики активно используется для судоходства и авиации. Через него проходят маршруты грузовых судов, круизных лайнеров, частных яхт и коммерческих авиарейсов. При высокой интенсивности движения статистически неизбежны аварии, что также влияет на восприятие региона.

Почему версия остаётся гипотезой

Несмотря на логичность, у теории о метановых выбросах пока нет достаточных подтверждений. Не установлена прямая связь между историческими инцидентами и документированными всплесками метана. Также отсутствуют натурные эксперименты, способные воспроизвести подобные условия в реальности.

"В морской среде всегда действует комплекс факторов — от течений до состояния техники. Выделять один процесс и объявлять его универсальным объяснением преждевременно", — отмечает Климатолог, обозреватель Pravda. ru Орлов Максим Евгеньевич.

Снижение числа "таинственных" происшествий в последние десятилетия можно объяснить более приземлёнными факторами. Современные системы навигации, спутниковая связь, точные прогнозы погоды и улучшенные стандарты безопасности морских судов и самолётов значительно сократили риски. Поэтому речь идёт скорее о правдоподобной догадке, чем о окончательно раскрытой тайне.

Метановая версия и другие объяснения

Существуют и альтернативные подходы к разгадке феномена. Их можно условно разделить на несколько категорий.

Природные причины: штормы, ураганы, сильные течения Гольфстрима, магнитные аномалии.

штормы, ураганы, сильные течения Гольфстрима, магнитные аномалии. Технические факторы: ошибки навигации, неисправности судов и самолётов, человеческий фактор.

ошибки навигации, неисправности судов и самолётов, человеческий фактор. Мифологизированные версии: инопланетные технологии, паранормальные явления.

Метановая гипотеза отличается тем, что опирается на реальные геологические процессы. Однако в отличие от метеорологических факторов, она пока не имеет достаточной эмпирической базы.

Как оценивать версии о Бермудском треугольнике

Чтобы не поддаваться сенсационности, полезно придерживаться простого алгоритма.

Проверяйте источник информации и научную базу версии.

Сравнивайте гипотезу с уже известными природными и техническими причинами.

Учитывайте статистику судоходства и авиации в регионе.

Разделяйте научные данные и элементы массовой культуры.

Популярные вопросы о Бермудском треугольнике

Где находится Бермудский треугольник

Условный район Атлантики между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Сколько стоит исследование подобных аномалий

Крупные океанографические проекты с использованием исследовательских судов, подводных аппаратов и датчиков обходятся в миллионы долларов и требуют международного участия.

Что лучше объясняет исчезновения — природные факторы или мистика

Большинство специалистов склоняются к природным и техническим причинам, поскольку они подтверждаются наблюдениями и статистикой.