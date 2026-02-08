Марс внезапно теряет статус спасения: причина ставит под сомнение весь план побега

Марс давно подают как "план Б" для человечества — запасную площадку на случай катастрофы на Земле. Эту идею активно поддерживают энтузиасты космоса и миллиардеры, мечтающие о межпланетной цивилизации. Но чем больше учёные анализируют реальность, тем жёстче звучит вывод: даже в худшем сценарии Земля останется более пригодной для жизни. Об этом сообщает Futura.

Фото: wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Почему идея запасного Марса вызывает раздражение у учёных

Многие годы Илон Маск продвигает концепцию переселения на Марс как способа спасти человечество. Логика проста: если на Земле произойдёт глобальная катастрофа, колония на другой планете станет страховкой. Однако астрофизик Адам Беккер считает, что подобные заявления слишком далеки от физической реальности.

По его словам, проблема не в том, что освоение космоса бессмысленно. Наоборот, исследования других планет важны для науки, технологий и понимания происхождения жизни. Но представление Марса как альтернативного дома вводит людей в заблуждение.

"По-настоящему страшно видеть, как самые влиятельные люди в мире — и одни из самых громких ораторов в мире — путают эти убеждения с реальностью", — сказал он в интервью Rolling Stone в июле 2025 года.

Почему Земля выиграет даже после катастрофы

Беккер предлагает представить катастрофические сценарии — удар астероида, ядерную войну или климатический коллапс. Даже если цивилизация рухнет и погибнут миллиарды людей, Земля всё равно сохранит то, чего нет на Марсе: кислородную атмосферу, жидкую воду и привычную гравитацию.

Даже при разрушенной экосистеме людям не придётся жить только в герметичных капсулах.

"В системах, где цена ошибки — секунды, нельзя полагаться на идею "потом починим": среда должна прощать сбои, а Марс по определению этого не делает", — считает специалист по авиационной безопасности полётов, обозреватель Pravda. ru Игорь Сергеевич Кузьмин.

На Марсе же сама среда изначально смертельно опасна, а не временно "испорчена".

Чем Марс опасен для жизни по умолчанию

Марсианская атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, а давление на поверхности настолько низкое, что без скафандра человек не проживёт и минуты. Температура там в среднем держится около минус 60 градусов, а отсутствие магнитного поля означает постоянную бомбардировку радиацией.

Есть и другая проблема: вода на Марсе в основном существует в виде льда, спрятанного под поверхностью. Почва содержит токсичные перхлораты, что делает выращивание пищи крайне сложной задачей. Даже при наличии теплиц и удобрений сельское хозяйство там будет зависеть от сложных технологий и постоянного контроля.

На Земле после катастрофы люди смогут выживать хотя бы частично на открытом воздухе. На Марсе любая авария в модуле — потеря тепла, энергии или давления — приведёт к гибели за считаные минуты.

Терраформирование: мечта или невозможная технология

Илон Маск не раз говорил о терраформировании Марса, предлагая идеи вроде подогрева планеты зеркалами или даже взрывов ядерных зарядов у полюсов. Но планетологи считают, что подобные сценарии пока выглядят скорее как научная фантастика.

Даже если высвободить весь доступный углекислый газ на Марсе, плотность атмосферы всё равно не станет достаточной для нормального дыхания. А создание магнитного поля или полноценной биосферы потребует ресурсов и технологий, которых у человечества сейчас нет.

Поэтому превращение Марса в "вторую Землю" остаётся проектом без реального горизонта реализации.

Почему разговоры о Марсе отвлекают от главной проблемы

Беккер считает, что идея "спасения на Марсе" опасна не только технической нереалистичностью. Она создаёт иллюзию выхода и может снижать мотивацию бороться с изменением климата.

Земля остаётся единственной планетой с готовыми условиями для жизни — атмосферой, океанами и биосферой. Даже при необходимости автономных систем выживания строить их здесь проще, чем на безжизненном Марсе.

Марс важен для науки, но в ближайшем будущем не станет "вторым домом" для человечества.

Популярные вопросы о колонизации Марса

Можно ли жить на Марсе без скафандра?

Нет. Атмосфера слишком разреженная и состоит в основном из CO₂, а температура и радиация делают поверхность смертельно опасной.

Что лучше для выживания: постапокалиптическая Земля или Марс?

Даже разрушенная Земля остаётся более пригодной: есть вода, кислород и условия для восстановления экосистемы, тогда как Марс требует полностью искусственной среды.