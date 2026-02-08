Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Магнитный след прошлого всплыл под Австралией: открытие меняет понимание её эволюции

Наука

Под засушливой Северной территорией Австралии учёные обнаружили магнитную "подпись", которая указывает на скрытые процессы древней истории Земли. Аномалия оказалась настолько масштабной, что её следы тянутся на сотни километров и уходят глубоко под поверхность. Это открытие может изменить представления о том, как формировался континент. Об этом сообщает CSIRO.

Пустыня
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Что нашли геологи под Северной территорией Австралии

Австралийские учёные обнаружили крупную магнитную аномалию, не связанную с рельефом и незаметную на поверхности. Её удалось выявить только с помощью аэрофизических измерений магнитного поля Земли.

Такие отклонения возникают из-за пород, которые после остывания сохраняют устойчивую намагниченность — своеобразный "архив" древнего магнитного поля.

В Северной территории аномалия образует непрерывную глубинную структуру, что может указывать на древний континентальный фундамент Австралии возрастом более миллиарда лет.

Почему аномалия оказалась важной для науки

По мнению специалистов, выявленные сигналы долгое время трактовались неправильно, поскольку прежние карты не позволяли связать их в единую систему. Новые данные показывают резкие магнитные контрасты, что может свидетельствовать о существовании отдельных блоков земной коры, которые когда-то столкнулись и объединились.

"Эти сигналы до сих пор оставались неверно истолкованными", — отмечает соавтор исследования Клайв Фосс.

Такие структуры обычно формируются в результате древних тектонических процессов, включая столкновения плит и исчезновение океанов. Аномалия позволяет взглянуть на "архитектуру" континента не с поверхности, а изнутри, дополняя традиционные геологические наблюдения.

Как помогли данные 1990-х и современные технологии

Основой работы стали аэрофотосъёмки и магнитные измерения 1990-х годов: самолёты летали параллельными маршрутами с шагом около 400 метров, а магнитометры фиксировали изменения поля Земли.

Из-за слабых вычислительных возможностей на старых картах появлялись артефакты, скрывавшие реальные структуры. Учёные CSIRO заново обработали исходные данные, а Аарон Дэвис разработал улучшенный алгоритм интерполяции, который устранил искажения и позволил точнее увидеть глубинные структуры.

"Информация уже присутствовала в исходных данных. Она оставалась неиспользованной с помощью инструментов того времени", — заявил Аарон Дэвис.

Что говорят магнитные сигналы о древней тектонике

Обновлённые карты показали, что в недрах Северной Австралии находятся блоки земной коры с разными свойствами. Вероятно, они сформировались в разных условиях и позже были "сшиты" древними тектоническими столкновениями.

Сильная магнитная подпись указывает на вулканические породы, богатые железом, а слабый сигнал может свидетельствовать о погребённых осадочных бассейнах древнего моря.

Ключевым подтверждением стало образование ручья Хэтчес: там на поверхности есть морские отложения и базальты с ферромагнитными минералами, чьи характеристики совпали с данными аэромагнитных карт.

Почему открытие важно для добычи полезных ископаемых

Помимо научной ценности, магнитное картирование имеет прикладное значение. Многие месторождения стратегических минералов связаны с древними разломами и глубинными швами земной коры. Магнитные аномалии помогают выявлять такие зоны и выбирать наиболее перспективные участки для разведки.

Это снижает неопределённость на ранних этапах геологоразведки, помогает сократить объёмы бурения, уменьшает затраты и потенциальное воздействие на окружающую среду. Такие данные особенно важны для регионов, где природные условия затрудняют традиционные исследования.

Кроме того, подобные карты используются органами власти при планировании развития территорий и в образовательных целях — например, в университетах, где студенты учатся работать с реальными геофизическими данными.

"Чем точнее предварительная карта глубинных структур, тем меньше лишних вмешательств в природную среду требуется на этапе разведки, а значит, тем выше экологическая ценность таких исследований", — считает инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Популярные вопросы о магнитных аномалиях в Австралии

Что такое магнитная аномалия простыми словами?

Это участок земной коры, где магнитное поле отличается от нормы из-за особых свойств пород, чаще всего содержащих железо или сохранивших древнюю намагниченность.

Чем полезны такие исследования для экономики?

Они помогают точнее находить перспективные районы для добычи стратегических минералов и снижать расходы на разведку.

