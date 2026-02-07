Луна над домами выглядит как гигантский шар: эффект, который ломает логику восприятия

Луна, поднимающаяся над горизонтом, нередко выглядит так, будто она стала в несколько раз больше обычного. На самом деле её размер не меняется — это эффект восприятия, который создаёт человеческий мозг.

Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain Луна на горизонте

Почему это не связано с атмосферой

Многие думают, что Луна кажется крупнее из-за атмосферы, но это распространённое заблуждение. Атмосферная рефракция действительно влияет на видимый образ небесных тел, однако работает иначе: она слегка искажает форму Луны и может сделать её чуть более приплюснутой по вертикали. На увеличение диаметра этот эффект практически не влияет.

"Если измерить Луну на фото или через прибор, окажется, что её угловой размер у горизонта почти такой же, как и высоко в небе." — считает Геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Как работает "лунная иллюзия"

Главная причина феномена связана с особенностями нашего зрения и тем, как мозг оценивает расстояние. Когда Луна висит низко над горизонтом, рядом оказываются знакомые объекты: дома, деревья, столбы, линии рельефа, горы. Эти элементы создают ощущение перспективы и помогают мозгу "считать" глубину пространства.

В результате Луна воспринимается как объект, находящийся гораздо дальше, чем когда она видна в пустом небе ближе к зениту. Но угловой размер Луны на сетчатке остаётся одинаковым. Тогда мозг автоматически делает вывод: если объект кажется более удалённым, значит он должен быть больше. Так и появляется впечатление огромной Луны — хотя физически ничего не изменилось.

Закон Эммерта и иллюзия перспективы

Наиболее убедительное научное объяснение связано с законом Эммерта. Этот принцип описывает, как человек воспринимает размер объекта в зависимости от предполагаемого расстояния. Чем дальше "кажется" предмет, тем крупнее он воспринимается при одинаковом угловом размере.

Похожий эффект проявляется в иллюзии Понцо: два одинаковых по длине отрезка кажутся разными, если один расположен в перспективе "дальше" другого. С Луной происходит то же самое, только роль линий перспективы играют элементы горизонта и ландшафта. Об этом сообщает Gismeteo.

Почему иллюзия ощущается особенно сильно

Эффект усиливается, когда:

на горизонте есть здания, деревья или горы;

Луна низко и кажется "встроенной" в пейзаж;

наблюдение происходит в сумерках, когда контраст между небом и землёй выше;

человек смотрит без оптики, полагаясь только на естественное восприятие.

Если же закрыть обзор горизонта и смотреть только на Луну в небе, иллюзия заметно ослабевает.

Луна у горизонта и Луна в зените

Луна у горизонта кажется огромной, потому что рядом есть объекты для сравнения и мозг включает оценку перспективы. Луна высоко в небе выглядит меньше, потому что вокруг неё нет ориентиров, и она воспринимается как "ближе", хотя это не так.

С точки зрения астрономии и физики различий почти нет: угловой диаметр Луны остаётся практически одинаковым. Разница возникает исключительно в том, как наше сознание интерпретирует картинку.

Популярные вопросы о лунной иллюзии

Почему на фото Луна выглядит меньше, чем в реальности?

Потому что камера не воспринимает перспективу так, как мозг. Она фиксирует реальный угловой размер без психологической "коррекции".

Можно ли доказать, что Луна не становится больше?

Да. Достаточно сфотографировать Луну у горизонта и в зените с одинаковым зумом — диаметр будет почти одинаковым.

Влияет ли погода на эффект?

Небольшое влияние возможно: дымка или облачность делают Луну более размытой и жёлтой, но сам "гигантский" размер создаёт именно восприятие, а не атмосфера.