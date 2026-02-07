Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Луна над домами выглядит как гигантский шар: эффект, который ломает логику восприятия

Наука

Луна, поднимающаяся над горизонтом, нередко выглядит так, будто она стала в несколько раз больше обычного. На самом деле её размер не меняется — это эффект восприятия, который создаёт человеческий мозг.

Луна на горизонте
Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain
Луна на горизонте

Почему это не связано с атмосферой

Многие думают, что Луна кажется крупнее из-за атмосферы, но это распространённое заблуждение. Атмосферная рефракция действительно влияет на видимый образ небесных тел, однако работает иначе: она слегка искажает форму Луны и может сделать её чуть более приплюснутой по вертикали. На увеличение диаметра этот эффект практически не влияет.

"Если измерить Луну на фото или через прибор, окажется, что её угловой размер у горизонта почти такой же, как и высоко в небе." — считает Геолог, обозреватель Pravda. ru Трофимов Алексей Сергеевич.

Как работает "лунная иллюзия"

Главная причина феномена связана с особенностями нашего зрения и тем, как мозг оценивает расстояние. Когда Луна висит низко над горизонтом, рядом оказываются знакомые объекты: дома, деревья, столбы, линии рельефа, горы. Эти элементы создают ощущение перспективы и помогают мозгу "считать" глубину пространства.

В результате Луна воспринимается как объект, находящийся гораздо дальше, чем когда она видна в пустом небе ближе к зениту. Но угловой размер Луны на сетчатке остаётся одинаковым. Тогда мозг автоматически делает вывод: если объект кажется более удалённым, значит он должен быть больше. Так и появляется впечатление огромной Луны — хотя физически ничего не изменилось.

Закон Эммерта и иллюзия перспективы

Наиболее убедительное научное объяснение связано с законом Эммерта. Этот принцип описывает, как человек воспринимает размер объекта в зависимости от предполагаемого расстояния. Чем дальше "кажется" предмет, тем крупнее он воспринимается при одинаковом угловом размере.

Похожий эффект проявляется в иллюзии Понцо: два одинаковых по длине отрезка кажутся разными, если один расположен в перспективе "дальше" другого. С Луной происходит то же самое, только роль линий перспективы играют элементы горизонта и ландшафта. Об этом сообщает Gismeteo.

Почему иллюзия ощущается особенно сильно

Эффект усиливается, когда:

  • на горизонте есть здания, деревья или горы;
  • Луна низко и кажется "встроенной" в пейзаж;
  • наблюдение происходит в сумерках, когда контраст между небом и землёй выше;
  • человек смотрит без оптики, полагаясь только на естественное восприятие.

Если же закрыть обзор горизонта и смотреть только на Луну в небе, иллюзия заметно ослабевает.

Луна у горизонта и Луна в зените

Луна у горизонта кажется огромной, потому что рядом есть объекты для сравнения и мозг включает оценку перспективы. Луна высоко в небе выглядит меньше, потому что вокруг неё нет ориентиров, и она воспринимается как "ближе", хотя это не так.

С точки зрения астрономии и физики различий почти нет: угловой диаметр Луны остаётся практически одинаковым. Разница возникает исключительно в том, как наше сознание интерпретирует картинку.

Популярные вопросы о лунной иллюзии

Почему на фото Луна выглядит меньше, чем в реальности?

Потому что камера не воспринимает перспективу так, как мозг. Она фиксирует реальный угловой размер без психологической "коррекции".

Можно ли доказать, что Луна не становится больше?

Да. Достаточно сфотографировать Луну у горизонта и в зените с одинаковым зумом — диаметр будет почти одинаковым.

Влияет ли погода на эффект?

Небольшое влияние возможно: дымка или облачность делают Луну более размытой и жёлтой, но сам "гигантский" размер создаёт именно восприятие, а не атмосфера.

Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы луна наука космос астрономия
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Последние материалы
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Корневой сельдерей не любит героизм: главный запрет, из-за которого он растёт мелким
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
8 февраля: приговор Джордано Бруно, роковая дуэль и как войну замолчали
Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни
На старой плёнке — жизнь, которую забыли: кадры открыли тайну безымянной семьи
Пить больше воды проще, чем кажется: один план меняет режим без стресса и насилия
Гарантийная защита тает, как дым: стоит докопаться до условий — и иллюзия рассыпается
Эстетика, что не стареет: пара, объединяющая спорт и высокую моду без компромиссов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.