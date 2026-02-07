Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

На старой плёнке — жизнь, которую забыли: кадры открыли тайну безымянной семьи

Наука

Старинная камера, купленная почти за бесценок, обернулась настоящей находкой из прошлого. Внутри корпуса десятилетиями хранилась непроявленная пленка, способная рассказать историю целой эпохи. Проявка показала сцены из Европы 1950-х, но имена героев до сих пор остаются загадкой. Об этом сообщает Popular Science.

Старинный фотоаппарат и плёнка
Фото: Pravda.ru by Белов Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинный фотоаппарат и плёнка

Камера из комиссионки и забытая пленка 1956 года

Житель окрестностей Солсбери в Великобритании приобрел в благотворительном магазине складной фотоаппарат Zeiss Ikon Baby Ikonta всего за 13 долларов. Модель выпускалась в 1930-х годах и предназначалась для пленки формата 127 — компактного и популярного в середине XX века.

Вернувшись домой, новый владелец обнаружил внутри катушку непроявленной пленки. Судя по маркировке, это была Verichrome Pan 127, выпущенная в 1956 году. Мужчина решил не рисковать и передал находку специалисту.

Проявкой занялся Иэн Скотт из Salisbury Photo Centre. По его словам, процесс занял около часа и требовал особой осторожности, учитывая возраст материала.

Что удалось увидеть на снимках

На черно-белых фотографиях запечатлены лыжники в Швейцарских Альпах, семейные сцены и кадры отдыха у знаменитого отеля Badrutt's Palace в Санкт-Морице. Некоторые спортсмены носят номера с логотипом Cow & Gate — бренда детского питания, который спонсировал соревнования Cow & Gate Ski Trophy в 1950-х годах.

Снимки включают динамичные спуски по склонам, групповые фото на фоне заснеженных гор и, по всей видимости, чаепитие в саду одного из домов в Великобритании. Эти детали позволяют предположить, что пленка использовалась во время туристической поездки и, возможно, семейного отдыха.

"Просто невероятно, что исторические вещи буквально лежали на полке благотворительного магазина", — отметил Иэн Скотт в комментарии The Daily Express.

Хотя большинство людей на фото, вероятно, уже ушли из жизни, специалисты надеются, что родственники смогут опознать знакомые лица и восстановить фрагменты семейной истории.

Почему старые пленки представляют ценность

Подобные находки — не редкость для коллекционеров винтажной фототехники. Камеры 1930-1950-х годов часто сохраняют внутри отснятые, но забытые катушки. При правильной обработке даже спустя десятилетия возможно получить читаемые изображения.

Черно-белая пленка отличается большей устойчивостью к времени по сравнению с цветной. Особенно если она хранилась в закрытом корпусе без воздействия света и влаги. Именно это, вероятно, и позволило сохранить кадры почти в первозданном виде.

"С точки зрения оценки предметов, подобная камера с подтверждённой историей и проявленной плёнкой может значительно вырасти в цене, поскольку появляется документированная связь с конкретным временем и событиями", — отмечает археолог, обозреватель Pravda. ru Синицын Павел Юрьевич.

Популярные вопросы о старой фотопленке

Можно ли проявить пленку спустя десятилетия

Да, особенно если речь идет о черно-белых материалах и правильных условиях хранения.

Сколько стоит восстановление старой пленки

Цена зависит от состояния катушки и сложности обработки в специализированной лаборатории.

Что лучше для архива — пленка или цифровой формат

Пленка долговечна как физический носитель, а цифровые файлы удобны для копирования и распространения. Оптимально сочетать оба варианта.

Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
