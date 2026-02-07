Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гавайи стоят на пороге разгадки: под островами найден след древних процессов

Под Гавайями учёные обнаружили загадочную структуру, которая может объяснить, почему вулканическая горячая точка архипелага остается стабильной миллионы лет. Речь идет о гигантской плотной "капле" на границе ядра и мантии, способной влиять на движение тепла из глубин Земли. Новые данные меняют представления о том, как формируются мантийные шлейфы и почему одни вулканические зоны почти не смещаются. Об этом сообщает Live Science.

Гавайи
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гавайи

Что скрывается на глубине почти 2900 километров

Исследовать внутренности Земли напрямую невозможно: граница ядра и мантии находится примерно на глубине 2900 км. Единственный способ заглянуть туда — анализировать сейсмические волны, возникающие при мощных землетрясениях.

В последние годы внимание геофизиков привлекли зоны сверхнизкой скорости (ULVZ). Это участки, где P- и S-волны заметно замедляются, что обычно указывает на необычный состав или плотность пород.

Одна из самых крупных таких аномалий расположена под Гавайями. Ее размеры настолько внушительны, что исследователи называют ее "мега-ULVZ". По расчетам, структура простирается более чем на 1000 км в ширину и имеет толщину около 20-40 км.

Почему ученых заинтересовало совпадение с горячей точкой

Мега-ULVZ находится прямо под гавайской горячей точкой — зоной, где мантийный шлейф миллионы лет питает вулканизм архипелага. Такое совпадение сложно считать случайным.

Мантийный шлейф представляет собой поток горячей породы, поднимающийся из глубин к поверхности. Когда он достигает литосферы, начинается активный вулканизм. Именно так образовалась цепочка Гавайских островов: Тихоокеанская плита медленно смещалась над относительно неподвижным источником тепла.

Поэтому ученые предположили, что подземная структура может играть роль своеобразного "якоря", удерживая шлейф в стабильном положении десятки миллионов лет.

Новая версия: структура оказалась твердой, а не расплавленной

Ранее многие исследователи считали, что ULVZ — это участки частично расплавленной мантии. Однако новое исследование, опубликованное в Science Advances, показало обратное.

Команда ученых из Института Карнеги, Имперского колледжа Лондона и Сеульского национального университета использовала объединенный анализ P- и S-волн, а также методы сейсмической томографии. Это позволило получить трехмерную картину аномалии.

Результаты указывают, что мега-ULVZ под Гавайями не содержит значительных объемов расплава. Напротив, он представляет собой твердую и крайне плотную структуру, богатую железом. Основной минерал, который в ней предполагается, — магнезиовюстит (Mg, Fe) O.

Почему железо меняет поведение глубинных пород

Железосодержащие минералы отличаются высокой плотностью и хорошей теплопроводностью. Это значит, что мега-ULVZ способен участвовать в перераспределении тепла, поступающего от ядра Земли.

Исследователи считают, что такая структура может работать как "тепловая линза", концентрируя энергию и создавая условия для формирования устойчивого мантийного шлейфа.

"Высокое содержание железа в глубинных породах меняет их теплопроводность и плотность, а значит — влияет на то, как именно распределяется энергия в мантии и где возникают долгоживущие очаги вулканизма", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Трофимов.

По оценкам, содержание оксида железа в этом участке превышает 20% по объему, что значительно больше, чем в окружающей мантии.

Как это связано со стабильностью гавайских вулканов

Гавайская горячая точка считается одной из самых устойчивых на планете. Она действует минимум 70 миллионов лет, формируя цепочку островов и подводных вулканов.

Новая гипотеза объясняет эту устойчивость: плотная железистая структура может локально замедлять мантийную конвекцию и стабилизировать источник тепла. Таким образом, шлейф сохраняет положение, даже когда литосферные плиты движутся над ним.

Откуда могла появиться эта мега-капля

Происхождение структуры пока остается открытым вопросом. Ученые рассматривают несколько сценариев: от остатка древнего магматического океана до накопления вещества из погружающейся океанической коры при субдукции.

В обоих случаях речь идет о крайне древнем материале, который мог сохраняться миллиарды лет, почти не смешиваясь с остальной мантией.

Популярные вопросы о мега-ULVZ под Гавайями

Что такое ULVZ простыми словами?

Это участок на границе ядра и мантии, где сейсмические волны резко замедляются, что говорит о необычных свойствах пород.

Почему мега-ULVZ под Гавайями так важен?

Он расположен прямо под вулканической горячей точкой и может объяснить, почему она сохраняет стабильность десятки миллионов лет.

