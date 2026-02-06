Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Удар вне поля зрения Земли: активная зона ещё может напомнить о себе

Наука

На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, который привлёк внимание специалистов по космической погоде. Несмотря на масштаб события, угрозы для Земли оно не несёт. Учёные объясняют это особенностями солнечной активности и сроком жизни активных областей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Вспышка на стороне Солнца
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вспышка на стороне Солнца

Что произошло на Солнце

По данным астрономов, вспышка произошла в зоне, которая в данный момент обращена в сторону, противоположную Земле. Такие активные области на Солнце существуют сравнительно недолго — в среднем около недели. За это время они либо ослабевают, либо полностью распадаются.

Специалисты отмечают, что к моменту, когда эта область повернётся в сторону нашей планеты, она почти наверняка утратит основную энергию. В лучшем случае до Земли могут дойти лишь слабые остаточные проявления активности, не способные вызвать серьёзные последствия.

"Активные области на Солнце — это динамичные структуры, и их энергия может резко снижаться всего за несколько дней, особенно если они не подпитываются новыми магнитными потоками", — считает Астроном, обозреватель Pravda. ru Павел Сергеевич Громов.

Почему Земле ничего не угрожает

Солнечные вспышки опасны для нашей планеты только в том случае, если выброс плазмы направлен прямо в сторону Земли. В данном случае геометрия события исключает прямое воздействие. Кроме того, солнечные структуры быстро меняются, и даже мощные образования могут распадаться за считаные дни.

Учёные подчёркивают, что подобные взрывы на обратной стороне Солнца фиксируются регулярно и редко имеют прямое влияние на геомагнитную обстановку.

Ранее зафиксированное воздействие плазмы

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с ИСЗФ СО РАН предупреждала о воздействии на Землю края плазменного облака, выброшенного в результате вспышки высочайшего класса, произошедшей двумя днями ранее. По расчётам специалистов, удар пришёлся примерно на сутки раньше ожидаемого времени.

В связи с этим учёные допустили вероятность появления полярных сияний, так как даже касательное взаимодействие плазмы с магнитосферой может вызывать такие эффекты.

Чего ожидать в ближайшие дни

По оценкам специалистов, в четверг оставшаяся после вспышки масса солнечной плазмы будет постепенно достигать околоземного пространства. Это не означает серьёзных магнитных бурь, однако незначительные колебания геомагнитного фона возможны.

Мониторинг солнечной активности и состояния магнитосферы Земли продолжается в круглосуточном режиме. Учёные отслеживают все изменения, чтобы своевременно оценить потенциальное влияние на связь, навигационные системы и самочувствие метеочувствительных людей.

Сравнение: вспышки на видимой и обратной стороне Солнца

Вспышки на стороне, обращённой к Земле, при прямом выбросе корональной массы могут вызывать магнитные бури и полярные сияния. События на обратной стороне, даже при высокой мощности, чаще всего остаются астрономическим фактом без практических последствий для нашей планеты. Ключевым фактором здесь остаётся направление движения плазмы.

Популярные вопросы

Опасны ли вспышки на обратной стороне Солнца?

Как правило, нет, если выбросы не направлены в сторону Земли.

Могут ли "обломки" активности повлиять на Землю?

Обычно они вызывают лишь слабые и кратковременные эффекты.

Что чаще всего ощущают люди при солнечной активности?

При сильных бурях возможны перебои связи и ухудшение самочувствия у метеозависимых.

Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука солнце космос
