Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку

Марс долго считали слишком "тихой" планетой в плане электрических явлений, но новые данные заставляют ученых пересмотреть это мнение. Оказалось, что пылевые вихри способны создавать настоящие электрические разряды, похожие на статическое электричество. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Неожиданный сигнал от марсохода Perseverance

Марсоход NASA Perseverance, работающий в кратере Езеро с 2021 года, регулярно записывает звуки марсианской атмосферы с помощью микрофона SuperCam. За несколько лет он накопил более 30 часов аудиоданных, которые ученые анализировали в поисках шума ветра, движения песка и звуков работы самого аппарата.

Однако в одном из трехминутных фрагментов специалисты услышали странное потрескивание. Оно резко выделялось на фоне обычного атмосферного шума и сначала выглядело как случайная помеха или даже попадание песчинки в чувствительную мембрану микрофона.

Позже выяснилось, что над марсоходом в этот момент прошел пылевой вихрь, а щелчок по своим характеристикам очень напоминал разряды в пылевых бурях.

Почему ученые долго не верили во вспышки на Марсе

Идея о том, что в марсианских пылевых вихрях может возникать электричество, обсуждалась давно. Похожие явления фиксируют и на Земле, особенно в пустынях, где песок активно трется и накапливает заряд.

Но на нашей планете плотная атмосфера делает появление искр относительно редким. На Марсе все устроено иначе: воздух там крайне разреженный и в основном состоит из углекислого газа. Это означает, что электрический "пробой" происходит легче, а искра может возникать даже при сравнительно небольшом заряде.

По сути, марсианские вспышки напоминают знакомый бытовой эффект, когда человек проходит по ковру, а затем получает разряд, дотронувшись до металлической ручки.

Электромагнитный шум оказался не дефектом

Самое интересное, что щелчку предшествовали электромагнитные помехи, которые ранее считались техническим браком оборудования. Исследователи пересмотрели старые записи и заметили закономерность: перед акустическими всплесками в данных появлялся характерный "шум".

После консультаций с экспертами по атмосферному электричеству стало ясно, что Perseverance случайно зарегистрировал не просто звук, а комплексный след электрического разряда. Получается, что микрофон работал как импровизированный датчик электрического поля, хотя аппарат изначально не был предназначен для таких измерений.

Как находку подтвердили на Земле

Чтобы исключить ошибку, исследователи провели лабораторные эксперименты. В Лос-Аламосской национальной лаборатории и других научных центрах использовали копию оборудования SuperCam, а также машину Уимшерста, которая позволяет создавать управляемые искровые разряды.

Эксперимент показал, что акустические и электромагнитные сигналы от искусственных искр практически совпадают с теми, что были записаны на Марсе. Это стало важным доказательством того, что речь действительно идет о разрядах в марсианской пыли.

Электричество как двигатель марсианских пылевых бурь

Электростатические силы могут играть роль не только в химии, но и в климате планеты. Заряженная пыль легче поднимается в воздух и удерживается в атмосфере, а это важный шаг в формировании глобальных пылевых бурь.

Такие бури на Марсе возникают примерно раз в пять-шесть лет и способны накрывать целые регионы, ухудшая видимость, блокируя солнечный свет и изменяя циркуляцию атмосферы.

Поскольку пыль активно поглощает солнечную энергию, она влияет на температуру и погодные процессы. Поэтому даже небольшие искры могут быть частью механизмов марсианской атмосферы.

"Любые электрические явления в атмосфере — это всегда часть общей энергетики системы. Если разряды действительно регулярны, их вклад в динамику пылевых бурь может оказаться недооценённым", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Орлов Максим Евгеньевич.

Популярные вопросы о марсианских электрических разрядах

Правда ли, что на Марсе бывают молнии?

Пока речь идет не о классических молниях, а о небольших статических разрядах в пылевых вихрях, похожих на бытовую искру.

Почему разряды на Марсе возникают чаще, чем на Земле?

Из-за разреженной атмосферы и особенностей состава воздуха: пробой происходит легче, и заряд быстрее превращается в искру.