Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта

Наука

Тайна строительства египетских пирамид на протяжении веков будоражила умы учёных и исследователей. Как доставляли многотонные каменные блоки в сердце пустыни, до сих пор оставалось предметом споров. Теперь у науки появился новый аргумент, способный изменить представление о технологиях Древнего Египта. Об этом сообщает международная научная группа, опубликовавшая исследование в журнале Communications Earth and Environment.

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида

Захоронённая река, о которой забыли тысячелетия

Группа исследователей из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне пришла к выводу, что десятки пирамид могли возводиться вдоль древнего рукава Нила, давно исчезнувшего с поверхности земли. Этот водный путь оказался скрыт под слоями пустынного песка и сельскохозяйственных почв, что объясняет, почему его не удавалось обнаружить ранее.

"Никто не был уверен в местоположении, форме, размере или расстоянии этого мега-водотока до пирамид", — отмечает профессор Эман Гонейм, одна из авторов исследования.

Используя спутниковые радиолокационные снимки, исторические карты, геофизические данные и анализ осадочных пород, учёные смогли воссоздать облик древнего ландшафта. Это позволило буквально "увидеть" реку такой, какой она была тысячи лет назад.

"Для крупных гидросистем исчезновение с поверхности не означает фактического исчезновения — русла могут сохраняться в осадочных слоях тысячелетиями и быть восстановлены методами геофизики", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Савельев.

Как река помогала строить пирамиды

Выявленный рукав Нила, получивший название Ахрамат, имел протяжённость около 64 километров и ширину от 200 до 700 метров. По данным исследования, он проходил вдоль цепочки из 31 пирамиды, построенной примерно от 4700 до 3700 лет назад — от эпохи Древнего до Среднего царства.

"Обнаружение фактического русла и наличие данных, подтверждающих существование водного пути, который можно было использовать для транспортировки тяжёлых блоков, оборудования и людей, помогает объяснить сам процесс строительства", — рассказала доктор Сюзанна Онстин в интервью Би-би-си.

Близость Ахрамата к пирамидным комплексам указывает на то, что во время строительства он был активным и судоходным. Это позволяло использовать силу течения и лодки вместо исключительно ручного труда.

Почему пирамиды сосредоточены в одном регионе

Новое открытие даёт логичное объяснение высокой плотности пирамид между Гизой и Лиштом — сегодня это практически безжизненная зона Сахары. В древности же этот регион был связан с водной артерией, которая обеспечивала транспорт, ресурсы и удобную логистику.

Исследователи предполагают, что изменение климата, засухи и песчаные бури привели к постепенному исчезновению рукава реки, из-за чего он оказался погребён под слоями песка и ила.

"Климатические сдвиги в долине Нила могли менять не только русла рек, но и всю модель хозяйственной активности, включая выбор мест для масштабного строительства", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Прежние гипотезы и новые данные

Ранее основное внимание уделялось сухопутной транспортировке блоков с помощью салазок, роликов и рабочей силы. Новые данные показывают, что водный путь мог существенно сократить усилия и время строительства.

В отличие от прежних теорий, гипотеза с рекой объясняет не только доставку камня, но и сам выбор мест для строительства пирамид.

Популярные вопросы о строительстве пирамид

Использовали ли египтяне только рабский труд

Современные исследования показывают, что основную работу выполняли квалифицированные рабочие, а не рабы.

Почему река исчезла

Вероятнее всего, из-за климатических изменений, засух и смещения русел Нила.

Может ли открытие изменить учебники истории

Да, если данные будут подтверждены дальнейшими исследованиями, это повлияет на понимание инженерных возможностей Древнего Египта.

Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые археология исследование строительство
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Еда и рецепты
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Садоводство, цветоводство
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Последние материалы
Кухонный пол впитывает всё, что шипит на сковороде: свежесть возвращают одной добавкой
Наследники теряют всё из-за машины: закон не позволит отказаться от подарка с долгами
Этот огурец не знает слова пустоцвет: каждый завязавшийся — сразу идеальный хруст
Жимолость, которую едят прямо с куста: три сорта с неожиданно десертным вкусом
Долговечная покраска забора: приём, который экономит годы ремонта и деньги
Нежный, воздушный, прямо из кружки: омлет, с идеальной текстурой за 3 минуты
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Деталь в ванной мгновенно превращает ремонт в безвкусицу: главная ошибка интерьера
Эти яркие кустарники разочаровали тысячи дачников: сажают один раз — жалеют годами
Картошка золотая, пита тёплая, начинка сочная: перекус, который просят готовить снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.