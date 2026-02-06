Тайна строительства египетских пирамид на протяжении веков будоражила умы учёных и исследователей. Как доставляли многотонные каменные блоки в сердце пустыни, до сих пор оставалось предметом споров. Теперь у науки появился новый аргумент, способный изменить представление о технологиях Древнего Египта. Об этом сообщает международная научная группа, опубликовавшая исследование в журнале Communications Earth and Environment.
Группа исследователей из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне пришла к выводу, что десятки пирамид могли возводиться вдоль древнего рукава Нила, давно исчезнувшего с поверхности земли. Этот водный путь оказался скрыт под слоями пустынного песка и сельскохозяйственных почв, что объясняет, почему его не удавалось обнаружить ранее.
"Никто не был уверен в местоположении, форме, размере или расстоянии этого мега-водотока до пирамид", — отмечает профессор Эман Гонейм, одна из авторов исследования.
Используя спутниковые радиолокационные снимки, исторические карты, геофизические данные и анализ осадочных пород, учёные смогли воссоздать облик древнего ландшафта. Это позволило буквально "увидеть" реку такой, какой она была тысячи лет назад.
"Для крупных гидросистем исчезновение с поверхности не означает фактического исчезновения — русла могут сохраняться в осадочных слоях тысячелетиями и быть восстановлены методами геофизики", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Савельев.
Выявленный рукав Нила, получивший название Ахрамат, имел протяжённость около 64 километров и ширину от 200 до 700 метров. По данным исследования, он проходил вдоль цепочки из 31 пирамиды, построенной примерно от 4700 до 3700 лет назад — от эпохи Древнего до Среднего царства.
"Обнаружение фактического русла и наличие данных, подтверждающих существование водного пути, который можно было использовать для транспортировки тяжёлых блоков, оборудования и людей, помогает объяснить сам процесс строительства", — рассказала доктор Сюзанна Онстин в интервью Би-би-си.
Близость Ахрамата к пирамидным комплексам указывает на то, что во время строительства он был активным и судоходным. Это позволяло использовать силу течения и лодки вместо исключительно ручного труда.
Новое открытие даёт логичное объяснение высокой плотности пирамид между Гизой и Лиштом — сегодня это практически безжизненная зона Сахары. В древности же этот регион был связан с водной артерией, которая обеспечивала транспорт, ресурсы и удобную логистику.
Исследователи предполагают, что изменение климата, засухи и песчаные бури привели к постепенному исчезновению рукава реки, из-за чего он оказался погребён под слоями песка и ила.
"Климатические сдвиги в долине Нила могли менять не только русла рек, но и всю модель хозяйственной активности, включая выбор мест для масштабного строительства", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.
Ранее основное внимание уделялось сухопутной транспортировке блоков с помощью салазок, роликов и рабочей силы. Новые данные показывают, что водный путь мог существенно сократить усилия и время строительства.
В отличие от прежних теорий, гипотеза с рекой объясняет не только доставку камня, но и сам выбор мест для строительства пирамид.
Современные исследования показывают, что основную работу выполняли квалифицированные рабочие, а не рабы.
Вероятнее всего, из-за климатических изменений, засух и смещения русел Нила.
Да, если данные будут подтверждены дальнейшими исследованиями, это повлияет на понимание инженерных возможностей Древнего Египта.
Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.