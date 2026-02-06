Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта

Тайна строительства египетских пирамид на протяжении веков будоражила умы учёных и исследователей. Как доставляли многотонные каменные блоки в сердце пустыни, до сих пор оставалось предметом споров. Теперь у науки появился новый аргумент, способный изменить представление о технологиях Древнего Египта. Об этом сообщает международная научная группа, опубликовавшая исследование в журнале Communications Earth and Environment.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирамида

Захоронённая река, о которой забыли тысячелетия

Группа исследователей из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне пришла к выводу, что десятки пирамид могли возводиться вдоль древнего рукава Нила, давно исчезнувшего с поверхности земли. Этот водный путь оказался скрыт под слоями пустынного песка и сельскохозяйственных почв, что объясняет, почему его не удавалось обнаружить ранее.

"Никто не был уверен в местоположении, форме, размере или расстоянии этого мега-водотока до пирамид", — отмечает профессор Эман Гонейм, одна из авторов исследования.

Используя спутниковые радиолокационные снимки, исторические карты, геофизические данные и анализ осадочных пород, учёные смогли воссоздать облик древнего ландшафта. Это позволило буквально "увидеть" реку такой, какой она была тысячи лет назад.

"Для крупных гидросистем исчезновение с поверхности не означает фактического исчезновения — русла могут сохраняться в осадочных слоях тысячелетиями и быть восстановлены методами геофизики", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Савельев.

Как река помогала строить пирамиды

Выявленный рукав Нила, получивший название Ахрамат, имел протяжённость около 64 километров и ширину от 200 до 700 метров. По данным исследования, он проходил вдоль цепочки из 31 пирамиды, построенной примерно от 4700 до 3700 лет назад — от эпохи Древнего до Среднего царства.

"Обнаружение фактического русла и наличие данных, подтверждающих существование водного пути, который можно было использовать для транспортировки тяжёлых блоков, оборудования и людей, помогает объяснить сам процесс строительства", — рассказала доктор Сюзанна Онстин в интервью Би-би-си.

Близость Ахрамата к пирамидным комплексам указывает на то, что во время строительства он был активным и судоходным. Это позволяло использовать силу течения и лодки вместо исключительно ручного труда.

Почему пирамиды сосредоточены в одном регионе

Новое открытие даёт логичное объяснение высокой плотности пирамид между Гизой и Лиштом — сегодня это практически безжизненная зона Сахары. В древности же этот регион был связан с водной артерией, которая обеспечивала транспорт, ресурсы и удобную логистику.

Исследователи предполагают, что изменение климата, засухи и песчаные бури привели к постепенному исчезновению рукава реки, из-за чего он оказался погребён под слоями песка и ила.

"Климатические сдвиги в долине Нила могли менять не только русла рек, но и всю модель хозяйственной активности, включая выбор мест для масштабного строительства", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Прежние гипотезы и новые данные

Ранее основное внимание уделялось сухопутной транспортировке блоков с помощью салазок, роликов и рабочей силы. Новые данные показывают, что водный путь мог существенно сократить усилия и время строительства.

В отличие от прежних теорий, гипотеза с рекой объясняет не только доставку камня, но и сам выбор мест для строительства пирамид.

Популярные вопросы о строительстве пирамид

Использовали ли египтяне только рабский труд

Современные исследования показывают, что основную работу выполняли квалифицированные рабочие, а не рабы.

Почему река исчезла

Вероятнее всего, из-за климатических изменений, засух и смещения русел Нила.

Может ли открытие изменить учебники истории

Да, если данные будут подтверждены дальнейшими исследованиями, это повлияет на понимание инженерных возможностей Древнего Египта.