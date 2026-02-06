Неожиданные следы в пещере ставят вопрос: кем были давние соседи по планете

Долгое время считалось, что символическое искусство — исключительная черта Homo sapiens. Однако находка во французской пещере переворачивает это представление и заставляет по-новому взглянуть на наших древних "соседей". Наскальные рисунки, созданные десятки тысяч лет назад, оказались делом рук вовсе не современных людей. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вход в пещеру

Пещера, законсервированная на тысячелетия

Речь идет о пещере Ла-Рош-Котар во Франции, вход в которую был полностью перекрыт осадочными породами более чем на 50 тысяч лет. Разливы реки Луары, ветровая эрозия и оползни постепенно засыпали вход слоем толщиной свыше девяти метров. В таком состоянии пещера оставалась до середины XIX века, когда ее случайно обнаружили во время строительства железной дороги.

Уже в начале XX века археологи нашли здесь мустьерские каменные орудия и кости животных со следами обработки. Эти находки указывали на присутствие неандертальцев, однако стены пещеры долгое время не вызывали особого интереса у ученых.

Следы на стенах, которые невозможно игнорировать

Ситуация изменилась в 2016 году, когда исследователи провели детальное 3D-сканирование стен. Под слоем древних отложений были обнаружены линии, точки и отпечатки, нанесенные пальцами на мягкую меловую породу. Геологические особенности местного туфа — наличие кварцевых зерен и окаменелых раковин — позволили этим следам сохраниться с поразительной четкостью.

Ученые исключили версии о случайных царапинах, следах животных или воздействии современных людей. Оставался лишь один вывод: наскальные рисунки были сделаны намеренно.

Датировка, меняющая историю

Для определения возраста находки применили метод оптически стимулированной люминесценции. Он позволяет установить, как долго кварцевые частицы находились без воздействия солнечного света. Анализ около 50 образцов показал, что пещера была запечатана от 57 000 до 75 000 лет назад.

Это означает, что в тот период в регионе еще не было Homo sapiens. Следовательно, авторство рисунков с высокой вероятностью принадлежит неандертальцам.

"Эти находки являются убедительным косвенным доказательством того, что неандертальцы оставили отпечатки пальцев", — отметил археолог Даремского университета Пол Петтитт, не участвовавший в исследовании.

Что говорят рисунки о мышлении неандертальцев

Ранее считалось, что неандертальское искусство ограничивалось простыми символами и появилось сравнительно поздно. Самые древние подобные примеры связывали с пещерой Горхэм в Гибралтаре и датировали примерно 39 000 лет назад.

Однако находки в Ла-Рош-Котар существенно сдвигают временные рамки. Хотя эти рисунки не являются фигуративными изображениями животных или сцен охоты, они демонстрируют осознанное символическое поведение. Это ставит под сомнение идею о когнитивном превосходстве современных людей в тот период.

"История науки не раз показывала, что границы между видами в вопросах мышления и культуры гораздо менее жесткие, чем считалось ранее", — считает историк науки, обозреватель Pravda. ru Белов Сергей Николаевич.

Сравнение неандертальского и раннего человеческого искусства

Ранние представители Homo sapiens создавали сложные изображения — от сцен с животными в пещере Шове во Франции до 45 500-летней фигуры свиньи в индонезийской пещере Леанг-Тедонгнге. Неандертальские рисунки выглядят проще, но их возраст говорит о другом уровне развития, чем предполагалось ранее.

Если Homo sapiens развивал фигуративное искусство, то неандертальцы, вероятно, осваивали абстрактное и символическое выражение, что также требует развитого мышления и напрямую связано с процессами эволюции человека.

Популярные вопросы о наскальных рисунках неандертальцев

Почему эти рисунки считаются такими важными?

Они могут быть древнейшими известными примерами неандертальского искусства.

Были ли неандертальцы способны к символическому мышлению?

Новые данные указывают, что да, и это мышление могло развиваться независимо от Homo sapiens.

Можно ли окончательно доказать авторство?

Прямых доказательств нет, но совокупность данных делает версию о неандертальцах наиболее вероятной.