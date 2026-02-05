Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения

Способность змей выживать без пищи в течение многих месяцев — одна из самых интересных адаптаций в мире позвоночных. В то время как большинство теплокровных животных погибает при потере 30-40% массы тела, многие рептилии переносят длительные периоды голодания без необратимых последствий для организма.
Долгое время считалось, что секрет этой выносливости кроется в пассивном замедлении обмена веществ. Однако результаты исследования, опубликованного в журнале Open Biology, указывают на более глубокую, генетически закрепленную причину.
Исследователи из Португалии и Дании обнаружили, что в ходе эволюции змеи полностью утратили ключевой молекулярный аппарат, отвечающий за возникновение чувства голода и регуляцию расхода энергии.
В основе системы регуляции аппетита у большинства позвоночных лежит гормон грелин. Этот пептид синтезируется преимущественно в клетках слизистой оболочки желудка и выполняет роль основного сигнала, стимулирующего поиск пищи.
Однако сам по себе грелин биологически неактивен. Чтобы он смог связаться с рецепторами в головном мозге, ему необходима специфическая модификация — присоединение остатка жирной кислоты.
За этот процесс отвечает фермент MBOAT4 (мембраносвязанная О-ацилтрансфераза). Без участия этого фермента грелин остается в неацилированной форме, которая не обладает способностью вызывать чувство голода. Таким образом, грелин и MBOAT4 образуют неразрывную функциональную связку, определяющую пищевое поведение и энергетический баланс организма.
У млекопитающих и птиц эта система работает непрерывно: уровень грелина растет при пустом желудке, сигнализируя о необходимости пополнения ресурсов, и падает после еды. У змей же, как показал геномный анализ, эта система разрушена на фундаментальном уровне.
Для проверки гипотезы об утрате системы грелина ученые проанализировали геномы 112 видов чешуйчатых рептилий (Squamata), включая змей, ящериц, а также крокодилов и черепах. Особое внимание уделялось не только наличию самих генов GHRL (кодирует грелин) и MBOAT4, но и их функциональному состоянию.
Исследование показало, что у всех 32 изученных видов змей эти гены превратились в псевдогены. В молекулярной биологии под псевдогенизацией понимают процесс, при котором ген сохраняется в структуре ДНК, но накапливает критическое количество мутаций, делающих невозможным считывание работающего белка. В генах змей были обнаружены делеции (выпадения участков последовательности) и преждевременные стоп-кодоны, которые обрывают синтез молекулы в самом начале.
Чтобы исключить вероятность ошибки, связанной с неполнотой расшифровки геномов, исследователи применили метод анализа синтении. Они изучили окружение генов GHRL и MBOAT4 — соседние участки ДНК, которые обычно остаются стабильными в ходе эволюции. Оказалось, что даже в тех случаях, когда целевые гены полностью исчезли, окружающий их генетический ландшафт сохранился. Это подтверждает, что утрата грелиновой системы была направленным эволюционным событием, а не случайным сбоем при секвенировании.
Утрата генов, столь важных для выживания большинства видов, может показаться дефектом, однако в случае змей это приобретение. Ключ к пониманию этого лежит в энергетическом бюджете организма.
Грелин не только вызывает аппетит, но и влияет на периферический метаболизм. В частности, неацилированная форма грелина стимулирует окисление жирных кислот в мышцах. Для змеи, ведущей засадный образ жизни, это крайне невыгодно.
Основная стратегия выживания таких хищников — минимизация энергозатрат в периоды покоя. Постоянная гормональная стимуляция обмена веществ заставляла бы организм змеи расходовать жировые запасы быстрее, чем это необходимо.
Устранение грелиновой сигнализации позволило змеям снизить уровень метаболизма в состоянии покоя до предельно низких значений. Это создает физиологическую базу для пассивного ожидания добычи, которое может длиться месяцами.
Отсутствие внутреннего сигнала голода предотвращает метаболический стресс и позволяет животному сохранять неподвижность без ущерба для мышечной ткани.
Особенности питания змей предполагают редкое поглощение очень крупных порций пищи, вес которых иногда сопоставим с весом самого хищника. В момент поглощения пищи организм змеи переходит из состояния глубокого покоя в режим экстремальной активности. Этот процесс называется специфическим динамическим действием (SDA).
После приема пищи интенсивность обмена веществ у некоторых видов питонов возрастает в 10-44 раза. Это требует колоссальной перестройки внутренних органов: за считанные часы увеличивается масса сердца, почек и печени, восстанавливается атрофированный за время поста эпителий кишечника.
В такой системе, основанной на радикальных перепадах, классическая грелиновая регуляция "от приема до приема" теряет смысл. Организм змеи реагирует на механическое растяжение желудка и поступление нутриентов напрямую, минуя сложные нейрогуморальные цепочки, характерные для теплокровных.
Исследование транскриптома (совокупности работающих генов) желудка питонов подтвердило: даже в моменты пиковой нагрузки гены грелина остаются неактивными.
Наиболее убедительным доказательством адаптивного характера потери грелина является тот факт, что аналогичные процессы были обнаружены у хамелеонов и некоторых видов агам (в частности, круглоголовок рода Phrynocephalus). Эти группы рептилий не являются близкими родственниками змей, но их объединяет схожая экологическая стратегия — тактика "сиди и жди".
Хамелеоны, как и змеи, являются узкоспециализированными охотниками, способными долгое время оставаться неподвижными. Обнаружение деградировавших генов GHRL и MBOAT4 у этих ящериц указывает на то, что эволюция многократно шла по пути демонтажа системы аппетита при формировании прерывистого типа питания.
В отличие от млекопитающих, у которых грелин поддерживает гомеостаз (постоянство внутренней среды), у рептилий с прерывистым питанием гомеостаз заменен на циклическую смену состояний. Эволюционное решение избавиться от гормона голода стало эффективным способом оптимизации энергетических ресурсов.
Исследование системы грелина у рептилий демонстрирует важный биологический принцип: эволюция — это не только накопление новых признаков, но и своевременное избавление от устаревших или неэффективных механизмов. Для змей и некоторых специализированных ящериц генетическое удаление чувства голода стало фундаментом их экологического успеха.
Этот процесс редукции генома позволяет виду освоить нишу, недоступную для животных с более жесткой системой метаболической регуляции. Понимание того, как змеи управляют своими энергетическими ресурсами без участия грелина, может в будущем дать новые ключи к изучению метаболических заболеваний у человека, связанных с нарушениями аппетита и расхода энергии.
