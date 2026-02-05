Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения

Способность змей выживать без пищи в течение многих месяцев — одна из самых интересных адаптаций в мире позвоночных. В то время как большинство теплокровных животных погибает при потере 30-40% массы тела, многие рептилии переносят длительные периоды голодания без необратимых последствий для организма.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Змеи и чувство голода

Долгое время считалось, что секрет этой выносливости кроется в пассивном замедлении обмена веществ. Однако результаты исследования, опубликованного в журнале Open Biology, указывают на более глубокую, генетически закрепленную причину.

Исследователи из Португалии и Дании обнаружили, что в ходе эволюции змеи полностью утратили ключевой молекулярный аппарат, отвечающий за возникновение чувства голода и регуляцию расхода энергии.

Функциональный тандем: грелин и MBOAT4

В основе системы регуляции аппетита у большинства позвоночных лежит гормон грелин. Этот пептид синтезируется преимущественно в клетках слизистой оболочки желудка и выполняет роль основного сигнала, стимулирующего поиск пищи.

Однако сам по себе грелин биологически неактивен. Чтобы он смог связаться с рецепторами в головном мозге, ему необходима специфическая модификация — присоединение остатка жирной кислоты.

За этот процесс отвечает фермент MBOAT4 (мембраносвязанная О-ацилтрансфераза). Без участия этого фермента грелин остается в неацилированной форме, которая не обладает способностью вызывать чувство голода. Таким образом, грелин и MBOAT4 образуют неразрывную функциональную связку, определяющую пищевое поведение и энергетический баланс организма.

У млекопитающих и птиц эта система работает непрерывно: уровень грелина растет при пустом желудке, сигнализируя о необходимости пополнения ресурсов, и падает после еды. У змей же, как показал геномный анализ, эта система разрушена на фундаментальном уровне.

Молекулярные следы деградации

Для проверки гипотезы об утрате системы грелина ученые проанализировали геномы 112 видов чешуйчатых рептилий (Squamata), включая змей, ящериц, а также крокодилов и черепах. Особое внимание уделялось не только наличию самих генов GHRL (кодирует грелин) и MBOAT4, но и их функциональному состоянию.

Исследование показало, что у всех 32 изученных видов змей эти гены превратились в псевдогены. В молекулярной биологии под псевдогенизацией понимают процесс, при котором ген сохраняется в структуре ДНК, но накапливает критическое количество мутаций, делающих невозможным считывание работающего белка. В генах змей были обнаружены делеции (выпадения участков последовательности) и преждевременные стоп-кодоны, которые обрывают синтез молекулы в самом начале.

Чтобы исключить вероятность ошибки, связанной с неполнотой расшифровки геномов, исследователи применили метод анализа синтении. Они изучили окружение генов GHRL и MBOAT4 — соседние участки ДНК, которые обычно остаются стабильными в ходе эволюции. Оказалось, что даже в тех случаях, когда целевые гены полностью исчезли, окружающий их генетический ландшафт сохранился. Это подтверждает, что утрата грелиновой системы была направленным эволюционным событием, а не случайным сбоем при секвенировании.

Энергетическая целесообразность утраты

Утрата генов, столь важных для выживания большинства видов, может показаться дефектом, однако в случае змей это приобретение. Ключ к пониманию этого лежит в энергетическом бюджете организма.

Грелин не только вызывает аппетит, но и влияет на периферический метаболизм. В частности, неацилированная форма грелина стимулирует окисление жирных кислот в мышцах. Для змеи, ведущей засадный образ жизни, это крайне невыгодно.

Основная стратегия выживания таких хищников — минимизация энергозатрат в периоды покоя. Постоянная гормональная стимуляция обмена веществ заставляла бы организм змеи расходовать жировые запасы быстрее, чем это необходимо.

Устранение грелиновой сигнализации позволило змеям снизить уровень метаболизма в состоянии покоя до предельно низких значений. Это создает физиологическую базу для пассивного ожидания добычи, которое может длиться месяцами.

Отсутствие внутреннего сигнала голода предотвращает метаболический стресс и позволяет животному сохранять неподвижность без ущерба для мышечной ткани.

Специфическое динамическое действие (SDA)

Особенности питания змей предполагают редкое поглощение очень крупных порций пищи, вес которых иногда сопоставим с весом самого хищника. В момент поглощения пищи организм змеи переходит из состояния глубокого покоя в режим экстремальной активности. Этот процесс называется специфическим динамическим действием (SDA).

После приема пищи интенсивность обмена веществ у некоторых видов питонов возрастает в 10-44 раза. Это требует колоссальной перестройки внутренних органов: за считанные часы увеличивается масса сердца, почек и печени, восстанавливается атрофированный за время поста эпителий кишечника.

В такой системе, основанной на радикальных перепадах, классическая грелиновая регуляция "от приема до приема" теряет смысл. Организм змеи реагирует на механическое растяжение желудка и поступление нутриентов напрямую, минуя сложные нейрогуморальные цепочки, характерные для теплокровных.

Исследование транскриптома (совокупности работающих генов) желудка питонов подтвердило: даже в моменты пиковой нагрузки гены грелина остаются неактивными.

Конвергентная эволюция и образ жизни

Наиболее убедительным доказательством адаптивного характера потери грелина является тот факт, что аналогичные процессы были обнаружены у хамелеонов и некоторых видов агам (в частности, круглоголовок рода Phrynocephalus). Эти группы рептилий не являются близкими родственниками змей, но их объединяет схожая экологическая стратегия — тактика "сиди и жди".

Хамелеоны, как и змеи, являются узкоспециализированными охотниками, способными долгое время оставаться неподвижными. Обнаружение деградировавших генов GHRL и MBOAT4 у этих ящериц указывает на то, что эволюция многократно шла по пути демонтажа системы аппетита при формировании прерывистого типа питания.

В отличие от млекопитающих, у которых грелин поддерживает гомеостаз (постоянство внутренней среды), у рептилий с прерывистым питанием гомеостаз заменен на циклическую смену состояний. Эволюционное решение избавиться от гормона голода стало эффективным способом оптимизации энергетических ресурсов.

Заключение: эволюция через сокращение

Исследование системы грелина у рептилий демонстрирует важный биологический принцип: эволюция — это не только накопление новых признаков, но и своевременное избавление от устаревших или неэффективных механизмов. Для змей и некоторых специализированных ящериц генетическое удаление чувства голода стало фундаментом их экологического успеха.

Этот процесс редукции генома позволяет виду освоить нишу, недоступную для животных с более жесткой системой метаболической регуляции. Понимание того, как змеи управляют своими энергетическими ресурсами без участия грелина, может в будущем дать новые ключи к изучению метаболических заболеваний у человека, связанных с нарушениями аппетита и расхода энергии.