Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

То, что исчезло сто лет назад, возвращается: шотландские воды меняют экосистему

Наука

Под поверхностью прибрежных вод Шотландии происходят изменения, которые легко не заметить с берега. Там, где десятилетиями сохранялась пустота, снова появляются подводные луга из морских водорослей. Их медленное возвращение стало важным сигналом для ученых и экологов. Об этом сообщает IFL Science.

Морские водоросли
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_905_Undaria_pinnatifida_Japanese_kelp.jpg by division, CSIRO
Морские водоросли

Подводные луга, которые формируют экосистему

Заросли морских водорослей, известных как угри, по своей структуре напоминают настоящие луга под водой. Их длинные листья создают сложную среду обитания, в которой находят укрытие рыбы, моллюски и ракообразные. Для многих видов это место нереста и безопасного роста, защищенное от хищников.

Эти участки важны не только для морской жизни. Заросли служат источником пищи для перелетных птиц, включая гусей и куликов, а также играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия прибрежных зон.

Естественная защита берегов и климата

Помимо биологической функции, морские водоросли активно защищают береговые линии. Их корневая система удерживает донные отложения, снижая эрозию и ослабляя воздействие волн. Одновременно растения фильтруют воду, улучшая ее прозрачность и качество, что напрямую связано с проблемой эрозии берегов.

Особое значение угри имеют в контексте изменения климата. Эти растения эффективно улавливают и накапливают углерод, превращаясь в незаметных, но важных союзников в борьбе с глобальным потеплением и кризисом поглощения CO₂ экосистемами.

Исчезновение в XX веке и долгий путь назад

Еще несколько веков назад заросли угрей покрывали значительные участки побережья Шотландии — лагуны, устья рек и озера. Их использовали в быту, в строительстве и хозяйстве. Однако в начале XX века ситуация резко изменилась.

В 1930-х годах вспышка так называемой истощающей болезни привела к массовой гибели водорослей. Позднее ситуацию усугубили загрязнение воды, развитие аквакультуры, дноуглубительные работы и строительство прибрежной инфраструктуры. В результате экосистема оказалась серьезно нарушенной.

Первые признаки восстановления

Сегодня ученые фиксируют осторожные, но обнадеживающие изменения. В ряде районов — включая Внешние Гебриды, Ферт-оф-Форт, Солуэй-Ферт и Лох-Райан — отмечается постепенное возвращение морских водорослей. Улучшение качества воды и сокращение интенсивных промышленных практик сыграли в этом важную роль.

Исследователи также описывают редкое явление, получившее название "волшебные круги" — естественные круглые узоры внутри зарослей. Хотя механизм их формирования пока изучен слабо, само их появление говорит о стабилизации среды.

"Для геологических и прибрежных систем важно не только наличие растений, но и их устойчивость во времени — именно она снижает риски деградации дна и берегов", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Трофимов.

Местные инициативы и работа на перспективу

Восстановление экосистемы не ограничивается естественными процессами. В Шотландии развивается все больше локальных проектов, направленных на посадку морских водорослей, мониторинг состояния дна и снижение антропогенной нагрузки.

Экологи подчеркивают, что успех возможен только при сочетании восстановления с долгосрочным наблюдением и согласованной экологической политикой. Без этого положительные изменения могут оказаться временными.

Популярные вопросы о восстановлении морских водорослей в Шотландии

Почему угри так важны для экологии?

Они создают среду обитания для множества видов, защищают берега и накапливают углерод.

Можно ли ускорить их восстановление?

Да, при помощи посадок, контроля качества воды и снижения человеческого воздействия.

Опасно ли текущее состояние экосистемы?

Процесс остается хрупким, но первые признаки восстановления дают основания для осторожного оптимизма.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука экология шотландия изменение климата
Новости Все >
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
Сейчас читают
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Садоводство, цветоводство
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе
Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим
В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара
Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.