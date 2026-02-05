То, что исчезло сто лет назад, возвращается: шотландские воды меняют экосистему

Под поверхностью прибрежных вод Шотландии происходят изменения, которые легко не заметить с берега. Там, где десятилетиями сохранялась пустота, снова появляются подводные луга из морских водорослей. Их медленное возвращение стало важным сигналом для ученых и экологов. Об этом сообщает IFL Science.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_905_Undaria_pinnatifida_Japanese_kelp.jpg by division, CSIRO Морские водоросли

Подводные луга, которые формируют экосистему

Заросли морских водорослей, известных как угри, по своей структуре напоминают настоящие луга под водой. Их длинные листья создают сложную среду обитания, в которой находят укрытие рыбы, моллюски и ракообразные. Для многих видов это место нереста и безопасного роста, защищенное от хищников.

Эти участки важны не только для морской жизни. Заросли служат источником пищи для перелетных птиц, включая гусей и куликов, а также играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия прибрежных зон.

Естественная защита берегов и климата

Помимо биологической функции, морские водоросли активно защищают береговые линии. Их корневая система удерживает донные отложения, снижая эрозию и ослабляя воздействие волн. Одновременно растения фильтруют воду, улучшая ее прозрачность и качество, что напрямую связано с проблемой эрозии берегов.

Особое значение угри имеют в контексте изменения климата. Эти растения эффективно улавливают и накапливают углерод, превращаясь в незаметных, но важных союзников в борьбе с глобальным потеплением и кризисом поглощения CO₂ экосистемами.

Исчезновение в XX веке и долгий путь назад

Еще несколько веков назад заросли угрей покрывали значительные участки побережья Шотландии — лагуны, устья рек и озера. Их использовали в быту, в строительстве и хозяйстве. Однако в начале XX века ситуация резко изменилась.

В 1930-х годах вспышка так называемой истощающей болезни привела к массовой гибели водорослей. Позднее ситуацию усугубили загрязнение воды, развитие аквакультуры, дноуглубительные работы и строительство прибрежной инфраструктуры. В результате экосистема оказалась серьезно нарушенной.

Первые признаки восстановления

Сегодня ученые фиксируют осторожные, но обнадеживающие изменения. В ряде районов — включая Внешние Гебриды, Ферт-оф-Форт, Солуэй-Ферт и Лох-Райан — отмечается постепенное возвращение морских водорослей. Улучшение качества воды и сокращение интенсивных промышленных практик сыграли в этом важную роль.

Исследователи также описывают редкое явление, получившее название "волшебные круги" — естественные круглые узоры внутри зарослей. Хотя механизм их формирования пока изучен слабо, само их появление говорит о стабилизации среды.

"Для геологических и прибрежных систем важно не только наличие растений, но и их устойчивость во времени — именно она снижает риски деградации дна и берегов", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Трофимов.

Местные инициативы и работа на перспективу

Восстановление экосистемы не ограничивается естественными процессами. В Шотландии развивается все больше локальных проектов, направленных на посадку морских водорослей, мониторинг состояния дна и снижение антропогенной нагрузки.

Экологи подчеркивают, что успех возможен только при сочетании восстановления с долгосрочным наблюдением и согласованной экологической политикой. Без этого положительные изменения могут оказаться временными.

Популярные вопросы о восстановлении морских водорослей в Шотландии

Почему угри так важны для экологии?

Они создают среду обитания для множества видов, защищают берега и накапливают углерод.

Можно ли ускорить их восстановление?

Да, при помощи посадок, контроля качества воды и снижения человеческого воздействия.

Опасно ли текущее состояние экосистемы?

Процесс остается хрупким, но первые признаки восстановления дают основания для осторожного оптимизма.