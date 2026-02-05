Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Взорвать океан ради климата: идея, которая переворачивает экологию с ног на голову

Наука

В поисках радикальных решений климатического кризиса учёные иногда выходят за рамки привычного. Один из таких сценариев предполагает использование ядерного взрыва на дне океана для ускорения поглощения углекислого газа. Идея звучит как научная фантастика, но уже стала предметом серьёзного обсуждения в научной среде. Об этом сообщает FUTURA.

Подводный ядерный взрыв в океане
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный ядерный взрыв в океане

Откуда взялась идея ядерного спасения

Американский исследователь Энди Хаверли предложил рассмотреть экстремальный вариант борьбы с изменением климата — подводный ядерный взрыв в районе Южного океана. Его цель не разрушение, а ускорение естественного геохимического процесса, при котором океан связывает углекислый газ.

По мнению автора концепции, человечество слишком медленно сокращает выбросы парниковых газов. На этом фоне появляются проекты, ориентированные не на изменение поведения, а на масштабные технологические решения по удалению CO₂ из атмосферы.

Как океан связывает углекислый газ

Океан уже сегодня поглощает около 30% антропогенных выбросов CO₂. Один из ключевых механизмов связан с базальтовыми породами морского дна. При контакте с водой, насыщенной углекислым газом, базальт постепенно растворяется, а углерод встраивается в стабильные минералы, оседающие на дне.

Этот процесс известен как выветривание горных пород. В последние десятилетия учёные обсуждают его искусственное ускорение — так называемое усиленное выветривание. Для этого необходимо увеличить площадь контакта породы с водой, например путём измельчения.

Почему здесь появляется ядерный взрыв

Энди Хаверли предлагает радикально ускорить этот процесс, разрушив базальтовое дно океана мощным взрывом. По его расчётам, такой подход теоретически позволил бы связать объём CO₂, сопоставимый с глобальными выбросами за несколько десятилетий.

"К этому нельзя относиться легкомысленно", — признаёт сам исследователь, подчёркивая масштаб и риски подобного сценария.

Для сравнения он указывает, что требуемая мощность взрыва на порядки превышает всё, что когда-либо применялось в истории ядерных испытаний.

Насколько это вообще реалистично

Даже в научном сообществе идея вызывает серьёзные сомнения. Ряд исследований уже показал, что эффективность усиленного выветривания может быть переоценена из-за сложного химического состава пород и ограничений реакции в реальных условиях.

Кроме того, остаётся вопрос радиационных последствий. Хаверли утверждает, что значительная часть излучения была бы изолирована под толщей воды и пород, однако признаёт наличие долгосрочных рисков для людей и экосистем.

"Радиационное воздействие в океанической среде имеет отложенный эффект, и его влияние на пищевые цепочки может проявляться десятилетиями", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Экология против экологии

Сторонники подобных радикальных идей апеллируют к масштабу климатической угрозы. По их логике, локальный ущерб от одного взрыва несопоставим с глобальными последствиями потепления — утратой биоразнообразия, экстремальными погодными явлениями и деградацией экосистем.

Критики же подчёркивают, что подобные проекты могут отвлекать внимание от главного — сокращения выбросов и перехода к устойчивой энергетике.

Сравнение подходов к удалению CO₂

Традиционные методы улавливания углерода предполагают постепенное развитие технологий и инфраструктуры. Усиленное выветривание рассматривается как более естественный путь, но требующий времени. Ядерный сценарий отличается скоростью и масштабом, но несёт принципиально иные риски и политические последствия, сопоставимые с глобальными сценариями поглощения углерода океаном.

"Экстремальные технические решения часто создают иллюзию быстрого выхода, но в реальности повышают зависимость от ещё более сложных и уязвимых систем", — считает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Николаевич Белов.

Популярные вопросы о ядерных климатических проектах

Рассматривается ли этот план к реализации?

Нет, речь идёт о теоретическом исследовании.

Может ли ядерный взрыв реально спасти климат?

На данный момент доказательств этому нет.

Почему такие идеи вообще обсуждаются?

Из-за масштабов и срочности климатического кризиса.

Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат экология глобальное потепление
