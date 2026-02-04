Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Рощин

Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли.

Наука » Экология » Природа

Глубокие слои Земли — это многокомпонентная система, где физические процессы в разных оболочках неразрывно связаны между собой. На глубине 2900 километров проходит граница между внешним ядром и нижней мантией.

Комки породы на границе мантии Земли
Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Комки породы на границе мантии Земли

Это зона экстремального температурного и фазового контраста: жидкий сплав железа во внешнем ядре контактирует с вязкими силикатными породами мантии.

Новейшее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Geoscience, доказывает, что физические свойства нижней мантии оказывают доминирующее влияние на поведение земного магнитного поля в масштабе сотен миллионов лет.

Структурная неоднородность границы раздела

Явление геодинамо — генерация магнитного поля за счет конвекции электропроводящей жидкости во внешнем ядре — напрямую зависит от интенсивности и распределения теплового потока на границе с мантией. Сейсмическое сканирование недр показало, что нижняя мантия не является однородной средой.

В ее основании зафиксированы две гигантские области, получившие название LLVP — крупные провинции с низкой скоростью сдвиговых волн. Одна из них расположена под Африканским континентом, другая — под Тихим океаном.

Эти структуры характеризуются аномально высокой температурой и измененной плотностью по сравнению с окружающими породами. В зонах LLVP температурный градиент между ядром и мантией снижается, что замедляет передачу тепловой энергии.

Вне этих зон мантия холоднее, и тепло из ядра уходит в нее гораздо интенсивнее. Так что поверхность внешнего ядра охлаждается крайне неравномерно. Это создает пространственную асимметрию в движении потоков жидкого железа внутри ядра, что неизбежно отражается на конфигурации магнитного поля, регистрируемого на поверхности планеты.

Методика исследования: палеомагнетизм и компьютерные модели

Группа ученых под руководством Энди Биггина использовала два основных источника данных для анализа этой взаимосвязи. Первым источником стали палеомагнитные летописи — сведения о направлении и интенсивности магнитного поля, зафиксированные в ферромагнитных минералах при застывании лавы.

Исследователи сосредоточились на палеосекулярных вариациях. Это кратковременные отклонения магнитного полюса, которые позволяют оценить общую стабильность и форму магнитного поля в разные геологические эпохи. Анализ охватил данные за последние 23 миллиона лет, что позволило выявить устойчивые закономерности, не зависящие от случайных колебаний.

Вторым инструментом стали численные модели геодинамо. Ученые провели десятки симуляций на суперкомпьютерах, варьируя параметры теплового потока на границе ядро-мантия. Ключевым показателем в этих моделях стал параметр неоднородности теплоотвода. Значение этого параметра, равное нулю, соответствует идеально равномерному охлаждению ядра со всех сторон, тогда как более высокие значения отражают сильные контрасты температур, вызванные влиянием структур мантии.

Анализ данных выявил отчетливую долготную зависимость. Изменчивость магнитного поля не является хаотичной: она демонстрирует пики на определенных долготах, которые географически коррелируют с границами мантийных провинций LLVP.

Компьютерное моделирование подтвердило, что воспроизвести такой специфический паттерн распределения данных невозможно в условиях однородной мантии. Только введение сильных пространственных контрастов теплового потока позволило ученым получить результаты, совпадающие с реальными геологическими измерениями.

Нарушение классических представлений палеогеографии

Данное открытие особенно важно для палеогеографии — дисциплины, занимающейся восстановлением положения материков в далеком прошлом. Основным допущением в этой области является гипотеза центрального осевого диполя. Согласно этой теории, если усреднить параметры магнитного поля за достаточно длительный период, оно будет вести себя как идеальный магнит, сориентированный строго по оси вращения Земли.

Исходя из этого, геологи вычисляют палеошироту: угол наклона магнитных линий в древней породе указывает на то, как далеко от экватора находился участок суши в момент формирования этой породы.

Результаты исследования показывают, что гипотеза центрального осевого диполя является неполной и требует существенных поправок. Тепловые аномалии в нижней мантии создают устойчивые, долгоживущие компоненты магнитного поля, которые не вписываются в дипольную схему. Это означает, что магнитная ось может быть смещена или деформирована на протяжении миллионов лет именно из-за влияния мантии.

Математические расчеты авторов указывают на то, что погрешность в определении координат древних платформ может превышать десять градусов. Это заставляет пересмотреть точность существующих тектонических реконструкций.

Многие расхождения в положении древних континентов, которые раньше списывали на ошибки измерений или локальные геологические процессы, могут быть прямым следствием влияния глубоких мантийных структур на форму магнитного щита Земли.

Динамическая стабильность системы

Один из самых значимых выводов работы касается временных масштабов стабильности земных недр. Сходство магнитных сигнатур в породах возрастом 23 миллиона лет и данных, полученных из гораздо более древних слоев, возраст которых достигает почти трех миллиардов лет, указывает на исключительную инерционность процессов в нижней мантии.

Несмотря на движение тектонических плит и перемещение вещества в верхних слоях Земли, гигантские провинции в основании мантии, по-видимому, остаются практически неподвижными в течение огромных промежутков времени. Они выступают в роли жесткого каркаса, который задает долгосрочный режим работы всей системы.

Если ядро является источником энергии магнитного поля, то нижняя мантия выполняет роль управляющей системы, распределяющей эту энергию в пространстве и определяющей ее стабильность.

Последствия для науки и понимания эволюции планеты

Работа Биггина и соавторов переводит дискуссию о земном магнетизме из плоскости изучения процессов только в ядре в область взаимодействия разных оболочек планеты.

Выявленные закономерности позволяют по-новому взглянуть на развитие Земли:

Связь сейсмологии и магнетизма: магнитное поле теперь признано надежным индикатором тепловых свойств нижней мантии. Изучая древний магнетизм, ученые могут косвенно судить о том, как выглядела граница ядро-мантия миллиарды лет назад, что недоступно для других методов исследования.

Стабильность магнитного щита: установлено, что именно тепловая неоднородность мантии помогает удерживать магнитное поле Земли в состоянии стабильного диполя. Без этого внешнего влияния поле могло бы гораздо чаще переходить в хаотичное состояние, что лишило бы планету надежной защиты от космической радиации.

Методология исторических реконструкций: исследование требует создания новых, более сложных моделей палеоширот. Эти модели должны учитывать долготную асимметрию поля, чтобы ученые могли с более высокой точностью определять положение древних суперконтинентов.

Получается, земной магнетизм является продуктом сложного баланса сил. Жидкое ядро генерирует энергию, но вязкая и неоднородная мантия накладывает на этот процесс строгие пространственные ограничения.

Понимание этой связи позволяет не только точнее восстанавливать карту прошлого Земли, но и глубже понять базовые принципы работы планетных недр, обеспечивающих условия для существования глобального магнитного экрана.

Автор Александр Рощин
Александр Рощин — автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Новости Все >
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем
Когда машина дешевле смартфона: что скрывают ультрабюджетные авто на омском рынке
Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет
Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт
Чемпионка года не прошла дальше четвертьфинала: спринт обернулся сюрпризом
Земля больше не уникальна: космос показал полярное сияние ещё на одной планете
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
В Госдуме оценили инициативу разрешить россиянам работать во время больничного
Редкий класс взрывов вернулся: на Солнце запущен сценарий, которого давно не было
Сейчас читают
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Последние материалы
Обычный хлам с последствиями: за какие вещи могут выселить из квартиры нераздумывая
Экватор мчится, полюса тормозят: странное вращение Солнца сбивает с толку астрономов
Когда машина дешевле смартфона: что скрывают ультрабюджетные авто на омском рынке
Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет
День всех влюблённых перестал обрастать сердечками: эти подарки выигрывают у романтики
Сиденье греет, шансы тают: скрытая опасность, о которой мужчины не задумываются
Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт
Чемпионка года не прошла дальше четвертьфинала: спринт обернулся сюрпризом
После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей
Земля больше не уникальна: космос показал полярное сияние ещё на одной планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.