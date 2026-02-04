Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Экватор мчится, полюса тормозят: странное вращение Солнца сбивает с толку астрономов

Наука

Солнце кажется неподвижным и вечным ориентиром, но на самом деле оно постоянно находится в движении. Более того, скорость этого движения меняется в зависимости от глубины и широты, что делает нашу звезду гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Именно особенности вращения Солнца во многом определяют солнечную активность и процессы, влияющие на всю Солнечную систему.

Солнце
Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain
Солнце

Почему Солнце вращается неравномерно

В отличие от твёрдых планет, Солнце состоит из раскалённой плазмы, поэтому у него нет жёсткой поверхности. Это приводит к явлению дифференциального вращения: разные области звезды совершают оборот за разное время. Такая особенность напрямую связана с магнитными полями и солнечными циклами, во время которых возникают вспышки и выбросы плазмы, подобные тем, что наблюдаются во время мощных солнечных вспышек.

Сколько дней длится оборот

На экваторе Солнце вращается быстрее всего. Один полный оборот вокруг своей оси здесь занимает примерно 24,5 земных суток — этот период называют сидерическим. По мере приближения к полюсам скорость снижается, и в высоких широтах вращение может растягиваться до 34 дней и даже больше.

"Неравномерное вращение Солнца — наглядный пример того, как в плазменных объектах механика отличается от привычной нам физики твёрдых тел", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Лапшин.

Что происходит под поверхностью

Если заглянуть глубже, картина меняется. В радиационной зоне, расположенной под видимой поверхностью, Солнце вращается почти как единое целое — с периодом около 26,6 суток. А вот точная скорость вращения ядра остаётся загадкой: прямые наблюдения там невозможны, и учёные вынуждены опираться на косвенные данные.

"Даже такие базовые параметры, как вращение ядра Солнца, мы восстанавливаем по косвенным признакам, что подчёркивает, насколько сложны звёздные исследования", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Белов.

Почему это важно для Земли

Особенности солнечного вращения напрямую связаны с изменениями магнитного поля и циклами активности, которые могут отражаться и на нашей планете. Учёные давно сравнивают эти процессы с тем, как меняется вращение Земли и почему даже малые колебания оказываются значимыми для климата и технологий. Об этом сообщает Gismeteo.

Вращения Солнца и Земли

Вращение Земли почти равномерно и занимает около 24 часов, тогда как Солнцу на экваторе требуется более 24 суток. Разница объясняется как размерами объектов, так и их физической природой: твёрдая планета против плазменной звезды. Эти отличия делают Солнце источником сложных и порой непредсказуемых процессов.

Популярные вопросы о вращении Солнца

Почему Солнце не вращается как шар?

Потому что оно состоит из плазмы, а не из твёрдого вещества.

Сколько раз Солнце вращается за год?

В среднем около 13-14 оборотов, если ориентироваться на экваториальную скорость.

Может ли скорость вращения измениться?

Да, со временем и в рамках солнечных циклов параметры вращения могут незначительно меняться.

Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
