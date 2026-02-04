Экватор мчится, полюса тормозят: странное вращение Солнца сбивает с толку астрономов

Солнце кажется неподвижным и вечным ориентиром, но на самом деле оно постоянно находится в движении. Более того, скорость этого движения меняется в зависимости от глубины и широты, что делает нашу звезду гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Именно особенности вращения Солнца во многом определяют солнечную активность и процессы, влияющие на всю Солнечную систему.
В отличие от твёрдых планет, Солнце состоит из раскалённой плазмы, поэтому у него нет жёсткой поверхности. Это приводит к явлению дифференциального вращения: разные области звезды совершают оборот за разное время. Такая особенность напрямую связана с магнитными полями и солнечными циклами, во время которых возникают вспышки и выбросы плазмы, подобные тем, что наблюдаются во время мощных солнечных вспышек.
На экваторе Солнце вращается быстрее всего. Один полный оборот вокруг своей оси здесь занимает примерно 24,5 земных суток — этот период называют сидерическим. По мере приближения к полюсам скорость снижается, и в высоких широтах вращение может растягиваться до 34 дней и даже больше.
"Неравномерное вращение Солнца — наглядный пример того, как в плазменных объектах механика отличается от привычной нам физики твёрдых тел", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Лапшин.
Если заглянуть глубже, картина меняется. В радиационной зоне, расположенной под видимой поверхностью, Солнце вращается почти как единое целое — с периодом около 26,6 суток. А вот точная скорость вращения ядра остаётся загадкой: прямые наблюдения там невозможны, и учёные вынуждены опираться на косвенные данные.
"Даже такие базовые параметры, как вращение ядра Солнца, мы восстанавливаем по косвенным признакам, что подчёркивает, насколько сложны звёздные исследования", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Белов.
Особенности солнечного вращения напрямую связаны с изменениями магнитного поля и циклами активности, которые могут отражаться и на нашей планете. Учёные давно сравнивают эти процессы с тем, как меняется вращение Земли и почему даже малые колебания оказываются значимыми для климата и технологий. Об этом сообщает Gismeteo.
Вращение Земли почти равномерно и занимает около 24 часов, тогда как Солнцу на экваторе требуется более 24 суток. Разница объясняется как размерами объектов, так и их физической природой: твёрдая планета против плазменной звезды. Эти отличия делают Солнце источником сложных и порой непредсказуемых процессов.
Потому что оно состоит из плазмы, а не из твёрдого вещества.
В среднем около 13-14 оборотов, если ориентироваться на экваториальную скорость.
Да, со временем и в рамках солнечных циклов параметры вращения могут незначительно меняться.
Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.