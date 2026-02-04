Амазония на грани перемен: исчезновение деревьев запускает опасный процесс

Засуха в Амазонии перестаёт быть редким природным явлением и всё чаще выглядит как следствие человеческой деятельности. Новые данные показывают, что исчезновение лесов напрямую нарушает водный цикл целого континента. Этот процесс уже отражается на климате, сельском хозяйстве и запасах пресной воды. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Амазонка

Почему Амазония начала терять влагу

Амазонский тропический лес долго считался природным щитом, смягчающим климатические колебания. Однако анализ климатических, спутниковых и гидрологических данных за последние 40 лет выявил тревожную тенденцию. Учёные из Стокгольмского университета, Потсдамского института исследований воздействия на климат и Принстонского университета пришли к выводу, что обезлесение подрывает способность региона самостоятельно поддерживать осадки.

Южная часть бассейна Амазонки оказалась наиболее уязвимой. Именно здесь зафиксировано сокращение годового количества осадков на 8-11%. Это совпадает с зонами наиболее интенсивной вырубки, связанной с расширением сельского хозяйства, прежде всего выращиванием сои и разведением крупного рогатого скота.

Чёткий контраст между севером и югом региона

Исследование показывает резкое географическое разделение. В северных, менее затронутых вырубкой районах уровень осадков остаётся стабильным или даже слегка увеличивается. На юге, где лесной покров фрагментирован, дожди становятся всё более редкими — на фоне того, как гиганты Амазонки пошли в рост лишь в отдельных устойчивых зонах.

Моделирование атмосферных потоков подтвердило, что причина кроется не только в глобальном потеплении. Утрата деревьев изменяет движение влаги в воздухе, снижает образование облаков и напрямую уменьшает количество дождей.

Роль леса в круговороте воды

Каждое дерево в Амазонии работает как биологический насос. Через процесс эвапотранспирации оно поднимает воду из почвы и возвращает её в атмосферу в виде водяного пара. Так формируется замкнутый цикл, при котором лес сам производит значительную часть осадков, питающих регион.

Согласно расчётам исследовательской группы, снижение испарения из-за вырубки объясняет от 52% до 72% падения уровня осадков на юге бассейна. Это означает, что разрушение леса напрямую лишает регион собственного источника влаги — аналогично тому, как биосфера теряет способность поглощать CO₂ при нарушении естественных циклов.

Почему Амазония особенно уязвима

В отличие от умеренных широт, где дожди в основном зависят от океанов, Амазония опирается на внутреннюю рециркуляцию воды. Здесь осадки поддерживаются самим лесом. Когда полог исчезает, вода быстрее уходит по рекам, не успевая впитаться в почву и подпитать корневые системы и грунтовые воды.

Этот процесс запускает порочный круг: меньше деревьев — меньше влаги в воздухе — меньше дождей — ещё большая гибель растительности.

Разрушение летающих рек

Помимо локального испарения, Амазонию питают так называемые "летающие реки" — атмосферные потоки, переносящие влагу из Атлантики вглубь континента. В норме лес усиливает эти потоки, многократно перерабатывая влагу и поддерживая дожди на всём пути движения воздуха.

Обезлесение нарушает этот механизм. Воздушные массы проходят через регион, не насыщаясь влагой, и осадки выпадают значительно реже. В результате страдают даже те районы, где лес пока сохраняется.

"Когда экосистема теряет связность, она перестаёт работать как единое целое, и климатические функции рушатся быстрее, чем это закладывается в модели", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Популярные вопросы о засухе в Амазонии

Связана ли засуха только с глобальным потеплением?

Нет, решающую роль играет именно обезлесение.

Может ли лес восстановиться сам?

Частично, но без вмешательства процесс будет слишком медленным.

Есть ли риск точки невозврата?

Да, при дальнейшем сокращении лесного покрова.