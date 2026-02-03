Зима против смартфонов: эта ошибка с зарядкой губит батарею окончательно

Зимние морозы регулярно становятся испытанием для смартфонов, но далеко не каждая проблема с гаджетом на холоде действительно опасна. Куда больший вред устройству может нанести не сам минус за окном, а действия владельца после возвращения в тепло.

Фото: https://ru.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free Разряженный аккумулятор мобильного телефона

Мороз и смартфон: что происходит на самом деле

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на низкие температуры в электронике по-настоящему реагирует только аккумулятор. Остальные компоненты смартфона не испытывают критических нагрузок даже при сильном холоде.

Эксперт пояснил, что чем меньше физический размер батареи и её фактическая ёмкость, тем быстрее она "сдаётся" на морозе. Эта особенность особенно характерна для iPhone. Даже относительно новый смартфон с ещё не изношенным аккумулятором может выключиться на морозе около -20 градусов, если уровень заряда составляет 20-25%. После часа, проведённого на улице, устройство просто перестаёт работать.

Выключение не равно поломке

Само по себе отключение смартфона на холоде не означает повреждения. Как отметил аналитик, мороз не наносит аккумулятору критического вреда. Достаточно занести гаджет в тёплое помещение и дать ему согреться до комнатной температуры — после этого он вновь включится и продолжит работать в штатном режиме.

Такие "зимние отключения" связаны с временным снижением эффективности химических процессов внутри батареи. После прогрева все показатели, как правило, возвращаются в норму, и серьёзных последствий для устройства не возникает.

Главная ошибка — зарядка на холоде

Настоящая опасность, по словам Муртазина, возникает в другой ситуации — когда пользователь пытается зарядить замёрзший смартфон. Подключение к зарядному устройству на улице, в холодной машине или сразу после возвращения домой может нанести аккумулятору необратимый вред.

"Холод может причинить вред, только если вы на холоде заряжаете аккумулятор. Это убивает анод, химические элементы внутри батареи — емкость теряется, и она постепенно приходит в негодность", — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что подключать смартфон к зарядке следует только после того, как сам аппарат достиг комнатной температуры. В этом случае риск для батареи полностью исключается, сообщает Общественная Служба Новостей.

Новые батареи и устойчивость к холоду

Муртазин также обратил внимание, что на рынке постепенно появляются устройства с аккумуляторами нового типа. Такие батареи лучше переносят низкие температуры и медленнее теряют работоспособность на морозе.

По словам аналитика, подобные решения всё чаще предлагают китайские производители. Однако даже в этом случае базовое правило остаётся неизменным: заряжать смартфон следует только в тепле, не пытаясь "реанимировать" его сразу после холода.