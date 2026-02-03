Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Антарктида хранит суровый подледниковый мир: карта выявила его истинные масштабы

Наука

Под толщей антарктического льда скрывается рельеф, который оказался куда сложнее и драматичнее, чем предполагали учёные. Новая карта впервые с высокой точностью показывает, как на самом деле выглядит основание ледникового щита. Эти данные меняют представление о том, как Антарктида будет реагировать на глобальное потепление. Об этом сообщает журнал Science.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Невидимый фундамент ледяного континента

Антарктический ледниковый щит покрывает около 98 % поверхности континента и хранит один из крупнейших запасов пресной воды на Земле. Его поверхность давно изучается с помощью спутников, поскольку именно она отражает солнечное излучение и влияет на климат. Однако рельеф подо льдом, местами достигающим почти двух километров толщины, десятилетиями оставался белым пятном для науки.

Недостаток точных данных создавал серьёзную проблему для климатических моделей. От формы подледникового основания зависит скорость движения льда, характер его таяния и объёмы воды, поступающей в океан. Без понимания этих процессов прогнозы повышения уровня моря оставались приблизительными, особенно на фоне процессов, которые уже фиксируются в Антарктиде.

Как удалось "увидеть" подлёдный ландшафт

Чтобы восполнить пробел, исследователи объединили спутниковые данные о поверхности льда с информацией о его толщине. Ключевым инструментом стал метод IFPA — анализ возмущений ледяного покрова. Он основан на том, что при скольжении по неровному основанию лёд деформируется, а его течение меняется.

Анализируя эти искажения, можно восстановить форму рельефа под ледником с высокой детализацией.

В сочетании с геофизическими измерениями этот подход позволил создать карту, превосходящую по точности все предыдущие модели и дополняющую данные о процессах, происходящих в Южном океане.

Результаты, которые удивили исследователей

Новая карта выявила около 72 тысяч холмов по всему континенту — более чем в два раза больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, в подледниковом бассейне Мод обнаружена долина протяжённостью почти 400 километров с крутыми склонами. В ряде регионов рельеф напоминает альпийские ландшафты с острыми вершинами и высокой шероховатостью.

Такая пересечённая поверхность увеличивает трение между льдом и основанием. Это может замедлять стекание льда к океану и напрямую влиять на оценки будущего повышения уровня моря, что делает новые данные особенно ценными для климатологов и экологов.

"Подлёдный рельеф — это скрытый регулятор, который определяет, насколько устойчивой окажется система в условиях потепления", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Популярные вопросы о подледниковом рельефе Антарктиды

Зачем изучать рельеф подо льдом?
Он определяет, как быстро лёд движется к океану и как будет меняться уровень моря.

Чем новая карта отличается от старых?
Она показывает больше деталей, включая мелкие холмы и резкие долины, ранее не зафиксированные.

Как эти данные влияют на прогнозы климата?
 Более точный рельеф позволяет улучшить расчёты таяния льда и его вклада в глобальное потепление.

Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
