Павел Синицын

Атлантика открыла портал в XIX век: шторм вынес на берег забытый призрак из прошлого

Наука

Иногда океан решает напомнить о себе не штормом, а историей. Зимой 2026 года на пляжах Нью-Джерси вновь показались останки судна, исчезнувшего более века назад. Трёхмачтовая шхуна "Лоуренс Н. Маккензи" словно вернулась из прошлого, чтобы рассказать о забытых торговых маршрутах и рисках мореплавания XIX века. Об этом сообщает Popular Science.

Море
Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Море

Корабль из эпохи парусов и апельсинов

В конце XIX века торговля между Карибским регионом и восточным побережьем США активно развивалась. Пуэрто-Рико стало важным пунктом отправки фруктов и продовольствия в Нью-Йорк. Небольшие парусные суда регулярно преодолевали более 2500 километров по Атлантике, полагаясь на опыт экипажа и благосклонность погоды.

Шхуна "Лоуренс Н. Маккензи" была построена в 1883 году в Эссексе, штат Массачусетс. Судно длиной около 30 метров входило в состав этого торгового флота и перевозило скоропортящиеся грузы в сложных условиях. В марте 1890 года корабль вышел из Карибского моря с трюмом, заполненным апельсинами для рынка Нью-Йорка. На борту находились восемь моряков и капитан Лоуренс Маккензи, в честь которого судно и получило своё имя.

Крушение в тумане у берегов Нью-Джерси

21 марта 1890 года восточное побережье США оказалось окутано густым туманом. При подходе к району Барнегата судно село на мель. Спасательная команда станции Сидар-Крик сумела эвакуировать весь экипаж, однако сам корабль был уже серьёзно повреждён и затоплен более чем на два метра.

"Вмешательство спасателей позволило спасти людей, но судно пришлось оставить, и вскоре оно исчезло в холодных водах Атлантики", — отмечается в исторических хрониках того времени.

Стоимость шхуны оценивалась примерно в 9000 долларов, а груз — ещё в 2000 долларов. После крушения "Лоуренс Н. Маккензи" исчез из поля зрения и на десятилетия был погребён под песчаными наносами побережья, как и многие другие кораблекрушения с затонувшими кладами.

Как зима вернула корабль из забвения

Береговая линия Нью-Джерси известна своей изменчивостью. Зимой сильные ветры и волны уносят песок, а летом он возвращается обратно. Иногда штормы нарушают этот баланс и открывают то, что долгое время считалось утраченным.

Именно это произошло зимой 2026 года в государственном парке Айленд-Бич. Прогуливающиеся по пляжу люди заметили тёмные деревянные доски, выступающие из песка. Сотрудники парка подтвердили, что эрозия обнажила часть остова старого судна, идентифицированного как "Лоуренс Н. Маккензи".

По словам специалистов, такие появления носят временный характер. Через несколько недель или месяцев море снова может скрыть обломки под слоем песка. Власти напоминают, что забирать фрагменты запрещено, а место находится под наблюдением до завершения оценки морских археологов.

"Подобные эпизоды напрямую связаны с усилением сезонных контрастов погоды: зимние штормы становятся резче, а перераспределение песка — более агрессивным", — считает климатолог, обозреватель Pravda. ru Максим Евгеньевич Орлов.

Почему такие находки важны

Возвращение "Маккензи" — не просто эффектное зрелище. Это редкое напоминание о торговых маршрутах, рисках парусного судоходства и жизни моряков конца XIX века. Подобные находки помогают лучше понять историю прибрежных регионов и взаимодействие человека с морской стихией.

Популярные вопросы о Лоуренс Н. Маккензи

Где именно нашли обломки судна?
В государственном парке Айленд-Бич, штат Нью-Джерси.

Почему корабль снова появился именно сейчас?
Из-за сильных зимних ветров и волн, вызвавших эрозию песка.

Можно ли увидеть обломки вблизи?
Да, но трогать и забирать фрагменты запрещено.

Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы море история нью-джерси археология
