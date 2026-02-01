Неконтактный народ вытесняют из леса: риск, о котором предупреждали десятилетиями

В перуанской Амазонии усиливается напряжение вокруг одного из последних неконтактных народов мира — Машко Пиро. Давление со стороны лесозаготовок всё чаще вынуждает их выходить к рекам и приближаться к другим поселениям, что резко повышает риск болезней и насилия. История уже показывала, к чему приводят такие столкновения. Об этом сообщает Earth.

Почему контакты с Машко Пиро особенно опасны

Исторические данные фиксируют не менее 117 эпидемий, связанных с контактами, которые унесли жизни более 11 тысяч человек в 59 обществах Амазонии с 1875 по 2008 год. Эти цифры делают любую вынужденную встречу с неконтактными народами потенциально смертельно опасной — по масштабу последствий это сопоставимо с тем, как неизвестные инфекции меняли судьбы цивилизаций.

По оценкам, численность Машко Пиро составляет около 750 человек. В последние годы их всё чаще замечают на берегах рек рядом с деревнями народа йине. Такие выходы — не жест открытости, а следствие вытеснения с привычных территорий.

Давление лесозаготовок и выход к рекам

В 2023 году в докладе ООН было отмечено, что активная вырубка лесов уже вынудила семьи Машко Пиро приблизиться к населённым пунктам. Специальный докладчик ООН по правам человека Хосе Франсиско Кали Цай подчеркнул, что даже непреднамеренный контакт увеличивает риск вспышек заболеваний и конфликтов.

Каждый выход к реке — это компромисс между поиском пищи и угрозой для жизни. Даже кратковременное сближение может стать началом эпидемии.

Травматичная память резинового бума

В конце XIX века резиновый бум принёс в западную Амазонию насилие и рабство. Торговцы латексом порабощали местные общины, а попытки бегства карались жестокими наказаниями.

Предки Машко Пиро выбрали изоляцию как стратегию выживания, уходя всё дальше вверх по рекам. Этот исторический опыт объясняет, почему любые внешние вторжения — даже под видом бизнеса — воспринимаются как угроза.

Заповедник, который оказался слишком мал

В 2002 году Перу создало территориальный резерват Madre de Dios для защиты Машко Пиро. Однако его площадь составила около 2 млн акров — лишь треть от территории, на которой настаивали представители коренных народов.

Оставшиеся земли оказались открыты для концессий и прокладки дорог. Именно через них лесозаготовительные компании получили доступ в зоны, где традиционно жили неконтактные семьи.

Как ресурсы вытесняют людей

За пределами резерва государство выдало долгосрочные лицензии на вырубку ценных пород древесины. Изменение лесного покрова нарушило миграцию животных и сократило доступ к привычной пище.

В ответ некоторые группы Машко Пиро начали подходить к огородам народа йине в поисках бананов и маниока, иногда прося мачете и посуду. Эти контакты остаются крайне напряжёнными и потенциально опасными для обеих сторон.

Болезни как главный риск контакта

Неконтактные народы особенно уязвимы к инфекциям, потому что их иммунная система не сталкивалась с распространёнными болезнями на протяжении поколений. Даже лёгкие респираторные вирусы могут вызвать массовую смертность — механизм этого риска хорошо изучен в исследованиях о популяциях без иммунного опыта.

Передача инфекции возможна при минимальном взаимодействии — через воздух или предметы. Именно поэтому даже "доброжелательные" попытки помощи могут привести к катастрофическим последствиям.

Дороги, которые открывают лес

Лесозаготовка сопровождается прокладкой дорог, которые упрощают доступ в ранее изолированные районы. Это снижает затраты на передвижение и привлекает новых поселенцев, охотников и нелегальных заготовителей.

Чем больше таких маршрутов, тем сложнее контроль и патрулирование. Один незафиксированный контакт может иметь необратимые последствия.

Юридическое давление и конфликты

В 2024 году Лесной попечительский совет приостановил сертификацию компании Canales Tahuamanu, работавшей на территории Машко Пиро. Это решение серьёзно ударило по её позициям на международном рынке.

В ответ компания оспаривала попытки ограничить доступ к землям, которыми пользовались общины йине.

"Нападения и клеветы на защитников прав человека и лидеров коренных народов стремятся делегитимизировать и создать недоразумения в своей работе", — сказал Кали Цай.

Почему указ так и не подписан

С 2016 года готов проект президентского указа о расширении правовой защиты территорий Машко Пиро. Все технические этапы завершены, но документ до сих пор не утверждён.

Отсутствие окончательного решения оставляет семьи без защиты на границе резерва, где шум, рабочие и нехватка ресурсов подталкивают их к опасным контактам.

Сравнение: защита территории и отсутствие действий

Опыт Амазонии показывает, что ранняя и жёсткая защита земель снижает риск эпидемий и конфликтов. В противовес этому промедление приводит к вытеснению, болезням и гибели целых общин. Цена бездействия здесь измеряется человеческими жизнями.

Плюсы и минусы усиленной охраны

Усиление защиты территорий имеет очевидные преимущества, но требует политической воли.

Снижение риска контактов и эпидемий.

Сохранение автономии неконтактных народов.

Ограничение коммерческой деятельности.

Необходимость постоянного контроля и патрулирования.

Популярные вопросы о Машко Пиро

Почему контакт с ними запрещён?

Из-за крайне высокого риска смертельных заболеваний и насилия.

Можно ли помочь без контакта?

Да, через защиту территорий и исключение внешнего давления.

Что будет, если защита не усилится?

Вероятность эпидемий и необратимых потерь резко возрастёт.