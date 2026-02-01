Тайна, пролежавшая под водой шесть веков, вдруг всплыла: море сохранило невозможное

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
У берегов Дании археологи подняли из морских глубин судно, которое более шести веков считалось безвозвратно утраченным. Находка оказалась не просто хорошо сохранившимся кораблекрушением, а крупнейшим известным средневековым грузовым судном своего типа. Оно способно изменить представления о торговле и мореплавании Европы XV века. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Средневековый корабль, найденный под Копенгагеном

Обломки судна обнаружили водолазы во время работ в проливе Эресунн недалеко от Копенгагена. Корабль длиной около 28 метров получил обозначение Svælget 2 и сразу привлёк внимание специалистов редкой сохранностью верхних конструкций — по значимости для науки его уже сравнивают с другими открытиями, меняющими взгляд на прошлое, вроде новых версий строительства пирамид.

Раскопками руководили морские археологи из Датского музея кораблей викингов. Работы велись с исследовательского судна, а песок с корпуса удаляли при помощи всасывающих инструментов, чтобы не повредить древесину.

Судно для массовой торговли

Историки относят Svælget 2 к типу "ког" — широких грузовых судов, предназначенных для перевозки навалочных товаров. Такие корабли имели одну мачту с квадратным парусом и плоское дно, что позволяло заходить в мелководные гавани.

При ширине около 9 метров трюм мог вмещать до 300 тонн груза. Это говорит о том, что судно использовалось для регулярных торговых рейсов и перевозки повседневных товаров, а не исключительно ценных грузов.

Почему корабль так хорошо сохранился

Крушение лежало на глубине около 13 метров — ниже зоны, где штормовые волны обычно разрушают деревянные корпуса. Плотные слои песка и ила ограничили доступ кислорода, замедлив разрушение древесины микроорганизмами.

"Удивительно иметь так много элементов такелажа", — отмечает морской археолог Отто Улдум.

Сохранились блоки, верёвки и элементы оснастки, которые редко доживают до наших дней, особенно на судах такого возраста.

Откуда пришла древесина

Дендрохронологический анализ показал, что дуб для обшивки был срублен около 1410 года. Годичные кольца указали на разные регионы происхождения материалов.

Палубные доски были изготовлены из древесины, выросшей на территории современной Польши, а элементы каркаса — из дуба из Нидерландов. Это свидетельствует о сложной и хорошо организованной системе снабжения судостроителей.

Торговые сети Средневековья

Создание и эксплуатация такого судна требовали развитой инфраструктуры — портов, складов, кредитных механизмов и стабильного спроса.

К началу XV века Ганзейский союз объединил торговые города Балтики и Северной Европы, обеспечив предсказуемость торговли и единые правила для купцов. Подобные находки дополняют общую картину прошлого так же, как и исследования загадочных объектов и исчезнувших поселений, например тайны колонии Роанок.

"Svælget 2 — наглядный пример того, как развивалась торговля в Средние века", — подчёркивает Отто Улдум.

Повседневная жизнь экипажа

Хотя сам груз не сохранился, археологи нашли предметы быта: кожаную обувь, деревянную расчёску и расписные керамические миски. Эти находки помогают представить повседневную жизнь моряков.

Особый интерес вызвала кормовая надстройка — так называемый "кормовой замок", где размещался экипаж. Обычно такие элементы разрушаются первыми, и ранее они были известны лишь по изображениям.

Камбуз посреди моря

В центральной части судна обнаружили встроенный камбуз. Он был сложен примерно из 200 кирпичей и защищал деревянный корпус от огня.

Рядом с очагом нашли бронзовую и керамическую посуду, что говорит о возможности готовить горячую пищу прямо во время плавания.

"Это свидетельствует о высоком уровне организации и комфорта на борту", — отмечает Улдум.

Что происходит после находки

После фиксации всех деталей археологи применили фотограмметрию, создав точную 3D-модель корпуса. Это позволяет изучать конструкцию без повторного вмешательства.

Консервация водонасыщенной древесины требует времени и осторожности: при неправильной сушке материал может разрушиться. Для Svælget 2 этап сохранения будет не менее важным, чем сами раскопки.

Плюсы и минусы подводных археологических находок

Такие открытия дают ценнейшие данные, но сопровождаются сложностями.

  • Редкая сохранность конструкций и предметов.
  • Возможность изучать реальные технологии судостроения.
  • Высокая стоимость и сложность консервации.
  • Риск разрушения древесины при подъёме.

Популярные вопросы о средневековом корабле

Почему корабль не поднимают сразу?
Подводная древесина может разрушиться при контакте с воздухом без подготовки.

Чем важна эта находка для истории?
Она показывает реальные масштабы торговли и уровень технологий XV века.

Будет ли корабль доступен для публики?
Это возможно после завершения консервации и научного изучения.

Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Еда и рецепты
Садоводство, цветоводство
