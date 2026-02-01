Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Мы живём под постоянным звёздным дождём: тайная жизнь космической пыли над планетой

Наука

Каждый день на Землю незаметно оседает космическая пыль — остатки комет, астероидов и древнего вещества Солнечной системы. По оценкам учёных, её объём измеряется десятками тонн в сутки, но в повседневной жизни мы этого не ощущаем. Причины кроются в свойствах самих частиц и в том, как они ведут себя в атмосфере.

Космическая пыль
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев is licensed under publiс domain
Космическая пыль

Сколько космической пыли попадает на Землю

Современные расчёты показывают, что в атмосферу нашей планеты ежедневно входит от 40 до 100 тонн космической пыли, а по отдельным моделям — до 300 тонн. Однако до поверхности долетает лишь часть этого объёма: в среднем от 14 до 60 тонн в сутки. Даже такие цифры не означают заметных последствий, поскольку поток распределяется крайне равномерно, подобно тому как это происходит при формировании зодиакального света.

Почему мы её не видим

Ключевая причина — размеры частиц. Большинство зёрен имеют диаметр всего несколько микрометров, что значительно меньше толщины человеческого волоса. По своим параметрам они сопоставимы с частицами городского аэрозоля и потому не различимы невооружённым глазом.

Кроме того, космическая пыль входит в атмосферу на скоростях от 11 до 72 км/с. При таком торможении в верхних слоях атмосферы частицы нагреваются до тысяч градусов и в основном разрушаются ещё до того, как могут приблизиться к поверхности.

Что происходит с частицами в атмосфере

Крупные зёрна иногда частично оплавляются и превращаются в микрометеориты или крошечные сферулы. Основная же масса распадается на наночастицы металлов — железа, магния, натрия и кремния. Эти соединения образуют тонкий слой так называемого метеорного дыма, который медленно оседает вниз.

Процесс оседания растянут во времени. Частицы размером в несколько микрон могут находиться в атмосфере часами и сутками, постепенно перемещаясь вместе с воздушными потоками, подобно другим компонентам, влияющим на качество воздуха.

Распределение по поверхности планеты

Даже та пыль, которая достигает поверхности, рассеивается по всей площади Земли — около 510 миллионов квадратных километров. В среднем на один квадратный метр приходится порядка 0,00008 грамма в сутки, или около 30 миллиграммов в год. В масштабах человеческой жизни это всего несколько граммов, распределённых равномерно и без накоплений.

Космическая пыль на фоне земной

Дополнительную роль играет земная пыль, объём которой в атмосфере оценивается в десятки миллионов тонн. Это почвенные частицы, вулканический пепел, продукты износа шин, строительные аэрозоли и биологические фрагменты. На этом фоне космический вклад теряется практически полностью. Об этом сообщает сообщество iXBT.

"С точки зрения экологии и здоровья человека космическая пыль не играет заметной роли — её концентрации несоизмеримо ниже привычных атмосферных загрязнителей", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Где её всё-таки находят

Отличить космическую пыль можно только лабораторными методами — по химическому составу и изотопным соотношениям. Чаще всего её собирают в Антарктиде, высокогорных районах, глубоководных отложениях или в ходе специализированных экспериментов в стратосфере. Именно такие исследования позволили уточнить масштабы пылевого потока и подтвердить его преимущественно кометное происхождение.

Популярные вопросы о космической пыли

Сколько космической пыли падает на Землю каждый день?

В среднем от 40 до 100 тонн, при этом большая часть сгорает в атмосфере.

Опасна ли она для человека?

Нет, из-за микроскопических размеров и крайне низкой концентрации.

Можно ли увидеть её невооружённым глазом?

В обычных условиях — нет, только при специализированных научных наблюдениях.

Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука космос
