Гренландия становится другой: мифы о климате рушатся, а риски — растут

Наука

Гренландия часто воспринимается как безжизненная ледяная пустыня, где холод и снег не отступают никогда. Однако реальность куда сложнее и противоречивее, чем устойчивые стереотипы. Климат крупнейшего острова Земли сочетает экстремальные условия и неожиданно мягкие черты. Об этом сообщает FUTURA.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

Почему климат Гренландии вводит в заблуждение

Интерес к Гренландии сегодня связан не только с её стратегическим положением, но и с природными ресурсами. При этом климат острова остаётся одним из самых экстремальных в мире. Да, здесь действительно бывает рекордно холодно, но сводить всё к вечному льду — ошибка, особенно на фоне процессов, которые уже фиксируются в Арктике.

Гренландия огромна по площади, и именно это создаёт резкие климатические контрасты. Условия на ледниковом щите в центре острова и на побережье могут отличаться радикально.

Заблуждение 1: Гренландия полностью скована льдом

Лёд покрывает около 81% территории острова, но оставшиеся 19% — это вовсе не "мелочь". По площади эти участки сопоставимы примерно с тремя четвертями Франции.

На юге и вдоль побережий простирается тундра с травами и мхами. Летом здесь пасутся овцы и лошади, а в тёплый сезон появляются насекомые, включая комаров. Столица Нуук с поздней весны до конца лета утопает в зелени, что для многих становится неожиданностью — особенно если учитывать, как быстро меняется растительный покров в условиях глобального потепления.

Заблуждение 2: в Гренландии всегда лютый мороз

В центральных районах острова зима действительно сурова: температура может опускаться ниже -50 °C. Абсолютный рекорд для Северного полушария — -69,6 °C — был зафиксирован здесь в декабре 1991 года.

Но на юге ситуация иная. Эта часть Гренландии расположена южнее Исландии, поэтому летом здесь бывает 15-20 °C. В июне 2016 года в Нууке зафиксировали +24 °C, а национальный рекорд жары — +30,1 °C — был установлен ещё в 1915 году в Ивиттууте. Такие всплески температуры возможны из-за притока тёплых воздушных масс с юга и интенсивного солнечного излучения.

Заблуждение 3: деревья здесь не растут

Хотя Гренландия не ассоциируется с лесами, вдоль побережий встречаются небольшие лесные массивы. Здесь растут можжевельник, ива, берёза и ольха, а также завезённые виды — ель, сосна, пихта и тополь.

Изменение климата заметно ускорило озеленение острова. За три десятилетия площадь растительности выросла более чем в два раза — с конца XX века Гренландия постепенно "зеленеет", напоминая ландшафты далёкого прошлого.

"Рост растительности — это не просто визуальный эффект, а индикатор глубоких сдвигов в экосистемах, которые могут повлиять на почвы, водный баланс и биоразнообразие", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Заблуждение 4: жить в Гренландии невозможно

Большая часть населения действительно сосредоточена на юге и вдоль побережья, а около трети жителей живёт в Нууке. Но даже на крайнем севере, в районе Каанаака, существуют небольшие поселения, где люди живут при температурах -25…-40 °C большую часть года.

Кроме того, по всему острову сохранились бывшие военные базы, что подтверждает: жизнь возможна даже в самых суровых условиях, хотя и требует серьёзной адаптации.

Что меняется из-за таяния льдов

С 1985 года Гренландия потеряла около 5000 км² ледяного покрова, что эквивалентно примерно миллиарду тонн льда. Это делает остров более доступным для навигации, исследований и добычи ресурсов, чем раньше.

Однако вместе с этим растут и риски. Усиливаются ветры, а всё чаще фиксируются ледниковые землетрясения — явление, связанное с движением массивов льда. Такая активность может угрожать инфраструктуре и напоминать, что климат Гренландии остаётся крайне нестабильным.

Популярные вопросы о климате Гренландии

Всегда ли в Гренландии холодно?
Нет, на юге летом температура может быть вполне комфортной.

Есть ли там растительность?
Да, тундра и даже небольшие леса встречаются вдоль побережий.

Можно ли жить на острове постоянно?
Да, но условия жизни сильно зависят от региона и требуют адаптации.

