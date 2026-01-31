Погода шатает планету: струйный поток уходит в занос и тасует климат по-новому

Реактивный поток всё чаще ведёт себя непредсказуемо, и именно это становится скрытым механизмом многих погодных аномалий последних лет. Наводнения, затяжная жара, резкие похолодания и необычные штормы всё чаще укладываются в одну общую картину. Учёные всё внимательнее следят за тем, как меняется движение воздушных масс на большой высоте. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Климат планеты

Что такое полярный струйный поток и зачем он нужен

Полярный струйный поток — это мощное высотное течение воздуха, которое проходит на высоте 8-12 километров над Северным полушарием. Его ключевая функция — разделять холодный арктический воздух и более тёплые массы умеренных широт. В стабильном состоянии поток движется почти прямолинейно и помогает поддерживать привычный ход сезонов.

За последние десятилетия струйный поток заметно ослаб. Он стал медленнее и начал сильнее "вилять", формируя крупные волны и петли. Эти изгибы способны надолго удерживать холодный или тёплый воздух над одним регионом, создавая условия для экстремальной погоды.

"Ослабление струйного потока опасно не само по себе, а своими последствиями: атмосфера теряет динамику, и локальные аномалии начинают накапливаться", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Почему колебания усиливаются

Когда амплитуда волн струйного потока увеличивается, возрастает риск так называемых погодных блокировок. В таких ситуациях атмосферные системы словно застревают на месте. Это может приводить к затяжным дождям, длительным периодам жары или, наоборот, к неожиданным вторжениям арктического холода.

Сила струйного потока также влияет на шторма. При активном движении он усиливает ветры и ускоряет перемещение циклонов. При ослаблении поток образует петли, из-за которых штормовые системы задерживаются над одним районом, повышая риск наводнений и других последствий.

Примеры погодных аномалий 2025-начала 2026 годов

Лето 2025 года в США запомнилось мощными ливнями. Струйный поток тогда сформировал крупную южную петлю, которая направила сильные штормы в средние широты и не дала им быстро покинуть регион.

В тот же период метеослужбы зафиксировали необычайно высокую влажность. Потепление климата усилило испарение в Мексиканском заливе, а струйные петли удержали насыщенный влагой воздух над сушей, усиливая грозовую активность.

Осенью 2025 года изгибы струйного потока, напротив, помогли оттеснить часть ураганов от побережья США и Карибского бассейна. А в декабре того же года Франция пережила резкие перепады: сначала аномально мягкую погоду, затем внезапное похолодание из-за вторжения арктического воздуха.

"Для инфраструктуры такие перепады означают повышенную нагрузку: системы водоотведения, энергосети и здания проектировались под более стабильный климат", — отмечает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Как потепление климата влияет на струйный поток

Многие исследования указывают на связь между глобальным потеплением и ослаблением струйного течения. По мере того как планета нагревается, разница температур между полюсами и умеренными широтами сокращается, а именно она "подпитывает" поток.

Исследование Nature Communications за 2023 год показало корреляцию между таянием арктических льдов и усилением колебаний струйного потока с 1979 по 2022 год. Сокращение снежного и ледяного покрова меняет циркуляцию атмосферы и делает погоду менее стабильной, особенно зимой.

Популярные вопросы о струйном потоке и погоде

Почему погода стала менее предсказуемой?

Из-за ослабления струйного потока погодные системы дольше задерживаются над регионами.

Можно ли точно спрогнозировать такие аномалии?

Краткосрочные прогнозы становятся точнее, но долгосрочная стабильность остаётся сложной задачей.

Что ожидать в ближайшие годы?

Если таяние льдов продолжится, колебания струйного потока могут усилиться, а резкие смены погоды — участиться.