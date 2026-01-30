Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, что увидел телескоп, не укладывается в теорию: у ранней Вселенной нашёлся секрет

Наблюдения ранней Вселенной с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" поставили астрономов в тупик из-за объектов, которые выглядят слишком яркими, массивными и компактными для своего возраста. Эти находки плохо укладываются в классические модели эволюции космоса. Новое исследование предлагает единое объяснение сразу для нескольких аномалий. Об этом сообщает Earth.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Три загадки космического рассвета

В первые сотни миллионов лет после Большого взрыва астрономы обнаружили необычные объекты: чрезмерно яркие компактные галактики, сверхмассивные чёрные дыры и крошечные красные источники без рентгеновского излучения. Все они появились слишком рано, если опираться на стандартные сценарии звёздообразования, особенно на фоне данных о ранней Вселенной.

Команда под руководством профессора Космина Илие из Колгейтского университета показала, что эти явления могут иметь общее происхождение. Речь идёт о гипотетическом классе объектов — тёмных звёздах, которые формировались в условиях, радикально отличных от привычных.

Что такое тёмные звёзды

Тёмные звёзды — это предполагаемые звёзды, в которых источник энергии связан не с термоядерным синтезом, а с аннигиляцией частиц тёмной материи. При столкновении такие частицы высвобождают энергию, нагревая звезду изнутри.

Это тепло позволяло объекту долго набирать массу, не переходя к обычному звёздному горению. В результате тёмные звёзды могли вырастать до колоссальных размеров, оставаясь относительно "холодными" и почти не образуя пыли.

Слишком яркие галактики без пыли

Среди находок JWST выделяются так называемые "голубые монстры" — чрезвычайно яркие компактные галактики с удивительно прозрачной структурой. Даже модели с усиленным разрушением пыли не смогли полностью объяснить их свойства.

По расчётам исследователей, одна сверхмассивная тёмная звезда могла излучать свет, сопоставимый с целой галактикой. Газовое облако вокруг неё рассеивало это излучение, создавая иллюзию компактной галактики. Если часть таких объектов действительно связана с тёмными звёздами, оценки темпов звёздообразования в ранней Вселенной могут быть завышены более чем на 50%.

Чёрные дыры, выросшие слишком быстро

Ещё одна проблема — наличие чёрных дыр массой в десятки миллионов Солнц всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Обычные модели роста не успевают "вырастить" такие объекты за столь короткое время.

В сценарии профессора Илие тёмная звезда со временем теряет дополнительный источник энергии. Гравитация берёт верх, и объект быстро коллапсирует, образуя массивную чёрную дыру, что перекликается с идеей о том, что чёрные дыры могут быть лабораториями для экстремальной физики.

Загадка маленьких красных точек

JWST также выявил крошечные красные источники, которые почти не излучают в рентгеновском диапазоне. Одна из гипотез предполагает, что чёрная дыра скрыта плотным газовым коконом.

Профессор Илие считает, что такой кокон может быть остатком разрушенной тёмной звезды. В этом случае "маленькие красные точки" отражают краткий переходный этап, хотя часть из них всё же может быть обычными галактиками.

Поиск следов гелия

Ключ к проверке гипотезы — спектры света. Учёные ищут характерные признаки поглощения, связанные с гелием, которые ожидаются в атмосферах тёмных звёзд. В нескольких крайне удалённых объектах уже зафиксированы такие намёки, но пока данных недостаточно для окончательных выводов.

Только повторяемые и чёткие наблюдения смогут превратить эти сигналы в надёжный тест теории.

Что это значит для тёмной материи

Подтверждение существования тёмных звёзд означало бы, что тёмная материя может не только влиять на гравитацию, но и служить источником энергии. Параметры таких звёзд дали бы косвенные подсказки о свойствах самих частиц тёмной материи, которые до сих пор не удалось обнаружить в лабораториях.

Сравнение гипотез ранней Вселенной

Теория тёмных звёзд объединяет яркие галактики, быстрый рост чёрных дыр и компактные красные источники в одну цепочку событий. Альтернативные модели предлагают либо экстремальное очищение пыли, либо изначально массивные чёрные дыры из коллапсирующего газа. Пока ни одна из версий не получила решающего подтверждения.

Существуют ли тёмные звёзды на самом деле?
Пока это гипотеза, подтверждённая лишь косвенными наблюдениями.

Почему они важны для космологии?
Они могут объяснить сразу несколько парадоксов ранней Вселенной.

Связаны ли они с тёмной материей напрямую?
Да, в этой модели именно аннигиляция частиц тёмной материи служит источником энергии.

Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
