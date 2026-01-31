Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разломы идут вразнос: климатический детонатор ускоряет рождение нового океана

Наука

Климатические изменения способны влиять не только на экосистемы, но и на глубинные процессы планеты. В Восточной Африке ученые зафиксировали, что переход к более сухим условиям ускоряет распад континента и усиливает тектоническую активность. Эти данные заставляют иначе взглянуть на природу сейсмических рисков. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Восточно-Африканский рифт под влиянием климата

Восточно-Африканский рифт тянется на тысячи километров и представляет собой зону медленного расхождения земной коры. Долгое время считалось, что его эволюция определяется исключительно внутренними силами планеты. Однако исследователи из университетов Окленда, Сиракуз и Мичигана показали, что поверхностные факторы тоже играют важную роль, формируя сложное взаимодействие климата и тектоники.

Особое внимание ученые уделили озеру Туркана в Кении. Палеоклиматические данные указывают, что после окончания влажного африканского периода около 5300 лет назад уровень воды в озере снизился почти на 150 метров. Это отражает устойчивый переход региона к более сухому климату.

Почему высыхание озер меняет тектонику

Анализ донных отложений и изотопов кислорода подтверждает общее сокращение водных ресурсов по всему рифту — от Кении до Эфиопии. Закрытые бассейны рек Туркана, Сугута и Чу-Бахир особенно чувствительны к этим изменениям.

С уменьшением объема воды снижается нагрузка на земную кору. Это приводит к перераспределению напряжений в разломах и делает их более подвижными. Ученые отмечают, что подобная "разгрузка" поверхности Земли напрямую влияет на скорость тектонических процессов.

Измерения и модели: что показали данные

Полевые наблюдения в бассейне Южной Турканы показали рост скорости проскальзывания нормальных разломов примерно на 0,17 мм в год. В геологическом масштабе это значимое ускорение, связанное именно с падением уровня воды.

"Даже небольшие изменения нагрузки могут накапливаться столетиями и в итоге менять поведение разломов", — отмечает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Трофимов.

Численное моделирование, основанное на GPS-данных, сейсмических записях и 3D-анализе, также выявило эффект декомпрессии верхней мантии. Ослабление давления облегчает подъем магмы, что потенциально повышает вулканическую опасность.

Связь климата и сейсмической активности

Геологические данные вокруг озера Туркана показывают, что периоды интенсивного высыхания совпадали с ростом сейсмической активности. Снижение литостатического давления делает разломы более уязвимыми, увеличивая частоту слабых землетрясений, которые могут предшествовать более сильным событиям.

Эти выводы особенно важны на фоне современного потепления и изменений режима осадков. Климатические сдвиги могут снова изменить баланс тектонических напряжений в рифтовых зонах Африки, где уже наблюдаются признаки экологического давления и изменений углеродного баланса лесов.

"Когда климат перестает быть стабильным, риски начинают накапливаться сразу в нескольких системах — от экологии до геодинамики", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Популярные вопросы о климате и тектонике Восточной Африки

Может ли климат напрямую вызывать землетрясения?
Нет, но он способен ускорять их проявление в уже напряжённых зонах.

Почему озеро Туркана так важно для исследований?
Оно чувствительно к климату и наглядно отражает связь воды и тектоники.

Что это значит для жителей региона?
Изменения климата могут косвенно повысить сейсмические и вулканические риски, что важно учитывать при планировании инфраструктуры.

