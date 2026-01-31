Разломы идут вразнос: климатический детонатор ускоряет рождение нового океана

Климатические изменения способны влиять не только на экосистемы, но и на глубинные процессы планеты. В Восточной Африке ученые зафиксировали, что переход к более сухим условиям ускоряет распад континента и усиливает тектоническую активность. Эти данные заставляют иначе взглянуть на природу сейсмических рисков. Об этом сообщает Science & Vie.
Восточно-Африканский рифт тянется на тысячи километров и представляет собой зону медленного расхождения земной коры. Долгое время считалось, что его эволюция определяется исключительно внутренними силами планеты. Однако исследователи из университетов Окленда, Сиракуз и Мичигана показали, что поверхностные факторы тоже играют важную роль, формируя сложное взаимодействие климата и тектоники.
Особое внимание ученые уделили озеру Туркана в Кении. Палеоклиматические данные указывают, что после окончания влажного африканского периода около 5300 лет назад уровень воды в озере снизился почти на 150 метров. Это отражает устойчивый переход региона к более сухому климату.
Анализ донных отложений и изотопов кислорода подтверждает общее сокращение водных ресурсов по всему рифту — от Кении до Эфиопии. Закрытые бассейны рек Туркана, Сугута и Чу-Бахир особенно чувствительны к этим изменениям.
С уменьшением объема воды снижается нагрузка на земную кору. Это приводит к перераспределению напряжений в разломах и делает их более подвижными. Ученые отмечают, что подобная "разгрузка" поверхности Земли напрямую влияет на скорость тектонических процессов.
Полевые наблюдения в бассейне Южной Турканы показали рост скорости проскальзывания нормальных разломов примерно на 0,17 мм в год. В геологическом масштабе это значимое ускорение, связанное именно с падением уровня воды.
"Даже небольшие изменения нагрузки могут накапливаться столетиями и в итоге менять поведение разломов", — отмечает геолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Трофимов.
Численное моделирование, основанное на GPS-данных, сейсмических записях и 3D-анализе, также выявило эффект декомпрессии верхней мантии. Ослабление давления облегчает подъем магмы, что потенциально повышает вулканическую опасность.
Геологические данные вокруг озера Туркана показывают, что периоды интенсивного высыхания совпадали с ростом сейсмической активности. Снижение литостатического давления делает разломы более уязвимыми, увеличивая частоту слабых землетрясений, которые могут предшествовать более сильным событиям.
Эти выводы особенно важны на фоне современного потепления и изменений режима осадков. Климатические сдвиги могут снова изменить баланс тектонических напряжений в рифтовых зонах Африки, где уже наблюдаются признаки экологического давления и изменений углеродного баланса лесов.
"Когда климат перестает быть стабильным, риски начинают накапливаться сразу в нескольких системах — от экологии до геодинамики", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.
Может ли климат напрямую вызывать землетрясения?
Нет, но он способен ускорять их проявление в уже напряжённых зонах.
Почему озеро Туркана так важно для исследований?
Оно чувствительно к климату и наглядно отражает связь воды и тектоники.
Что это значит для жителей региона?
Изменения климата могут косвенно повысить сейсмические и вулканические риски, что важно учитывать при планировании инфраструктуры.
