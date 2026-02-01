Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В конце января 2026 года, на встрече со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) президент России Владимир Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России, среди которых он особо выделил ледокол "Лидер" проекта 10510, не имеющий аналогов в мире.

Макет ледокола "Лидер"
Фото: https://iceberg.org.ru by https://iceberg.org.ru/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"У нас, вы знаете наверняка, прекрасно: 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледокола, два — "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно, "Сталинград" заложен, закладывается, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" еще 150 мегаватт, атомный ледокол "Лидер" — такого в мире вообще никогда не было", — сказал Путин на встрече со студентами.

Из Европы до Дальнего Востока и обратно

Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом проектирования, постройки и эксплуатации атомных ледоколов. Но атомный турбоэлектрический ледокол "Лидер" — проект особый, не имеющий аналогов ни у нас в стране, ни в мировой судостроительной практике.

Как и другие суда ледокольного класса, ледокол "Лидер" получит характерную высокую надстройку, но, в отличие от предыдущих проектов, носовая палуба выполнена закрытой. На корме организована вертолетная площадка. Там же предусматриваются места для размещения груза и два подъемных крана.

На судне будет установлен комплекс современного радиоэлектронного оборудования, обеспечивающего эффективную навигацию во всех широтах и в различных условиях.

Экипаж — 130 человек. Автономность плавания — до 8 месяцев. Кроме того, ледокол может взять на борт научную экспедицию. При этом все члены экипажа и пассажиры размещаются в комфортабельных каютах. Улучшенные бытовые условия, кстати говоря, — особенность всех российских атомных ледоколов.

"Лидер" обеспечивают энергией два реактора "РИТМ-400" тепловой мощностью, по 315 МВт каждый. Движителем судна служат четыре четырёхлопастных гребных винта фиксированного шага.

Ледовый пояс судна (усиленная нижняя часть корпуса, которая непосредственно противостоит льдам) изготовлен из биметалла. Максимальная ширина ледового пояса составит более 7 м, длина — около 100 м с каждого борта. Толщина биметаллических листов может достигать 60 мм, а в отдельных случаях 80 мм — для зон, которые подвергаются наиболее интенсивным нагрузкам.

Особое внимание к ширине ледокола. Она у "Лидера" заметно больше, чем у других судов такого класса — почти 50 метров. Это нужно для того, чтобы создавать ледовые каналы для проводки крупнотоннажных судов активного ледового плавания в северных широтах Арктического региона и на трассах Северного Морского Пути.

Проблема в том, что большинство ледоколов имеет ширину порядка 35-40 метров максимум. В то время как ширина современных контейнеровозов, танкеров или газовозов заметно превышает эту величину и доходит до 50 метров. Чтобы провести такое широкое судно через ледовое поле, обычному ледоколу необходимы два рейса. Только так можно создать канал необходимой ширины.

"Лидер" же решает этот вопрос в два раза быстрее. Главное здесь — экономия времени, а его не так уж и много для того, чтобы караван судов в экономически обоснованные сроки преодолел весь Северный морской путь, от европейских до дальневосточных портов, или обратно.

"Ложка", "груша" и другие ноу-хау

Форма корпуса "Лидера" имеет, на первый взгляд, весьма причудливый дизайн. Но, на самом деле, она стала результатом синтеза многолетних научных исследований, опыта арктической эксплуатации и сложнейших инженерных расчетов.

К примеру, в носовой части корпус резко расширяется, создавая характерную "грушевидную" форму. Это нужно для того, чтобы широкий нос раздвигал обломки льда в стороны, гарантированно обеспечивая 50-метровый коридор.

Нос "Лидера" не заострён, как у обычных кораблей, а имеет "ложкообразный профиль". Специалисты называют эту форму "обратным форштевнем". Так сделано, чтобы ледокол всем своим 70-тысячетонным весом наползал сверху на ледяное поле и проламывал его, используя земную гравитацию.

Обратный наклон форштевня переводит процесс разрушения льда из режима "сжатие-дробление" (малоэффективного и опасного) в режим "изгиб-разлом". Как известно, лёд плохо сжимается, но на изгибе относительно легко ломается. Для универсального сверхмощного ледокола, такого как "Лидер", обратный наклон — не просто особенность, а краеугольный камень всей концепции, позволяющий реализовать его беспрецедентную ледопроходимость.

Корма "Лидера" получила почти тупую форму. Это необходимо для защиты винтов. Основные движители расположены глубоко под корпусом в специальных нишах, защищенных от ударов льдин. К тому же ледокол часто маневрирует, ломая лед раскачиванием (давая ход вперед-назад). Форма кормы позволяет ему эффективно дробить лед при движении задним ходом, что критически важно при работе в условиях тяжелых ледовых заторов.

Внутри корпуса "Лидера" есть балластные цистерны, предназначенные для борьбы с ледовым обжатием, когда лед смыкается за корпусом и с огромной силой сдавливает бока судна. "Лидер" перекачивает воду из цистерн одного борта на другой, провоцируя поперечную качку. Такой алгоритм и лёд раздвигает, и снижает нагрузку на корпус.

"Лидер" — проект ледокола XXI века

Большинство современных ледоколов (например, российский атомный ледокол "Арктика") рассчитаны на преодоление ледяного поля толщиной до 3 м со скоростью 1,5-2 узла, в то время как, с коммерческой точки зрения, минимальной является скорость движения грузового судна не менее 10 узлов. "Лидер" в таких же условиях способен обеспечить ход в 15 узлов (почти 30 км/ч).

Предполагается, что ледоколы этого проекта будут ходить даже зимой в паковых льдах. Так называются многолетние льды толщиной более 3 метров, пережившие как минимум два цикла летнего таяния. Они распространены в полярных районах, образуя обширные дрейфующие поля. Паковый лёд отличается высокой прочностью, опреснённостью, голубоватым оттенком и труднопроходим для судов.

Один из вопросов к новому проекту — насколько перспективны такие ледоколы? Ведь, согласно общепринятому мнению, глобальное потепление идет полным ходом, и скоро Арктика очистится от льда. Учёные, впрочем, утверждают, что не всё так однозначно. По крайней мере, в последние годы площадь арктического льда растёт. Так что до полного таяния Арктики нам ещё очень далеко. И до тех пор ледоколы проекта "Лидер" будут обеспечивать России абсолютное технологическое лидерство и полный суверенитет в этом регионе мира.

